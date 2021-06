Liste complète des rapports d’objets volants non identifiés célèbres

Une PHOTO d’un OVNI « Triangle Noir » est en possession du gouvernement américain.

On pense que c’est l’une des observations d’OVNI les plus convaincantes jamais capturées par une caméra.

Jesse Marcel, officier du renseignement en chef, qui a initialement enquêté et récupéré certains des débris du site OVNI de Roswell en 1947 Crédit : Getty

Quelles sont les observations d’OVNI les plus célèbres ?

Roswell

L’incident de 1947 est décrit par History.com comme la « mère de toutes les observations d’OVNI ».

Un éleveur a trouvé des « débris mystérieux » et des soldats d’une base voisine sont venus récupérer les matériaux.

Puis est venu un pas de géant lorsque les journaux ont rapporté qu’une « soucoupe volante » est tombée dans la ville du Nouveau-Mexique.

« Depuis, les théoriciens du complot ont travaillé dur pour essayer de prouver que l’épave était extraterrestre, avec un homme, Ray Santilli, allant jusqu’à sortir une vidéo en 1995 d’une ‘dissection’ extraterrestre qui aurait eu lieu après l’incident. « , selon History.com.

Le site supposé du crash d’OVNI à Roswell, Nouveau-Mexique Crédit : Reuters

Santilli a avoué en 2006 qu’il s’agissait d’un film mis en scène, mais a déclaré qu’il était basé sur des images réelles.

Le gouvernement dissimulait quelque chose, selon History.com, mais c’était un projet militaire, pas l’existence d’extraterrestres.

Lumières Lubbock

Une observation d’OVNI qui a eu lieu en août 1951 impliquait trois professeurs de sciences de Texas Tech.

Ils ont levé les yeux « et ont vu un demi-cercle de lumières voler au-dessus d’eux à grande vitesse », selon History.com.

Des rumeurs ont commencé à circuler dans toute la ville et des photos du phénomène ont été publiées dans les journaux et dans le magazine Life.

Une enquête a révélé que les lumières étaient « des oiseaux reflétant la luminescence des nouveaux lampadaires de Lubbock ».

L’incident d’OVNI de Lubbock Lights en 1951 Crédit : Getty

Terrain plat

L’incident qui a eu lieu à Levelland, au Texas, en 1957, est devenu l’inspiration pour le film de 1977 de Steven Spielberg Close Encounters of the Third Kind.

Les habitants ont déclaré avoir vu une fusée ou des « lumières étranges » qui interféraient avec leurs véhicules, selon History.com.

Les flics n’ont pas été impressionnés, mais ils ont enquêté.

Il a été déterminé qu’un orage électrique et des éclairs en boule étaient les coupables – « malgré le fait qu’aucun orage n’a été signalé dans la région cette nuit-là ».

Un dessin de l’OVNI de Levelland Crédit : Alamy

Téhéran

Les résidents iraniens ont vu une lumière brillante dans le ciel en septembre 1976.

Un avion de chasse F-4 enquêterait, mais alors qu’il s’approchait de l’objet, « ses instruments se sont éteints, forçant le pilote à retourner à la base », raconte History.com.

« Un deuxième F-4 a pris sa place, et alors qu’il s’approchait de la lumière inhabituelle, il a réalisé un verrouillage radar.

« Mais selon le pilote, l’OVNI a libéré un objet incandescent – que le pilote a supposé être une sorte de missile se dirigeant droit sur lui. »

Le pilote « a connu des dysfonctionnements avec ses instruments et il a été témoin d’un autre objet brillant libéré de l’OVNI qui se dirigeait directement vers le sol. »

Il est rentré sain et sauf à la base. Les fonctionnaires ont proposé des explications plausibles pour les événements étranges.

Forêt de Rendlesham

Des membres de l’US Air Force ont rapporté avoir vu des « lumières étranges et colorées » au-dessus de la forêt de Rendlesham au Royaume-Uni en décembre 1980.

Quelqu’un qui est entré dans la forêt a affirmé y avoir trouvé « une sorte de vaisseau spatial », et d’autres « ont confirmé les dommages causés aux arbres à proximité et un niveau de rayonnement supérieur à la normale sur le site ».

Les enquêteurs du gouvernement britannique n’ont trouvé aucune « menace crédible » malgré l’activité inhabituelle.

History.com rapporte qu’il y a beaucoup de tourisme ovni dans la forêt de Rendlesham – tout comme à Roswell.

« Il existe même un sentier officiel d’OVNI de Rendlesham que les visiteurs peuvent parcourir, à partir duquel se trouve un modèle du vaisseau spatial signalé », selon le site Web de référence.