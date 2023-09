Liste complète des gagnants des MTV VMA 2023

Un certain nombre de célébrités ont gagné gros aux VMA 2023 et nous avons la liste complète des gagnants.

Hier soir, MTV a rassemblé les plus grandes stars de la musique pour une soirée d’honneurs et de performances incroyables. Du tapis rouge à le spectacle principal, un moment a été passé pendant la nuit sans drame. Nicki Minaj a servi d’hôte et a béni son Barbz en se produisant plusieurs fois. Taylor Swift a tellement dominé les récompenses avec ses huit victoires que les récompenses auraient pu porter son nom. Il convient également de noter que Diddy a livré une performance incroyable aux côtés de son fils King Combs avant de recevoir le Global Icon Award.

Au cas où vous auriez manqué de plaisir, vous pouvez consulter la liste officielle des gagnants ci-dessous.

Lauréats des prix de musique vidéo 2023

Vidéo de l’année

Chat Doja – « Attention »

Miley Cyrus – « Fleurs »

Nicki Minaj – « Fille super bizarre »

Olivia Rodrigo – « vampire »

Sam Smith, Kim Petras – « Impie »

SZA – « Tuer Bill »

Taylor Swift – « Anti-Héros »

Artiste de l’année

Beyoncé

Chat Doja

KAROL g

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Chanson de l’année

Miley Cyrus – « Fleurs »

Olivia Rodrigo – « vampire »

Rema et Selena Gomez – « Calmez-vous »

Sam Smith, Kim Petras – « Impie »

Steve Lacy – « Mauvaise habitude »

SZA – « Tuer Bill »

Taylor Swift – « Anti-Héros »

Meilleur nouvel artiste

GloRilla

Épice glacée

Kaliiii

Peso Pluma

Panthère Rose

Renée Rapp

Performance poussée de l’année

Saucy Santana – « Butin »

Stephen Sanchez – « Jusqu’à ce que je te trouve »

JVKE – « l’heure d’or »

Flo Milli – « Vaniteux »

Renée Rapp – « Colorado »

Sam Ryder – « Jusqu’au bout »

Armani Blanc – « CHÈVRE »

FLETCHER – « Becky est si chaude »

DEMAIN X ENSEMBLE – « Sugar Rush Ride »

Épice glacée – « Princesse Diana »

FLO – « Te perdre »

Lauren Spencer Smith – «Cette partie»

Meilleure collaboration

David Guetta et Bebe Rexha – «Je vais bien (bleu)»

Post Malone, Doja Cat – « Je t’aime (une chanson plus heureuse) »

Diddy avec Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – « Je dois avancer »

KAROL G, Shakira – « TQG »

Metro Boomin avec The Weeknd, 21 Savage et Diddy – « Creepin’ (Remix) »

Rema et Selena Gomez – « Calmez-vous »

Meilleure pop

Demi Lovato – « Porc »

Dua Lipa – « Danse la nuit (extrait de l’album Barbie) »

Ed Sheeran – « Les yeux fermés »

Miley Cyrus – « Fleurs »

Olivia Rodrigo – « vampire »

P!NK – « CHUTE DE CONFIANCE »

Taylor Swift – « Anti-Héros »

Meilleur hip-hop

Diddy avec Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – « Je dois avancer »

DJ Khaled avec Drake et Lil Baby – « STAYING ALIVE »

GloRilla & Cardi B – « Demain 2 »

Lil Uzi Vert – « Je veux juste faire du rock »

Lil Wayne avec Swizz Beatz & DMX – « Kant Nobody »

Metro Boomin ft. Future – « Super-héros (héros et méchants) »

Nicki Minaj – « Fille super bizarre »

Meilleur R&B

Alicia Keys avec Lucky Daye – « Rester »

Chlöe ft. Chris Brown – « Comment ça se sent »

Metro Boomin avec The Weeknd, 21 Savage et Diddy – « Creepin’ (Remix) »

SZA – « Chemise »

Toosii – « Chanson préférée »

Yung Bleu et Nicki Minaj – « L’amour sur le chemin »

Meilleure alternative

clin-182 – « BORDURE »

boygenius – « le film »

Fall Out Boy – « Tiens-moi comme une rancune »

Lana Del Rey avec Jon Batiste – « Candy Necklace »

Paramore – « C’est pourquoi »

Trente secondes avant Mars – « Coincé »

Meilleur rock

Foo Fighters – « Le professeur »

Linkin Park – « Perdu (version originale) »

Red Hot Chili Peppers – « Tippa ma langue »

Måneskin – « LE PLUS SOLIDE »

Metallica – « Lux Æterna »

Muse – « Tu me donnes l’impression que c’est Halloween »

Meilleur latin

Anitta – « Funk Rave »

Bad Bunny – « OÙ ELLE VA »

Eslabon Armado, Peso Pluma – « Ella Baila Sola »

Grupo Frontera Bad Bunny – « un x100to »

KAROL G, Shakira – « TQG »

ROSALÍA – « DESPECHÁ »

Shakira – « Acróstico »

Meilleure K-Pop

aespa – « Les filles »

BLACKPINK – « Venin rose »

CINQUANTE CINQUANTE – « Cupidon »

DIX-SEPT – « Super »

Enfants errants – « Classe S »

DEMAIN X ENSEMBLE – « Sugar Rush Ride »

Meilleurs Afrobeats

Ayra Starr – « Se précipiter »

Burna Boy – «C’est beaucoup»

Davido ft. Musa Keys – « INDISPONIBLE »

Fireboy DML et Asake – « Bandana »

Libianca – « Peuple »

Rema et Selena Gomez – « Calmez-vous »

Wizkid avec Ayra Starr – « 2 Sugar »

Vidéo pour le bien

Alicia Keys – « Si je ne t’ai pas (orchestre) »

Bad Bunny – « El Apagón – Aquí Vive Gente »

Demi Lovato – « Porc »

Dove Cameron – « Petit-déjeuner »

Imagine Dragons – « Écrasé »

Maluma – « La Reine »

Spectacle de l’été

Beyoncé

ROSE NOIRE

Canard

Ed Sheeran

KAROL g

Taylor Swift

Groupe de l’année

ROSE NOIRE

MOITIÉ-MOITIÉ

FLO

Jonas Frères

Maneskin

NouveauJeans

DIX-SEPT

DEMAIN X ENSEMBLE

Album de l’année

Beyoncé – Renaissance

Drake & 21 Savage – Sa perte

Metro Boomin – Héros et méchants

Miley Cyrus – Des vacances d’été sans fin

SZA-SOS

Taylor Swift – Minuits

Chanson de l’été

Beyoncé – « Cuff It »

Billie Eilish – « Pourquoi étais-je faite ? (De Barbie l’album) »

Doechii ft. Kodak Black – « Qu’est-ce que c’est (Block Boy) »

Doja Cat – « Peignez la ville en rouge »

Dua Lipa – « Danse la nuit (extrait de l’album Barbie) »

CINQUANTE CINQUANTE – « Cupidon (Twin Ver.) »

Gunna – « fukumean »

Jung Kook ft. Latto – « Seven »

Luke Combs – « Voiture rapide »

Nicki Minaj & Ice Spice – « Barbie World (avec Aqua) [From Barbie The Album]»

Olivia Rodrigo – « vampire »

SZA – « Tuer Bill »

Taylor Swift avec Ice Spice – « Karma »

Tomorrow X Together et Jonas Brothers – « Faites-le comme ça »

Troye Sivan – « Rush »

Yng Lvcas & Peso Pluma – « La Bebe (Remix) »

Meilleure réalisation

Doja Cat – « Attention » (Réalisé par Tanu Muiño)

Drake – « Falling Back » (Réalisé par le réalisateur X (Julien Christian Lutz))

Kendrick Lamar – « Count Me Out » (Réalisé par Dave Free et Kendrick Lamar)

Megan Thee Stallion – « Elle » (Réalisé par Colin Tilley)

Sam Smith, Kim Petras – « Unholy » (Réalisé par Floria Sigismondi)

SZA – « Kill Bill » (Réalisé par Christian Breslauer)

Taylor Swift – « Anti-Héros » (Réalisé par Taylor Swift)

Meilleure cinématographie

Adele – «Je bois du vin» (Cinématographie d’Adam Newport-Berra)

Ed Sheeran – « Les yeux fermés » (Cinématographie de Natasha Baier)

Janelle Monae – « Lipstick Lover » (Cinématographie d’Allison Anderson)

Kendrick Lamar – « Count Me Out » (Cinématographie d’Adam Newport-Berra)

Miley Cyrus – « Fleurs » (Cinématographie de Marcell Rev)

Olivia Rodrigo – « vampire » (Cinématographie de Russ Fraser)

Taylor Swift – « Anti-Hero » (Cinématographie de Rina Yang)

Meilleurs effets visuels

Fall Out Boy – « Love From The Other Side » (effets visuels de Thomas Bailey et Josh Shaffner)

Harry Styles – « Musique pour un restaurant de sushi » (effets visuels de Chelsea Delfino et Black Kite Studios)

Melanie Martinez – « VOID » (Effets visuels par Carbon)

Nicki Minaj – « Super Freaky Girl » (effets visuels de CameoFX)

Sam Smith, Kim Petras – « Unholy » (Effets visuels de Max Colt / FRENDER)

Taylor Swift – « Anti-Hero » (Effets visuels du Parlement)

Meilleure chorégraphie

BLACKPINK – « Pink Venom » (Chorégraphie de Kiel Tutin, Sienna Lalau, Lee Jung (YGX), Taryn Cheng (YGX))

Dua Lipa – « Dance The Night (From Barbie The Album) » (Chorégraphie de Charm LaDonna)

Jonas Brothers – « Waffle House » (Chorégraphie de Jerry Reece)

Megan Thee Stallion – « Her » (Chorégraphie de Sean Bankhead)

Panique! At The Disco – « Middle Of A Breakup » (Chorégraphie de Monika Felice Smith)

Sam Smith, Kim Petras – « Unholy » (Chorégraphie de (LA)HORDE – Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel)

Meilleure direction artistique

boygenius – « le film » (direction artistique par Jen Dunlap)

BLACKPINK – « Pink Venom » (Direction artistique de Seo Hyun Seung (GIGANT))

Doja Cat – « Attention » (direction artistique par Spencer Graves)

Lana Del Rey avec Jon Batiste – « Candy Necklace » (direction artistique de Brandon Mendez)

Megan Thee Stallion – « Elle » (direction artistique par Wes Dogan)

SZA – « Chemise » (Direction artistique par Kate Bunch)

Meilleur montage

BLACKPINK – « Pink Venom » (édité par Seo Hyun Seung (GIGANT))

Kendrick Lamar – « Rich Spirit » (édité par Grason Caldwell)

Miley Cyrus – « River » (édité par Brandan Walter)

Olivia Rodrigo – « vampire » (Edité par Sofia Kerpan et David Checel)

SZA – « Kill Bill » (Edité par Luis Caraza Peimbert)

Taylor Swift – « Anti-Héros » (Edité par Chancler Haynes)

Prix ​​​​Vidéo Vanguard

Shakira

Prix ​​​​de l’icône mondiale

Diddy