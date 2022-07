Liste complète des athlètes indiens participant aux Jeux du Commonwealth 2022

Les Jeux du Commonwealth 2022 devraient commencer à partir du 28 juillet à Birmingham. L’Angleterre va organiser l’événement multisports pour la troisième fois. Pour l’Inde, il s’agira de la 18e participation du pays à cet événement prestigieux. De plus, l’équipe féminine indienne de cricket T20 participera pour la première fois aux Jeux du Commonwealth.

L’Inde a fait ses débuts aux Jeux du Commonwealth en 1934. Jusqu’à présent, l’Inde a décroché 503 médailles. La dernière fois, l’Inde avait remporté 26 médailles d’or, 20 médailles d’argent et 20 médailles de bronze à Gold Coast en Australie.

Avant l’édition 2022, voici un aperçu du contingent indien présent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham.

Criquet

Effectif complet : Harmanpreet Kaur (capitaine), Smriti Mandhana (vice-capitaine), Shafali Verma, S. Meghana, Taniya Bhatia (gardien de guichet), Yastika Bhatia (gardien de guichet), Deepti Sharma, Rajeshwari Gayakwad, Pooja Vastrakar, Meghna Singh, Renuka Thakur, Jemimah Rodrigues, Radha Yadav, Harleen Deol, Sneh Rana

Athlétisme

Equipe masculine d’athlétisme : Avinash Sable (3000m steeple), Murali Sreeshankar, Muhammed Anees (saut en longueur), Praveen Chitravel, Abdulla Aboobacker, Eldhose Paul (tous triple saut), Tajinderpal Singh Toor (lancer du poids), Neeraj Chopra, DP Manu, Rohit Yadav (tous javelot) , Sandeep Kumar, Amit Kharti (marche athlétique), Amoj Jacob, Noah Nirmal Tom, Muhammed Ajmal, Naganathan Pandi, Rajesh Ramesh (relais 4x400m)

Equipe féminine d’athlétisme : S Dhalalakshmi (relais 100 m et 4×100 m), Jyothi Yarraji (100 m haies), Aishwarya B (saut en longueur et triple saut), Ancy Sojan (saut en longueur), Manpreet Kaur (lancer du poids), Navjeet Kaur Dhillon, Seema Punia (disque)*, Annu Rani, Shilpa Rani (javelot), Manju Bala et Sarita Singh (lancer du marteau), Bhawana Jat, Priyanka Goswami (marche athlétique), Hima Das, Dutee Chand, Srabani Nanda, MV Jilna, NS Simi (relais 4x100m)

Natation

Sajan Prakash – 50 m, 100 m et 200 m papillon hommes, Srihari Nataraj – 50 m, 100 m et 200 m dos hommes, Kushagra Rawat – 200 m, 400 m et 1 500 m nage libre hommes, Advait Page – 1 500 m nage libre hommes

Boxe

Equipe de boxe masculine : Shiva Thapa (63,5 kg), Mohammad Hussamuddin (57 kg), Amit Panghal (51 kg), Rohit Tokas (67 kg), Sumit Kundu (75 kg), Ashish Chaudhary (80 kg), Sanjeet Kumar (92 kg), Sagar ( +92 kg)

Equipe féminine de boxe : Nitu (48kg), Nikhat Zareen (50kg), Jaismine (60kg) Lovlina Borgohain (70kg)

Badminton

Equipe masculine de badminton : Lakshya Sen, Kidambi Srikanth, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, B Sumeeth Reddy

Equipe féminine de badminton : PV Sindhu, Aakarshi Kashyap, Treesa Jolly, Gayatri Gopichand, Ashwini Ponappa

Le hockey

Équipe de hockey féminin : Savita Punia (capitaine), Rajani Etimarpu, Deep Grace Ekka (vice-capitaine), Gurjit Kaur, Nikki Pradhan, Udita, Nisha, Sushila Chanu Pukhrambam, Monika, Neha, Jyoti, Navjot Kaur, Salima Tete, Vandana Katariya, Lalremsiami, Navneet Kaur, Sharmila Devi, Sangita Kumari

Équipe masculine de hockey : PR Sreejesh, Krishan Bahadur Pathak, Varun Kumar, Surender Kumar, Harmanpreet Singh (vice-capitaine), Amit Rohidas, Jugraj Singh, Jarmanpreet Singh, Manpreet Singh (capitaine), Hardik Singh, Vivek Sagar Prasad, Shamsher Singh, Akashdeep Singh, Nilakanta Sharma, Mandeep Singh, Gurjant Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Abhishek

Tennis de table

Equipe féminine de tennis de table : Manika Batra, Sreeja Akula, Reeth Rishya, Diya Chitale, Swastika Ghosh (Réserve)

Equipe masculine de tennis de table : Sharath Kamal, Gnanasekaran Sathiyan, Harmeet Desai, Sanil Shetty, Manush Shah (Réserve)

Musculation

Equipe masculine d’haltérophilie : Sanket Mahadev (55kg), Chanambam Rishikanta Singh (55kg), Jeremy Lalrinnunga (67kg), Achinta Sheuli (73kg), Ajay Singh (81kg), Vikas Thakur (96kg), Ragala Venkat Rahul (+96kg)

Equipe féminine d’haltérophilie : Mirabai Chanu (49kg), Bindyarani Devi (55kg), Popy Hazarika (59kg), Usha Kumara (87kg), Purnima Pandey (+87kg)

Lutte

Equipe de lutte masculine : Style libre : Ravi Kumar Dahiya (57 kg), Bajrang Punia (65 kg), Naveen (74 kg), Deepak Punia (86 kg), Deepak (97 kg) et Mohit Grewal (125 kg)

Equipe féminine de lutte : Pooja Gehlot (50 kg), Vinesh Phogat (53 kg), Anshu Malik (57 kg), Sakshi Malik (62 kg), Divya Kakran (68 kg), Pooja Sihag (76 kg)

