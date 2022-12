Lisser la relance, avec des manteaux et des ustensiles de cuisine

Lorsque M. Sanford, 57 ans, a été libéré le plus récemment, en mars 2021, il a obtenu l’aide d’une organisation à but non lucratif alors qu’il poursuivait un nouveau départ. Il a dit que sa motivation était son petit-fils de 7 ans. “Je ne veux pas qu’il voie son grand-père entrer et sortir de prison”, a déclaré M. Sanford.

M. Sanford s’est inscrit à un programme résidentiel de traitement de la toxicomanie à l’Educational Alliance dans le Lower Manhattan pendant 11 mois. Il est devenu propre. Il a ensuite été embauché par l’Association of Community Employment Programs, également connue sous le nom d’ACE, qui offre un emploi direct et une formation professionnelle aux participants, dont beaucoup ont des antécédents d’incarcération, d’itinérance ou de toxicomanie.

“C’est comme une colonne vertébrale pour moi”, a déclaré M. Sanford à propos du programme. Il travaille dans l’entretien extérieur, nettoyant les rues du Meatpacking Business Improvement District.

Les membres du personnel d’ACE restent en contact avec la plupart des participants et essaient de les aider à traverser d’autres changements de vie, a déclaré Rachel Cohen, directrice adjointe du programme. En mars, après que M. Sanford a emménagé dans un studio subventionné, Mme Cohen s’est tournée vers la Community Service Society, partenaire d’ACE et bénéficiaire du Neediest Cases Fund, pour l’aider à le meubler.

M. Sanford a reçu un four à micro-ondes, une cafetière, des chaudrons et des casseroles, des ustensiles et un égouttoir à vaisselle, achetés avec 266 $ du Fonds. Il utilise souvent ses nouveaux outils pour faire des pâtes et élargit son répertoire en regardant des émissions de cuisine et en recherchant de nouvelles recettes.

Les résultats, a-t-il dit, sont souvent partagés avec sa famille, y compris son petit-fils.

Les dons au Fonds pour les cas les plus nécessiteux peuvent être effectués en ligne ou par chèque.