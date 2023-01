Liste complète des fermetures d’écoles alors que des avertissements de neige et de glace frappent le Royaume-Uni aujourd’hui – êtes-vous concerné ?

Les ÉCOLES à travers le pays ferment des salles de classe aujourd’hui alors que la Grande-Bretagne est submergée par des avertissements de neige et de glace.

Il a vu le Met Office émettre un certain nombre d’avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord.

Plusieurs écoles ont été fermées à cause de la neige et du verglas Crédit : Andy Kelvin / Kelvinmedia

Le mercure est tombé bien en dessous de zéro la nuit dernière alors que la neige et la glace ont soufflé sur le pays lors d’une vague de froid.

Et le météorologue du Met Office, Tom Morgan, a déclaré que le temps froid devrait persister la semaine prochaine.

Il a déclaré: “Il s’agit d’une vague de froid qui dure environ cinq à sept jours, donc je pense que d’ici le week-end, si vous vivez en Écosse ou en Irlande du Nord, vous le sentirez devenir un peu plus doux – mais il restera froid en Angleterre et Pays de Galles .

“Cela pourrait bien prendre jusqu’au début de la semaine prochaine pour que les températures reviennent à la normale en Angleterre et au Pays de Galles.”

Des dizaines d’écoles ont déjà annoncé leur fermeture aujourd’hui.

Alors que d’autres ont confirmé qu’ils auront des départs plus tard.

Cornouailles

Le Met Office a averti Cornwall que les averses de neige et les étendues glacées pourraient causer des perturbations.

Les navetteurs sont susceptibles d’être affectés sur la route ainsi que sur le bus et le train.

Les gens ont également été avertis de faire attention à ne pas glisser et tomber sur des surfaces glacées.

Certaines écoles ont déjà annoncé une rentrée tardive pour la journée :

Treverbyn Academy and Nursery – ouverture 10h30

Whitemoor Academy – ouverture 10h30

Irlande du Nord

Un certain nombre d’écoles d’Irlande du Nord sont fermées aujourd’hui.

Cela vient après qu’un avertissement météo jaune a été émis pour la neige et la glace.

Voici la liste complète des écoles concernées :

École primaire Killen

École primaire d’Artigarvan

École primaire Sion Mills

École primaire Bready Jubilee

Gaelscoil Uí Dhochartaigh

École primaire Saint-Eugène

Collège Sainte-Cécile

École Rossmar

École primaire St.Mary’s

Primaire contrôlé Strabane

École primaire Donemana

PS de Saint-Michel

PS de Sainte-Catherine

École spéciale Rossmar

Collège Sainte-Croix

L’école maternelle de l’académie

École primaire de Culmore

Gaelscoil et Chaistil

Cet article sera mis à jour régulièrement avec les dernières informations