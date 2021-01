Une nouvelle série de célébrités célibataires arrive sur nos écrans dans l’émission de télé-réalité à succès Celebs Go Dating.

L’émission E4 commence ce soir (25 janvier) et espère trouver l’amour pour les célébrités – tout en nous divertissant avec leurs dates amusantes.

Qui est dans la prochaine série de Celebs Go Dating?

Curtis Pritchard

Curtis Pritchard est devenu célèbre en apparaissant sur Love Island 2019.

Il travaille également comme danseur et chorégraphe, ayant été danseur professionnel sur la version irlandaise de Dancing with the Stars.

Le joueur de 24 ans avait une relation de haut niveau avec Maura Higgins qui s’est terminée en mars 2020.

Elle a annoncé le jour de son 30e anniversaire qu’elle avait un nouveau beau, et il semble que Curtis cherche aussi sa nouvelle personne.

Depuis sa rupture avec Maura, il sort avec Amber Pierson mais ils se sont séparés en octobre.

Chloé Ferry

Chloe Ferry est une star de télé-réalité et influenceuse de Geordie Shore; elle a rejoint l’émission alors qu’elle n’avait que 20 ans.

Originaire de Newcastle, elle a fait ses débuts à la télévision en Bulgarie sur Sun, Sex and Suspicious Parents en 2012.

Elle est sortie avec sa co-star de Geordie Shore, Sam Gowland, de 2017 à 2019.

Il y a eu des rumeurs en 2020 selon lesquelles elle sortait avec de nouvelles personnes et serait même de retour avec Sam en secret, mais elle n’a pas rendu public cela.

Dans le passé, des trolls ont choisi son apparence – elle a ensuite subi des procédures cosmétiques pour améliorer et enlever ses traits.

Sophie Hermann

Sophie Hermann est une star de Made In Chelsea.

Selon la rumeur, elle sortait avec Johnny Depp en septembre, mais semble prête à trouver l’amour ailleurs maintenant.

Sophie est originaire d’Allemagne et a grandi en Suisse, bien qu’elle vit maintenant à Londres.

Karim Zeroual

Karim Zeroual est un présentateur et acteur CBBC de 27 ans pour la télévision et le théâtre du West End.

Il a participé à Strictly Come Dancing, a terminé deuxième en 2019.

En 2019, il se serait séparé d’une petite amie de trois ans, étudiante à l’université Poppy Birtwistle.

Il avait enfilé une autre femme, un employé de bureau qui pensait qu’il était célibataire et avait échangé des messages avec lui.

Il a gardé son ancienne relation hors des projecteurs, il sera donc intéressant de voir comment il s’en sort avec sa vie amoureuse en public.

Tom Zanetti

Tom Zanetti est un DJ et producteur de Leeds.

Il a un fils nommé Deaconn et est devenu papa à 17 ans.

Son ancienne petite amie et mère de son enfant, Lizzie Pickavance, est malheureusement décédée en 2010 dans un accident de voiture.

Tom est également sorti avec Hayley Hughes, un ex-Love Islander, mais ils ont mis fin à leur relation début 2019.

Wayne Lineker

Wayne Lineker, 58 ans, est le frère de Gary Lineker.

Il travaille comme propriétaire de club à Ibiza.

En septembre, il a publié un message sur Instagram détaillant ses exigences en matière de partenaire, bien qu’il dise que ce n’était que des « plaisanteries ».

La liste comprenait que les intérêts amoureux étaient plus jeunes que lui, 28 ans et plus étant l’idéal.

En 2019, il s’est séparé de Danielle Sandhu après quatre ans; c’est un mannequin de 26 ans avec qui il était fiancé.

Kimberly Hart-Simpson

Kimberly Hart-Simpson est une actrice surtout connue pour son rôle dans Coronation Street.

Elle est sortie en tant que bisexuelle lors d’une apparition télévisée en direct sur Lorraine.

Alors que la vie amoureuse de son ancien personnage dans Corrie est largement documentée, sa vie amoureuse personnelle ne l’est pas.