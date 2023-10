L’ISS vieillissante pourrait être devancé par le chinois Tiangong

Bonjour, lecteurs de Quartz ! Attention, vous ne recevrez pas de Daily Brief lundi, car notre équipe basée aux États-Unis prend un jour de congé. Nous vous reverrons dans votre boîte de réception mardi.

Voici ce que vous devez savoir

La Chine a annoncé de grands projets de station spatiale. Tiangong vient de trois modules à sixce qui prolonge sa durée de vie opérationnelle, au moment même où la Station spatiale internationale dirigée par la NASA se dirige vers sa retraite.

Une enquête belge enquête sur Alibaba. Le tout s’articule autour d’un hub logistique à Liège, qui Un suspect des services de sécurité belges de mener des « activités d’espionnage et/ou d’ingérence », ce que nie Alibaba.

Les pays riches ont promis des milliards pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre le changement climatique. Les promesses de dons atteignent jusqu’à présent 9 milliards de dollars, mais les organisations environnementales ont des réflexions, notamment sur qui n’est pas sur la liste.

Hyundai et Kia adoptent les ports de recharge de Tesla. Les marques automobiles sont les dernières à intégrer des ports de recharge nord-américains dans leurs véhicules électriques aux États-Unis et au Canada afin que leurs conducteurs puissent utiliser un réseau de recharge plus grand et plus rapide à travers le continent.

Un petit chiffre (12%) et un bon point (celui de Janet Yellen)

12% : La part des États-Unis dans la fabrication mondiale de puces peut être considérée comme la sienne, un chiffre que la loi CHIPS de 280 milliards de dollars de l’administration Biden vise à accroître.

« Nous nous trompons si nous pensons qu’abandonner, à toutes fins utiles, la fabrication de semi-conducteurs est une stratégie intelligente pour les États-Unis », a déclaré la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, lors d’une table ronde organisée cette semaine par Fortune Magazine.

Yellen n’a pas toujours été une fervente partisane de la politique industrielle, et de nombreux critiques tournent en dérision la loi CHIPS comme un gaspillage d’argent qui laissera l’industrie américaine dépendante du gouvernement et donc non compétitive. Mais Yellen a raison, dit Tim Fernholz de Quartzqui peut étayer ses propos en jetant un coup d’œil sur les racines de l’industrie américaine des semi-conducteurs dans les téléviseurs et le programme spatial.

Enfin, l’avenir des robots serveurs de bière est là

Photo: Doosan

Cobot : Un mot à consonance mignonne qui signifie « robots collaboratifs » dans le langage de l’industrie. C’est la grande source de revenus de Doosan Robotics, dont les cobots servent de la bière, préparent du café et font frire du poulet.

Doosan est également la plus grande introduction en bourse de l’année en Corée du Sud, avec une levée de 312 millions de dollars à la bourse de Séoul lors de sa première introduction jeudi. Faustine Ngila rend compte des espoirs de la Corée du Sud en matière de robots et des projets de Doosan d’y installer ses cobots plus d’endroits dans le monde.

Walmart montre comment l’IA change le commerce de détail

La journaliste de Quartz, Michelle Cheng, vient de visiter un supermarché Walmart à Secaucus, dans le New Jersey, où elle a découvert certaines des nouvelles technologies d’IA du détaillant. Là-bas, le vice-président principal des opérations de l’entreprise n’a pas tardé à déclarer que l’effectif de 750 employés du magasin n’avait pas été réduit.

Mais le commerce de détail est l’un des marchés à la croissance la plus rapide pour l’IA. Chez Walmart, cela a pris la forme d’applications qui évaluent les besoins de réapprovisionnement et l’emplacement des étagères, et des itérations destinées aux consommateurs aident à localiser les articles dans les magasins notoirement immenses. La technologie est peut-être encore loin d’être parfaite, mais le plus grand employeur privé du monde est je parie des milliards que ça rapportera.

Des découvertes surprenantes

Notre système solaire pourrait avoir une autre ceinture de Kuiper au-delà de celle que nous connaissions déjà. C’est Ceintures Kuiper jusqu’en bas!

Vous pouvez désormais posséder Shrek musique. Pas un enregistrement de Shrek la musique, tu peux être un investisseur dans la musique elle-même et soyez payé chaque fois que quelqu’un diffuse le film ou entend une mélodie lors d’un manège dans un parc à thème.

Les filigranes AI ne sont pas étanches. Un professeur d’informatique a testé la technologie actuelle destinée à lutter contre la désinformation et a testé tout cassé.

Les États-Unis ont redessiné certaines cartes de manière hypothétique et effrayante pour convaincre les citoyens d’entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Ça a marché.

Des planches que Shakespeare a peut-être foulées ont été trouvées. Les preuves sont un peu fragiles quant à savoir si le barde a réellement mis le pied sur ces lieux. des planches de parquet récemment découvertes dans un théâtre de Norfolk, au Royaume-Uni.

