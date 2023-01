Liste complète des fermetures d’écoles alors que la neige et la glace frappent la Grande-Bretagne par des températures glaciales de -10 ° C

Les ÉCOLES à travers le pays ferment des salles de classe aujourd’hui alors que la Grande-Bretagne est battue par la neige, la glace et des températures de -10 ° C.

Les élèves de régions comme les Cornouailles et l’Écosse ont été invités à rester chez eux au chaud.

Les élèves ont été invités à rester chez eux dans différentes régions du pays aujourd’hui Crédit : LNP

Cela survient alors que les Britanniques ont reçu un certain nombre d’avertissements météorologiques jaunes, avec huit pouces de neige attendus au milieu de l’explosion arctique de -10 ° C.

Un avertissement météo jaune est en place – et l’Agence britannique de sécurité sanitaire a également émis une alerte sanitaire majeure en raison des températures glaciales.

Le sud-ouest de l’Angleterre et la majeure partie de l’Écosse et de l’Irlande du Nord ont été placés sous alerte jaune à la neige et au verglas.

À Cornwall, les prévisionnistes disent que la pluie et le grésil occasionnels se transformeront en neige et en glace lors d’épidémies plus importantes – en particulier dans le sud de Cornwall – de minuit à 9 heures du matin aujourd’hui.

Les cartes de WXCharts montrent qu’il pourrait y avoir plus de huit pouces de neige en Écosse au cours des deux prochains jours et qu’il y aura des averses d’un ou deux pouces à travers le pays.

La neige continuera de tomber plus tard dans la semaine avec plus de 10 pouces attendus pour l’Ecosse jeudi et vendredi.

CORNOUAILLES

De nombreuses écoles de Cornwall ont été touchées par les conditions de neige aujourd’hui.

Une liste complète de ceux qui ont annoncé qu’ils seront fermés aujourd’hui peut être trouvée ici.

ÉCOSSE

Des écoles à travers l’Écosse ont été contraintes de fermer après que de fortes chutes de neige ont recouvert le pays pendant la nuit.

Certaines parties du nord ont connu de fortes averses la nuit dernière alors que les températures continuent de chuter.

Voici la liste complète des écoles fermées en Écosse jusqu’à présent:

Shetland – Toutes les écoles et crèches des Shetland sont fermées

Hauts plateaux –

Avoch Primary : Fermé (mauvais temps)

Crèche primaire d’Avoch : Fermée (mauvais temps)

Broadford Primary : Fermé (mauvais temps)

Broadford Primary Nursery – EM : Fermé (mauvais temps)

Broadford Primary Nursery – GM : Fermé (mauvais temps)

Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh : Fermé (mauvais temps)

Pépinière Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh: Fermée (mauvais temps)

Canisbay Primaire : Fermé (mauvais temps)

Crèche Primaire Canisbay : Fermée (intempéries)

Primaire de Castletown : fermé (mauvais temps)

Crèche primaire de Castletown : Fermée (mauvais temps)

Charleston Academy : Fermée (mauvais temps)

Primaire de Cromarty : Fermée (mauvais temps)

Carrefour Primaire : Fermé (mauvais temps)

Maternelle Primaire Carrefour : Fermée (mauvais temps)

Dunbeath Primary : Fermé (mauvais temps)

Dunbeath Primary Nursery : Fermé (mauvais temps)

Durness Primary : Fermé (mauvais temps)

Garderie primaire de Durness : Fermée (mauvais temps)

Ferintosh Primary : Fermé (mauvais temps)

Fortrose Academy : Fermé (mauvais temps)

Lycée Golspie : Fermé (mauvais temps)

Halkirk Primary : Fermé (mauvais temps)

Inver Primary : Fermé (mauvais temps)

Inverness Royal Academy : Fermé (mauvais temps)

Primaire de Kilmuir : fermée (mauvais temps)

Pépinière primaire de Kilmuir – GM : Fermée (mauvais temps)

Lycée Kinlochbervie : Fermé (mauvais temps)

École maternelle Kinlochbervie : Fermée (mauvais temps)

Kinlochbervie Primary : Fermé (mauvais temps)

Primaire de Knockbreck (Tain) : Fermée (mauvais temps)

Lybster Primary : Fermé (mauvais temps)

Crèche Primaire Lybster : Fermée (mauvais temps)

Marybank Primary : Fermé (mauvais temps)

Mulbuie Primaire : Fermée (mauvais temps)

Maternelle primaire de Mulbuie : Fermée (mauvais temps)

Portree High School : Fermé (mauvais temps)

Portree Primary : Fermé (mauvais temps)

Reay Primary : Fermé (mauvais temps)

Resolis Primaire : Fermé (mauvais temps)

Crèche Primaire Résolis : Fermée (intempéries)

Scourie Primaire : Fermé (mauvais temps)

Crèche Primaire Scourie : Fermée (mauvais temps)

Ecole St Clément : Fermée (mauvais temps)

Staffin Primary : Fermé (mauvais temps)

Maternelle Primaire de Staffin – GM : Fermée (mauvais temps)

Primaire de Tarradale : Fermé (mauvais temps)

Maternelle Primaire Tarradale : Fermée (mauvais temps)

Thrumster Primary : Fermé (mauvais temps)

Maternelle Primaire Thrumster : Fermée (mauvais temps)

Watten Primaire : Fermé (mauvais temps)

Aberdeenshire –