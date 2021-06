Liste complète des gagnants et des nominés

D’une annonce de grossesse, de performances époustouflantes des plus grands artistes du monde aux hommages émouvants aux légendes de la musique récemment perdues, les BET Awards étaient de retour en force après être devenus virtuels l’année dernière.

La star de « Empire » Taraji P. Henson a animé le 21e spectacle annuel du Microsoft Theater à Los Angeles le 27 juin.

Le thème de cette année était « L’année de la femme noire », et Megan Thee Stallion, qui a dirigé les nominations aux côtés de son collègue rappeur DaBaby avec sept, a remporté quatre prix pour la meilleure artiste hip-hop féminine, le prix du choix du spectateur pour son remix « Savage ». avec Beyoncé, meilleure collaboration et vidéo de l’année pour « WAP », sa collaboration avec Cardi B.

Le triple lauréat d’un Grammy a également livré facilement l’une des meilleures performances de la soirée, vêtu d’un body en latex entièrement noir nous donnant des vibrations majeures « Hot Girl Summer ».

Megan toi étalon fait un don de plus de 8 000 $ pour aider à couvrir les frais funéraires d’un fan

En acceptant le prix de la meilleure artiste hip-hop féminine, le rappeur « Savage » a déclaré: « J’ai vraiment oublié de dire » merci Cardi « pour m’avoir même mis sur » WAP « parce que ça me fait tellement de bien d’être reconnu par un de mes pairs, à qui j’ai une si haute estime. »

« Je pense très fort à toutes les femmes qui ont été nominées dans cette catégorie », a-t-elle ajouté.

Bébé n°2 :Cardi B révèle une deuxième grossesse avec Offset et montre son baby bump lors de la performance des BET Awards

La star à plusieurs traits d’union, Queen Latifah, a été honorée du prix d’excellence pour l’ensemble de ses 30 ans de carrière. « C’est une légende », a déclaré le réalisateur Lee Daniels lors de la présentation du prix.

Lil ‘Kim, Rapsody, MC Lyte et Monie Love sont montés sur scène pour interpréter un mélange des succès classiques de la légende.

« Je suis tellement émue, je ne sais même pas quoi dire », a déclaré Latifah lors de son discours, émue aux larmes. « Je tiens à remercier BET d’avoir créé un débouché permettant à la belle Blackness de prospérer, de briller. Lorsque nous ne pouvions pas être diffusés à la radio et ailleurs, nous ne pouvions pas diffuser nos vidéos ailleurs, il y avait BET qui permettait que nous soyons dans notre plénitude. »

Elle a également remercié Dieu, son père, Lancelot Owens, Sr. qui l’accompagnait et sa défunte mère, Rita Owens, dont elle portait une photo sur scène. « J’ai toujours célébré la femme parce que j’ai été élevée par une femme noire forte », a déclaré fièrement Latifah. « Et élevé par un père qui aime les femmes. »

Pour clôturer la soirée, Busta Rhymes, Method Man, Spliff Star et Griselda sont montés sur scène pour rendre hommage à DMX, décédé en avril à l’âge de 50 ans. Swizz Beatz a organisé l’hommage qui présentait un medley des plus grands succès de la légende de Ruff Ryders. .

Suite:« Il n’a jamais eu peur de passer »: l’ex-femme de DMX, Tashera Simmons, lors de la dernière interview du rappeur

Lil Nas X a interprété son tube « Call Me By Your Name » sur la scène de l’Egypte ancienne. Le numéro s’est terminé avec le rappeur vêtu de pharaon verrouillant les lèvres avec un danseur de fond masculin au sommet d’un escalier à côté d’un trône. La foule a hurlé d’approbation et les membres du public ont sauté de leurs sièges en signe d’éloge.

Cependant, le moment le plus mémorable de la soirée a peut-être été au sommet de l’émission lorsque Cardi B a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant avec Offset lors de sa performance avec Migos.

Prix ​​BET 2021 : Taraji P. Henson accueillera la reine Latifah honorée par l’ensemble de ses réalisations

Voici une liste complète des nominés, avec le nom du gagnant en gras.

Album de l’année

« Après les heures normales », The Weeknd

« La faute à bébé », DaBaby

« Bonne nouvelle », Megan Thee Stallion

GAGNANT : « Heaux Tales », Jazmine Sullivan

« Maladie du roi », Nas

« Heure impie », Chloé X Halle

Meilleure artiste R&B/pop féminine

Beyoncé

GAGNANT : ELLE

Jazmine Sullivan

Jhené Aiko

Marcheur d’été

SZA

Meilleur artiste masculin R&B/pop

6manque

Anderson .Paak

GAGNANT : Chris Brown

Donner sur

Réservoir

Le weekend

Meilleure artiste hip-hop féminine

Cardi B

Coi Leray

Chat Doja

GAGNANT : Megan Thee Stallion

Latto

Saweetie

Meilleur artiste hip-hop masculin

DaBaby

Canard

J. Cole

Jack Harlow

GAGNANT : Lil Baby

Pop Fumée

Meilleur nouvel artiste

Coi Leray

Flo Milli

GAGNANT : Giveon

Jack Harlow

Latto

Winnie l’ourson

Meilleure collaboration

GAGNANT : Cardi B avec Megan Thee Stallion, « WAP »

DaBaby avec Roddy Ricch, « Rockstar »

DJ Khaled avec Drake, « Popstar »

Jack Harlow avec DaBaby, Tory Lanez et Lil Wayne, « Whats Poppin (Remix) »

Megan Thee Stallion avec DaBaby, « Cry Baby »

Pop Smoke avec Lil Baby & DaBaby, « Pour la nuit »

Meilleur groupe

21 Savage & Metro Boomin

Chloé X Halle

Chris Brown et le jeune voyou

Filles de la ville

Migos

GAGNANT : Silk Sonic (Bruno Mars et Anderson .Paak)

Vidéo de l’année

Cardi B, « En haut »

GAGNANT : Cardi B avec Megan Thee Stallion, « WAP »

Chloé X Halle, « Fais-le »

Chris Brown & Young Thug, « Go Crazy »

Drake avec Lil Durk, « Laugh Now Cry Later »

Silk Sonic, « Laissez la porte ouverte »

Prix ​​du meilleur évangile/inspiration du Dr Bobby Jones

Bebe Winans, « Au nom de Jésus »

CeCe Winans, « Jamais perdu »

ELLE, « Tiens-nous ensemble »

GAGNANT : Kirk Franklin, « Dieu fort »

Marvin Sapp, « Merci pour tout »

Tamela Mann, « Touche de toi »

BET HER récompense

Alicia Keys avec Khalid, « So Done »

Brandy avec Chance the Rapper, « Baby Mama »

Bri Steves, « Anti-Reine »

Chloé X Halle, « Petite fille »

Ciara avec Ester Dean, « Rooted »

GAGNANT : SZA, « Bons jours »

Prix ​​du choix du téléspectateur

Cardi B avec Megan Thee Stallion, « WAP »

Chris Brown & Young Thug, « Go Crazy »

DaBaby avec Roddy Ricch, « Rockstar »

DJ Khaled avec Drake, « Popstar »

Drake avec Lil Durk, « Laugh Now Cry Later »

Lil Baby, « La plus grande image »

GAGNANT : Megan Thee Stallion avec Beyoncé, « Savage (Remix) »

Silk Sonic, « Laissez la porte ouverte »

Réalisateur vidéo de l’année

Benny Boum

GAGNANT : Bruno Mars & Florent Déchard

Cole Bennett

Colin Tilley

Dave Meyers

Hype Williams

Meilleur numéro international

Aya Nakamura (France)

GAGNANT : Burna Boy (Nigéria)

Diamond Platnumz (Tanzanie)

Emicida (Brésil)

Headie One (Royaume-Uni)

Wizkid (Nigéria)

Young T & Bugsey (Royaume-Uni)

Youssoupha (France)

Meilleur film

« À venir 2 Amérique »

GAGNANT : « Judas et le Messie noir »

« Le fond noir de Ma Rainey »

« Une nuit à Miami »

« Âme »

« Les États-Unis contre. Billie vacances”

Meilleure actrice

GAGNANT : Journée de l’Andra

Angela Bassett

Issa Rae

Jurnee Smollett

Viola Davis

Zendaya

Meilleur acteur

Aldis Hodge

GAGNANT : Chadwick Boseman

Damson Idris

Daniel Kaluuya

Eddie Murphy

Lakeith Stanfield

Prix ​​des jeunes étoiles

Alex R. Hibbert

Ethan Hutchison

Lonnie Chavis

GAGNANTS : Marsai Martin

Michel Epps

Tempête Reid

Prix ​​de la sportive de l’année

Aja Wilson

Candace Parker

Claressa Boucliers

GAGNANT : Naomi Osaka

Serena Williams

Skylar Diggins-Smith

Prix ​​du sportif de l’année

Kyrie Irving

GAGNANT : Lebron James

Patrick Mahomet

Russell Westbrook

Russell Wilson

Stephen Curry

Contribution: Associated Press