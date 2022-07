Liste complète des gagnants de la médaille indienne à Birmingham

Les Jeux du Commonwealth 2022 sont en cours à Birmingham avec une foule d’athlètes indiens vedettes sur le devant de la scène. Peu ont déjà fait leur marque (lire les haltérophiles) tandis que d’autres sont en route vers la gloire.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS

Voici une liste complète des médaillés indiens du CWG 2022 jusqu’à présent : –

Sanket Mahadev Sargar – ARGENT (haltérophilie, catégorie 55 kg hommes)

Un show héroïque du jeune athlète qui a fini par se blesser au coude et n’a pas hésité à tenter une dernière fois le métal jaune malgré une douleur aveuglante. Sanket a remporté l’argent à la maison et les acclamations les plus fortes lui ont été réservées lorsqu’il est monté sur le podium avec la foule reconnaissant sa performance audacieuse. Le joueur de 21 ans a soulevé un total de 241 kg pour remporter la médaille d’argent.

Gururaja Poojary – BRONZE (haltérophilie, catégorie 61 kg hommes)

Gururaja a remporté la deuxième médaille de l’Inde – une médaille de bronze – au CWG 2022. Il a soulevé 269 kg pour devancer son plus proche adversaire dans ce qui s’est avéré être une bataille passionnante pour la troisième place. L’Indien a levé 118 kg à l’arraché et 151 kg à l’épaulé-jeté.

Mirabai Chani – OR (haltérophilie, catégorie 49 kg femmes)

Mirabai, la superstar, a été à la hauteur de la facture en offrant à l’Inde sa première médaille d’or du CWG 2022. La médaillée d’argent olympique a établi un nouveau record de l’épreuve en soulevant un total de 201 kg – des kilomètres devant la deuxième concurrente qui a soulevé 172 kg. L’Indien a levé 88 kg à l’arraché et 113 kg à l’épaulé-jeté pour sceller l’or.\

Bidyarani Devi – ARGENT (haltérophilie, catégorie 55 kg femmes)

Bidyarani est la dernière star de l’haltérophilie à émerger de Manipur qui a maintenant une médaille d’argent CWG à son nom. Elle a levé un total de 202 kg pour revendiquer la deuxième place. À l’arraché, elle a levé 86 kg, puis a créé un nouveau record CWG avec une levée de 116 kg dans l’épaulé-jeté qui est aussi son record personnel.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici