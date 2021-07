Liste complète des personnes exemptées du ping de l’application Track and Trace

CERTAINS travailleurs seront exemptés des « pings » d’auto-isolement Track and Trace, a annoncé aujourd’hui Boris Johnson.

Le Premier ministre a déclaré que des milliers d’employés critiques qui subissent un double coup seront libérés des règles draconiennes pour empêcher le pays de s’arrêter.

Certains travailleurs seront exemptés de l’auto-isolement après avoir été « pingé » par l’application NHS Covid (stock image) Crédit : Alamy

Les travailleurs clés des usines alimentaires, des transports et des emplois critiques de la sécurité nationale pourront éviter l’auto-isolement pour empêcher la pingdémie de plonger la Grande-Bretagne dans des pannes d’électricité et des pénuries alimentaires.

Mais dans un coup dur pour des millions d’autres, Downing Street a déclaré qu’il n’y avait « aucun plan » pour laisser le reste du pays échapper à l’assignation à résidence s’il est cinglé par l’application NHS Covid.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse, à laquelle il a participé virtuellement depuis Checkers alors qu’il s’isole, qu’il ajouterait plus de travailleurs à la liste qui peuvent échapper aux règles strictes de quarantaine.

Les travailleurs de la police, des usines alimentaires, des centrales énergétiques, des forces frontalières, de l’armée, des trains et de la production de médicaments seront inclus.

Les signaleurs ferroviaires et les contrôleurs aériens font partie des travailleurs essentiels qui peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, sortir de l’isolement.

On ne sait pas encore combien de travailleurs seront exemptés.

Les travailleurs clés qui sont exemptés des règles d’isolement devront être testés négatifs pour Covid et passer des tests de flux latéral quotidiens.

Il a été confirmé hier soir que les principaux employés du NHS en première ligne pourraient également le faire, si leurs chefs de confiance locaux convenaient que laisser leurs postes nus aurait un impact sur la sécurité des patients.

Ce sera probablement au cas par cas en fonction du nombre d’autres travailleurs isolés, et ils devront plutôt passer des tests quotidiens.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, a déclaré: « Tout au long de cette pandémie mondiale, les travailleurs essentiels à travers le pays ont fait l’extraordinaire en fournissant des services vitaux – de la police des rues au maintien de nos liaisons de transport ouvertes.

«Ces personnes constituent l’épine dorsale de bon nombre de nos services les plus vitaux et, alors que nous apprenons à vivre avec ce virus, il est juste que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les services contre les perturbations en permettant à nos travailleurs essentiels entièrement vaccinés de continuer à faire leur travail important. . «

Kwasi Kwarteng a déclaré plus tôt qu’il n’était pas prévu d’accélérer les plans pour assouplir les règles pour le grand public.

Tous les autres devront attendre le 16 août pour échapper aux règles d’isolement – ​​et seulement alors s’ils sont doublement piqués.

Alors que l’Angleterre célébrait enfin le Jour de la liberté aujourd’hui, environ 1,7 million de Britanniques sont contraints de s’isoler en raison de l’alerte redoutée.

Ils comprennent Boris Johnson, le chancelier Rishi Sunak et le secrétaire à la Santé Sajid Javid.

Et l’application NHS ne sera pas non plus modifiée pour être moins sensible, pour empêcher des milliers de personnes d’être interrogées.

Cela survient alors qu’un nouveau sondage révèle que 52% des Britanniques souhaitent que le système d’auto-isolement soit détruit et remplacé par un test et une libération pour les contacts Covid.