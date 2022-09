Les gagnants pour le 74e Emmy Awards sont dedans, avec Succession et Le Lotus Blanc les deux ramassant un multiple majeur Emmy Awardsce qui en fait une soirée énorme pour HBO. D’autre part, Jeu de calmar acteur de cinéma Lee Jung-jae est entré dans l’histoire en tant que premier homme asiatique à remporter un Prix ​​Emmy. Zendaya a également remporté un trophée pour Euphoriemarquant une nuit encore plus grande pour HBO au Emmys. Au cas où vous aimeriez ces émissions étrangères, mais que vous ne pouviez pas vous réveiller si tôt le matin pour regarder les Emmy Awards 2022, alors nous avons votre dos. Vérifiez Liste complète des gagnants des Emmy Awards 2022 dessous:

La liste complète des gagnants des 74e Emmy Awards

Meilleure série dramatique

Succession (HBO)

Meilleure série comique

Ted Lasso (Apple TV)

Meilleure série limitée ou d’anthologie

Le Lotus blanc (HBO)

Meilleur acteur principal dans une série dramatique

Lee Jung-jae – Jeu de calamars (Netflix)

Meilleure écriture pour une série dramatique

Succession – All The Bells Say (HBO)

Meilleure actrice principale dans une série dramatique

Zendaya – Euphorie (HBO)

Meilleure écriture pour une série comique

Abbott Elementary – Pilote (ABC)

Meilleur acteur principal dans une série comique

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV)

Meilleure écriture pour une émission spéciale de variétés

Jerrod Carmichael – Rothaniel (HBO)

Meilleure écriture pour une série limitée ou une anthologie ou un film

Le Lotus blanc (HBO)

Meilleur réalisateur pour une série limitée ou une anthologie ou un film

Mike White – Le Lotus blanc (HBO)

Meilleur programme de compétition

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls (Amazon Prime Video)

Meilleure actrice principale dans une série limitée ou un film

Amanda Seyfried – Le décrochage (Hulu)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un film

Jennifer Coolidge – Le Lotus blanc (HBO)

Meilleure série de variétés

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (HBO)

Meilleure série de croquis variés

Samedi soir en direct (NBC)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique

Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique

Sheryl Lee Ralph – École primaire Abbott (ABC)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Julia Garner – Ozark (Netflix)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique

Matthew Macfadyen – Succession (HBO)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée ou un film

Murray Bartlett – Le Lotus blanc (HBO)

Meilleur acteur principal dans une série limitée ou un film

Michael Keaton – Dopesick (Hulu)

Félicitations à tous les gagnants de l’actualité hollywoodienne des Emmy Awards.