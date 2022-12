Les ÉCOLES à travers le pays ferment les portes de leurs salles de classe demain alors que la Grande-Bretagne est battue par la neige.

Les élèves de comtés tels que Gloucestershire, Cornwall, Devon et East Sussex ont tous été invités à rester chez eux au chaud.

Les écoles de tout le pays fermeront leurs portes de classe demain Crédit : Getty

Cela survient alors que les Britanniques ont dû faire face à des trains retardés, à des vols annulés et à des autoroutes sauvegardées au milieu de la neige, du brouillard et de la glace aujourd’hui dans un gel de -10 ° C.