La saison 2021 de Formule 1 sera la 72e année du Championnat du Monde de Formule 1 et il y aura 23 Grand Prix organisés dans le monde entier où les pilotes et les équipes s’affronteront respectivement pour le Champion du Monde des Pilotes et le Champion du Monde des Constructeurs.

Le calendrier de cette année se compose de vingt-trois courses, compte tenu du rétablissement du contrat suspendu du Grand Prix de Sao Paulo et, bien sûr, de la pandémie COVID-19 en cours qui a considérablement entravé le championnat la saison dernière. La première course de la saison devrait être le Grand Prix de Bahreïn sur le circuit international de Bahreïn à Sakhir le 28 mars et la dernière devrait être le Grand Prix d’Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi.

Il y a eu également des changements dans les équipes, McLaren passant à un moteur Mercedes de Renault. Les changements de nom d’équipe incluent Racing Point devenant Aston Martin et Renault sera désormais connu sous le nom d’Alpine.

Avec de nombreux changements d’équipes et de pilotes, nous jetons un coup d’œil à la composition finale des 10 équipes et 20 pilotes participant à la compétition de cette année:

MERCEDES

Lewis Hamilton – 44 ans

Valtteri Bottas – 77

Le champion des constructeurs de l’année dernière continuera avec le même alignement de pilotes que le Britannique Hamilton et le Finlandais Bottas alors qu’ils poursuivront une autre saison réussie au sommet. Mercedes a remporté son septième championnat des constructeurs l’année dernière, battant ainsi le record de la plupart des championnats des constructeurs consécutifs.

Hamilton a remporté le championnat la saison dernière, son sixième avec Mercedes et septième au classement général, tandis que Bottas est arrivé deuxième.

TAUREAU ROUGE

Max Verstappen – 33 ans

Sergio Perez – 11

Red Bull a terminé deuxième l’an dernier dans le championnat des constructeurs et cherchera désormais à améliorer ses performances et à donner à Mercedes une course pour son argent cette saison. Ils ont fait un changement dans leur alignement avec le Mexicain Perez à la place d’Alex Albon.

Verstappen a été très rapide la saison dernière et cherchera à affronter à nouveau les garçons Mercedes, tandis que Perez, qui a été abandonné par Racing Point, a terminé quatrième derrière Max.

FERRARI

Charles Leclerc – 16

Carlos Sainz – 55 ans

Des changements importants et audacieux ont été apportés par les géants italiens qui ont décidé de laisser aller leur pilote de longue date à Sebastian Vettel et de poursuivre avec deux jeunes de Monaco, Charles Leclerc et le nouveau garçon Carlos Sainz, d’Espagne. Ferrari a terminé une modeste sixième la saison dernière.

Alors que Leclerc était assez prometteur pour mener pour Ferrari, il a terminé huitième la saison dernière tandis que Sainz, qui courait pour McLaren, a terminé sixième sur les charts.

MCLAREN

Daniel Ricciardo – 3

Lando Norris – 4

Ce sera une équipe amusante à regarder, Ricciardo et Norris étant de bons pilotes. McLaren a connu une saison sensationnelle l’année dernière et a terminé troisième derrière Mercedes et Red Bull et cherchera à faire de même avec deux pilotes rapides et passionnants.

Le Britannique Norris, qui en est à sa troisième saison sur la grille, a terminé neuvième l’an dernier, tandis que l’Australien Ricciardo a terminé cinquième au classement des pilotes.

ASTON MARTIN

Sebastian Vettel – 5

Promenade Lance – 18

Courant sous le nom de «Racing Point» l’année dernière, l’équipe rebaptisée Aston Martin cherchera à améliorer sa quatrième place au championnat de cette année. Pour cela, ils auront un quadruple champion des pilotes nouvellement acquis de l’Allemagne – Sebastian Vettel et le Canada Stroll.

Vettel, qui était avec Ferrari la saison dernière, a eu une course torride et a terminé 13e, tandis que Stroll était 11e au classement.

ALPIN

Fernando Alonso – 14 ans

Esteban Ocon – 31 ans

Une autre équipe rebaptisée. Connus sous le nom de Renault l’année dernière, ils font la queue avec le double champion du monde espagnol Fernando Alonso et le Français Esteban Ocon. Alpine a terminé cinquième l’année dernière et cherchera à remonter d’ici au lieu de rester au milieu de terrain.

Ocon a terminé 12e la saison dernière au classement, tandis qu’Alonso est de retour sur la grille après 2 ans. Il a quitté la grille en 2018.

ALPHATAURI

Pierre Gasly – 10

Yuki Tsunoda – 22 ans

AlphaTauri a terminé septième l’an dernier et sera représenté par le Français Gasly et le jeune japonais Tsunoda, promu de Formule 2 par Red Bull.

Gasly a terminé 10e la saison dernière au classement, tandis que Tsunoda connaîtra sa première saison au plus haut niveau.

ALFA ROMEO

Kimi Raikkonen – 7

Antonio Giovinazzi – 99

L’équipe basée en Suisse n’a fait aucun changement et entamera la saison avec le même line-up pour la troisième saison consécutive. Ils ont terminé 8e la saison dernière.

Le Finlandais Raikkonen et l’Italien Giovinazzi ont terminé respectivement 16e et 17e la saison dernière.

HAAS

Nikita Mazepin – 9 ans

Mick Schumacher – 47 ans

Haas, qui a terminé neuvième la saison dernière, aura plus de regards sur eux à cause de Mick Schumacher, qui est le fils du septuple champion du monde et légende de la F1, Michael Schumacher.

Haas a abandonné ses deux pilotes de la saison dernière (Romain Grosjean et Kevin Magnussen) et partira désormais avec le Russe Mazepin et l’Allemand Schumacher – tous deux diplômés de la Formule 2.

WILLIAMS

Nicolas Latifi – 6

George Russell – 63 ans

Le Latifi du Canada et le Britannique Russell courront pour Williams pour la deuxième saison consécutive, bien qu’ils aient terminé au bas du peloton l’an dernier.

Au classement des pilotes, Latifi a terminé 20e, tandis que Russel a terminé 18e.