L’ISRO lance une marchandise qui vous aidera à afficher votre amour pour l’espace

L’Organisation indienne de recherche spatiale a officiellement lancé jeudi son programme de marchandises thématiques avec la sélection du premier lot de neuf marchandiseurs ISRO enregistrés. Les produits personnalisés basés sur le thème de l’ISRO peuvent jouer un rôle « changeant la donne » en sensibilisant et en éveillant l’intérêt des étudiants, des enfants et du public dans le domaine des sciences et technologies spatiales, en propageant les réalisations et les lauriers que l’ISRO apporte à la nation, a déclaré un communiqué de l’ISRO.

Une « annonce d’opportunité » a été lancée à cet égard, où les agences intéressées ont été invitées à postuler pour devenir des marchandiseurs ISRO enregistrés, a déclaré l’agence spatiale dont le siège est à Bangalore.

En lançant le programme lors d’un événement virtuel, le secrétaire du Département de l’espace et président de l’ISRO, K Sivan, a déclaré que cela le rendait heureux de voir l’immense intérêt que le programme a suscité en si peu de temps.

« Je suis certain que les produits créés à partir de vos efforts atteindront les coins et recoins du pays, y compris les États du nord-est et le Jammu-et-Cachemire et feront vivre l’histoire de l’ISRO aux jeunes et aux enfants », a-t-il déclaré.

M. Sivan a également souligné que le programme de marchandises n’a pas été déployé avec un intérêt commercial ; l’intention est plutôt de sensibiliser et de sensibiliser à travers des produits courants tels que des jouets, des kits de bricolage et des t-shirts, entre autres, qui éveillent la curiosité et servent de « réminiscence » du succès de l’ISRO.

Il a exprimé l’espoir que de nombreuses autres entreprises créatives se présenteraient pour profiter de cette opportunité et créer des produits diversifiés, soulignant les efforts passés et à venir des ISRO, d’une manière attrayante pour la jeune génération, alors que nous poursuivons le programme spatial « en avant et vers le haut ».

Les marchandiseurs ISRO enregistrés à ce jour sont Ankur Hobby Center (Gujarat), Black White Orange Brands Private Ltd (Maharashtra), Indic Inspirations India Private Ltd (Maharashtra), Dhruva Space Private Limited (Telangana), EENGN Private Ltd (Tamil Nadu), Imagic Creatives Private Ltd (Karnataka), Touchstone Enterprises Private Ltd (Karnataka) et Mankutimma Studios Private Ltd (Karnataka) et Specific Impulse Technologies Private Ltd (Punjab).

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici