La Station spatiale internationale (ISS) a traité des gens avec des photos de la pleine lune depuis l’espace. Il a partagé quatre clichés fascinants de la pleine lune vue de l’espace sur les réseaux sociaux.

Publiant les photos sur Twitter, l’ISS a écrit: « La pleine lune a lieu une fois par mois et est un spectacle spectaculaire vu à 400 kilomètres au-dessus de la Terre. »

La publication, partagée le 6 décembre, a recueilli plus de 42 000 likes et plus de 6 000 retweets. Les internautes ont également inondé le tweet de commentaires. De nombreux internautes l’ont qualifié de beau ou de génial, tandis que quelques personnes ont qualifié les photos de superbes.

Un utilisateur a déclaré que la lune semble flotter dans l’espace.

C’est comme s’il flottait dans l’espace. – Corky Gleason (@TerisPlug) 6 décembre 2020

Une autre personne a écrit qu’il semble que vous puissiez atteindre la lune et l’obtenir.

On dirait que vous pouvez tendre la main et le prendre … ❤️ – Cédric De Belder (@BelderCedric) 6 décembre 2020

« Cela nuit à la vue sur la lune », a déclaré un internaute.

« Et une fois dans une lune bleue, c’est un événement deux fois par mois, et je suis certainement encore incroyable et spectaculaire d’en haut », a déclaré un utilisateur de Twitter.

Et une fois dans une lune bleue, c’est un événement deux fois par mois, et je suis définitivement toujours incroyable et spectaculaire à partir de là ❤️ – Jasmine.at.ysg (@JasmineAtYSG) 6 décembre 2020

Une personne a qualifié les photos de belles et a dit que la vue était belle.

Certainement plus proche que ce que je peux obtenir de la Terre avec mon téléobjectif de milieu de gamme … De belles photos! Quelle belle vue. – JackTheRebel86 (@ JackTheRebel86) 5 décembre 2020

Un Twitterati a affirmé que c’était le message dont les gens avaient besoin ces jours-ci. Il fait peut-être référence aux défis créés par le COVID-19[feminine pandémie.

Aujourd’hui, ce sont les messages dont nous avons besoin. – Thomas (@ Thomas02858545) 5 décembre 2020

« Le premier coup, c’est l’argent. Les frissons dans le dos », une personne a laissé ce commentaire.

Le premier coup est celui de l’argent. Des frissons dans mon dos. – séquoia de l’aube (@redwoodatdawn) 6 décembre 2020

Un internaute a déclaré qu’il était sans voix, tandis que l’autre a écrit: « C’est une vue magnifique de la Terre. Elle est plus grande que Pluton et presque de la taille de la planète Mercure. Aucune autre planète n’a une lune aussi proche en masse de sa masse. seul. «

Première photo … je suis sans voix !! ❤️❤️❤️ – Emre Yamangil (@max_heap) 5 décembre 2020

Plus tôt le mois dernier, de belles photos détaillées ont émergé du passage de l’ISS devant le soleil. L’ISS est situé à une distance de 250 miles de la Terre et tourne autour de notre planète à une vitesse d’environ 17 000 mph. Il faut environ 90 minutes pour terminer un cours complet.

Les images époustouflantes de l’ISS volant dans le ciel sur un fond céleste ont été prises par le photographe Andrew McCarthy, qui a révélé que c’était l’une de ses photos les plus difficiles. Il a également pris des photos de l’ISS passant la lune.

Il a partagé les photos sur sa page Instagram, en écrivant: « Pendant moins d’une seconde, le soleil a été aligné avec @iss et mon jardin. »

Le photographe a déclaré que la photo avait été prise simultanément avec deux lunettes.