Liste complète des événements et horaires mis à jour pour le 5 août

Jeux du Commonwealth 2022 Liste complète du calendrier et des horaires de l’Inde: Le nombre de médailles de l’Inde continue de croître après une superbe septième journée du CWG 2022 à Birmingham. Avec six médailles d’or, sept d’argent et sept de bronze, le contingent indien a jusqu’à présent obtenu 20 médailles. Et cela n’inclut pas les sept médailles que leurs boxeurs ont confirmées en participant aux demi-finales dans diverses catégories.

Tard jeudi, l’Indien Sudhir a remporté la médaille d’or dans l’épreuve masculine de para-dynamophilie des poids lourds. En revanche, au saut en longueur masculin, Murali Sreeshankar a remporté une toute première médaille CWG pour son pays dans cette épreuve – une médaille d’argent – ​​avec la meilleure tentative de 8,08 m.

Voici le programme de l’Inde aux Jeux du Commonwealth le huitième jour vendredi.

Athlétisme et para-athlétisme

100 m haies femmes, manche 1 – 2e manche : Jyothi Yarraji – 15 h 06

Qualifications Saut en longueur Femmes – Groupe A : Ancy Edapilly – 16h10

200 m femmes, demi-finale 2 : Hima Das – 00h53 (samedi)

Relais 4×400 m hommes, manche 1 : 16 h 19

Badminton (commence à 15h30 IST)

Huitièmes de finale double dames : Jolly Treesa/Pullela Gayatri Gopichand

Huitièmes de finale double messieurs : Satwik Sairaj Rankireddy/ Chirag Shetty

Huitièmes de finale simples dames : PV Sindhu

Huitièmes de finale simples dames : Akarshi Kashyap

Huitièmes de finale du simple messieurs : Kidambi Srikanth

Bols de pelouse

Quarts de finale du duo féminin : Inde contre Angleterre – 13 h 00

Écraser

Double messieurs huitièmes de finale : Velavan Senthilkumar/ Abhay Singh vs Kempsell Douglas/ Alan Clyne (Écosse) huitièmes de finale – 17h15

Quart de finale double mixte : Dipika Pallikal/Sourav Ghosal contre Grinham Rachael/Alexander Zac (Australie) – 00h00 (samedi)

Tennis de table

Huitièmes de finale double mixte : Sathiyan Gnansekaran/Manika Batra – 14h00

Double mixte huitièmes de finale : Achantha Sharath Kamal/Akula Sreeja – 14h00

Huitièmes de finale simples dames : Sreeja Akula – 15h15

Huitièmes de finale simples dames : Reeth Tennison – 15 h 15

Le hockey

Demi-finale femmes : Inde contre Australie – 22h30

Lutte (à partir de 15 h 00)

Lutte libre 125 kg hommes – Mohit Grewal contre TBD

Freestyle 65 kg hommes : Bajrang Punia contre TBD

Lutte libre 86 kg hommes : Deepak Punia contre TBD

Freestyle 57 kg femmes : Anshu Malik contre TBD

Freestyle 62 kg femmes : Sakshi Malik contre TBD

Freestyle 68 kg femmes : Divya Kakran contre TBD

