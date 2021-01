L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) installera ici son Centre académique régional pour l’espace (RAC-S) à l’IIT-BHU. Un protocole d’accord (MoU) a été signé virtuellement entre l’IIT-BHU et l’ISRO, qui ouvrira la voie à des recherches avancées sur la technologie future du programme spatial indien.

Le directeur de l’IIT-BHU, le professeur PK Jain, a déclaré que le RAC-S agira en tant que facilitateur majeur pour la promotion des activités de technologie spatiale dans les États de l’Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh et du Chhattisgarh. L’IIT-BHU agira en tant que catalyseur pour le renforcement des capacités, la sensibilisation et les activités de recherche et développement de l’ISRO, et les activités du RAC-S seront dirigées pour maximiser l’utilisation du potentiel de recherche, de l’infrastructure et de l’expertise disponibles à l’ISRO et à l’IIT-BHU. .

Jain a en outre déclaré que l’IIT-BHU sera le chef de file et le moniteur de projet du RAC-S dans lequel les instituts d’excellence dans le domaine de la science et de la technologie de l’Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh et du Chhattisgarh seront cordés pour participer à diverses activités de recherche et de développement.

Avec l’aide du RAC-S, l’IIT-BHU tirera parti de la recherche en science spatiale et technologie spatiale, applications spatiales, agriculture, télécommunications, météorologie et ressources en eau pour concevoir des modèles de développement pour une gestion efficace des ressources naturelles. Il a réaffirmé qu’une telle initiative profiterait grandement aux régions de Purvanchal et du centre du pays.

Le Centre facilitera des projets à court et à long terme pour propulser la culture de la recherche et du développement. Des projets à court terme pour les étudiants en B.Tech et M.Tech de l’institut et des instituts associés seront également inclus dans cette séquence.

Projets de recherche et développement à long terme menant au doctorat. programme, sera également offert. Des programmes de renforcement des capacités tels que des conférences, des expositions et des cours de courte durée seront également organisés pour renforcer la base de connaissances dans le domaine.