Liste complète des gagnants de l’IIFA 2023 : Babil Khan, Arijit Singh et bien d’autres gagnent gros ; Brahmastra obtient un maximum de hochements de tête

Prix ​​​​IIFA 2023 se produisent pendant que vous lisez ceci. Salman Khan, Hrithik Roshan, Kamal Haasan, Sara Ali Khan, Vicky Kaushal et d’autres célébrités se sont envolées pour l’île de Yas, Abu Dhabi im Dubai, pour célébrer la plus grande soirée de remise de prix, à savoir les International Indian Film Academy Awards. Avec des performances crépitantes de Kriti Sanon, Varun Dhawan et plus de célébrités, la soirée IIFA 2023 n’a été qu’un spectacle. Vicky aux côtés d’Abhishek Bachchan, Farah Khan et Rajkummar Rao s’occupent des tâches d’accueil tout en divertissant les invités. Et en même temps, des récompenses majeures sont distribuées à des nominés méritants.

Liste complète des gagnants des IIFA Awards 2023

Du meilleur début à la meilleure lecture, du meilleur directeur musical et bien d’autres prix ont été décernés ce soir. Du fils de feu Irrfan, Babil Khan, à Shantanu Maheshwari, Arijit Singh, Shreya Ghoshal et plus encore. De Brahmastra, Qala à Gangubai Kathiawadi et d’autres films ont remporté les honneurs lors des prestigieux IIFA Awards 2023. Consultez la liste complète des gagnants des IIFA Awards 2023 ci-dessous :

Meilleures paroles : Amitabh Bhattacharya pour Kesariya de Brahmastra – Première partie : Shiva avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt.

Meilleur directeur musical Pritam pour Brahmastra – Première partie : Shiva.

Meilleure lecture féminine : Shreya Ghoshal pour Rasiya de Brahmastra – Première partie : Shiva.

Meilleur débutant féminin : Khushali Kumar pour Dhokha : Round D Corner.

Meilleur premier mâle est une égalité entre Shantanu Maheshwari et Babil Khan pour Gangubai Kathiawadi et Qala.

Bien mérité, Shantanu ! Avec sa présence d’écran magnétique, #ShantanuMaheshwari a fait des débuts remarquables dans le monde du cinéma, remportant le prestigieux trophée IIFA dans la catégorie « Best Debut (Male) » pour son rôle dans le film #GangubaiKathiawadi.#IIFA2023 #IIFAONYAS pic.twitter.com/TqWBvCjsUE IIFA (@IIFA) 27 mai 2023

Réalisation exceptionnelle dans le cinéma régional : Riteish Deshmukh et Genelia D’Souza pour Ved.

Meilleur chanteur masculin : Arijit Singh pour Kesariya d’Alia et Ranbir avec Ayan Mukerji pour le réalisateur Brahmastra. Comme Arijit Singh n’était pas dans la maison, le trophée a été ramassé par nul autre que le directeur musical Pritam.

Meilleure histoire adaptée : Aamil Keeyan Khan et Abhishek Pathan pour Drishyam 2 avec Ajay Devgn, Shriya Saran, Ishita Dutta, Tabu et Akshaye Khanna. Comme Abhishek n’était pas présent, son père, Kumar Mangat Pathak, a récupéré son trophée. Un tel moment de fierté pour le père.

AR Rahman a remis le prix Outstanding Achievement in Indian Cinema à Kamal Haasan.

Manish Malhotra a reçu le prix Outstanding Achievement for Fashion in Cinema.

(Remarque: cette copie est mise à jour car les IIFA Awards 2023 sont actuellement en cours à Dubaï.)