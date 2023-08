Liste complète des gagnants des 69e National Film Awards 2023 : Alia Bhatt et Kriti Sanon remportent la meilleure actrice, Allu Arjun est déclaré meilleur acteur

69ème Prix nationaux du cinéma Annonce des gagnants : Les gagnants du prestigieux 69ème Prix nationaux du cinéma 2023 ont été dévoilés jeudi à 17 heures lors d’une conférence de presse à Delhi. Allu Arjun a été sacré meilleur acteur pour son rôle dans Pushpa, tandis que Alia Bhat et Kriti Sanon ont reçu conjointement le prix de la meilleure actrice pour leurs performances exceptionnelles dans Gangubai Kathiawadi et Mimi, respectivement. Fusée : l’effet Nambi a remporté le titre convoité de meilleur long métrage, tandis que Les dossiers du Cachemire a remporté le prix Nargis Dutt du meilleur film sur l’intégration nationale.

Les Prix nationaux du cinéma, reconnu comme le plus prestigieux de l’industrie, célèbre l’excellence du cinéma à travers le pays. La Direction des festivals de films, relevant du ministère de l’Information et de la Radiodiffusion de l’Union, administre ces prix dans le but de promouvoir des films qui allient génie artistique et technique et pertinence sociétale.