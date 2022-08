Liste complète des événements et horaires mis à jour pour le 6 août

Liste complète des horaires et horaires des Jeux du Commonwealth 2022 en Inde, 6 août: Comme prévu, les lutteurs indiens ont réalisé une performance mémorable le jour de l’ouverture de leur campagne CWG 2022 à Birmingham, ajoutant six médailles au décompte de l’Inde, dont trois en or. Bajrang Punia, Deepak Punia et Sakshi Malik ont ​​remporté l’or dans leurs catégories respectives tandis qu’Anshu Malik a remporté l’argent lors de ses débuts au CWG.

Divya Kakran a décroché une médaille de bronze, tout comme Mohit Grewal, ce qui signifie que les lutteurs indiens ont remporté des médailles dans toutes les catégories auxquelles ils ont participé vendredi. Au total, l’Inde compte désormais 26 médailles (hors celles confirmées par les boxeurs). Parmi ceux-ci, 9 sont en or, 8 en argent et 9 en bronze.

Ce sera une autre journée bien remplie pour le contingent indien avec une foule d’athlètes prenant part à diverses disciplines dont 9 en lutte. Au cricket féminin, l’Inde affrontera l’Angleterre en demi-finale tandis qu’au hockey masculin, l’Inde affrontera l’Afrique du Sud pour une place en finale.

Voici le programme de l’Inde aux Jeux du Commonwealth pour samedi.

Tous les horaires en IST

ATHLÉTISME ET PARA-ATHLÉTISME

Finale du lancer du poids féminin F55-57 : Poonam Sharma, Sharmilam, Santosh – 14 h 50

Finale du 10 000 m marche femmes : Priyanka, Bhawana Jat – 15 h

Finale du 3 000 m steeple hommes : Avinash Sable – 16 h 20

Relais 4x100m féminin Ronde 1 – Série 1 : Hima Das, Dutee Chand, Shrbani Nanda, N.-É. Simi – 16 h 45

Finale du lancer du marteau femmes : Manju Bala – 23 h 30

Finale du 5 000 m hommes : Avinash Sable – 00 h 40

BADMINTON

Quarts de finale double dames : Treesa Jolly et Gayatri Gopichand

Quarts de finale du simple dames : PV Sindhu

Quarts de finale du simple messieurs : Kidambi Srikanth

BOXE

Poids minimum femmes (45-48 kg) demi-finale : Nitu – 15 h

Poids mouche Hommes (48kg-51kg) Demi-finale : Amit Panghal 15h30

Poids mouche léger femmes (48kg-50kg) demi-finale : Nikhat Zareen – 19h15

Poids léger femmes (57 kg-60 kg) : Jaismine – 20 h

Poids welters masculins (63,5 kg-67 kg) : Rohit Tokas – 12h45

Super Heavyweight (plus de 92 kg) : Sagar – 1h30

CRIQUET

Demi-finale du T20 féminin entre l’Inde et l’Angleterre – 15h30

LE HOCKEY

Demi-finale de l’équipe indienne masculine contre l’Afrique du Sud – 22h30

TENNIS DE TABLE ET PARA TENNIS DE TABLE

16e de finale double dames : Akula Sreeja/Reeth Tennison – 14h00

Huitièmes de finale doubles femmes : Manika Batra/Diya Parag Chitale – 14h00

Demi-finales doubles mixtes : Achanta Sharath Kamal/ Akula Sreeja – 18h

Simple messieurs Classes 3-5 : Match pour la médaille de bronze : Raj Aravindan Alagar – 18h15

Simple Dames Classes 3-5 Match pour la médaille de bronze : Sonalben Patel – 00h15

Simple dames Classes 3-5 Match pour la médaille d’or : Bahvina Patel – 1 h

LUTTE (début à 15h)

Quarts de finale du Freestyle 57 kg Hommes : Ravi Kumar

Quarts de finale du Freestyle 97 kg Hommes : Deepak Nehra

Quarts de finale du Freestyle 76 kg Femmes : Pooja Sihag

Lutte libre 53 kg femmes – Système nordique match 3 : Vinesh Phogat

Freestyle 50 kg Femmes – Système nordique match 3 : Pooja Gehlot

Lutte libre Hommes 74 kg 1/8 de finale : Naveen

Lutte libre 53 kg femmes – Système nordique match 2 : Vinesh Phogat

Freestyle Femmes 50 kg – Système nordique match 1 : Pooja Gehlot – 15 h

Lutte libre 53 kg femmes – Système nordique match 6 : Vinesh Phogat

