Les WWE Slammy Awards 2020 auront lieu le 23 décembre, après une interruption de cinq ans. La cérémonie de remise des prix sera diffusée sur le réseau WWE, YouTube, Facebook, Twitter et le site Web de la WWE. Les fans de la WWE pourront voir le meilleur de RAW et SmackDown. De plus, WWE NXT n’est pas inclus pour les WWE Slammy Awards 2020.

La WWE a également publié la liste des catégories de prix et des nominés. Voici la liste complète des catégories de prix et des nominés ci-dessous. Ceux qui veulent voter pour leur lutteur préféré peuvent le faire jusqu’au 11 décembre.

Superstar de l’année

Drew McIntyre

Règles romaines

Randy Orton

Braun Strowman

« Le démon » Bray Wyatt

Asuka

Sasha Banks

Bayley

Becky Lynch

Charlotte Flair

Match de l’année

Undertaker vs. AJ Styles – Match de Boneyard, WrestleMania 36

Le nouveau jour vs. The Hurt Business – Raw Tag Team Championship Match: Raw, 16 novembre 2020

Edge vs. Randy Orton – Le plus grand match de lutte de tous les temps: WWE Backlash 2020

Compétition Royal Rumble Men: Royal Rumble 2020

AJ Styles vs Daniel Bryan – Finale du championnat intercontinental: SmackDown, 12 juin 2020

Roman Reigns contre Jay Uso – Match de championnat universel Hell in a Cell « I Quit »: WWE Hell in a Cell 2020

Sasha Banks vs Bayley – SmackDown Women’s Championship Hell in a Cell Match: WWE Hell in a Cell 2020

Styles AJ vs. Sami Zayn contre Jeff Hardy – Match de triple menace du championnat intercontinental: WWE Clash of Champions 2020

Drew McIntyre contre Roman Reigns: Survivor Series 2020

Becky Lynch contre Asuka – Royal Rumble 2020

Rivalité de l’année

Seth Rollins contre La famille Mysterio

Drew McIntyre à Randy Orton

Edge à Randy Orton

Sasha Banks à Bayley

R-Truth vs. Le monde

Lana c. Tables des annonceurs

Équipe Tag de l’année

Les modèles en or

Nia Jax et Shayna Baszler

Le nouveau jour

La rue profite

Shinsuke Nakamura et Cesaro

Retour de l’année