L’ISRO est « très occupé » avec diverses missions d’exploration en cours : président | Actualités technologiques

L’ISRO a prévu une série de missions d’exploration, notamment sur Mars, Vénus et à nouveau sur la Lune, en dehors du premier programme de vols spatiaux habités, a déclaré le président S Somanath.

L’agence spatiale a également élaboré des plans pour lancer des missions destinées à étudier les conditions climatiques et météorologiques de la Terre, a déclaré dimanche le chef de l’agence spatiale, s’adressant aux journalistes.

En outre, l’ISRO travaille également sur des missions scientifiques régulières, notamment des satellites de communication et de télédétection, a déclaré ici Somanath, qui est également secrétaire du Département de l’espace.

Parlant du programme Gaganyaan, il a déclaré que le premier vol d’essai du TV-D1 était prévu pour le 21 octobre.

Élaborant sur les prochaines missions entreprises par l’agence spatiale basée à Bangalore, il a déclaré : « Nous avons des missions d’exploration. Nous prévoyons d’aller sur Mars, Vénus, et encore une fois sur la Lune. Nous avons également des programmes pour étudier le climat et la météo de la Terre. Soulignant que les scientifiques de l’ISRO se concentreraient sur des missions régulières telles que le lancement de satellites pour les communications et la télédétection, il a déclaré que des missions scientifiques étaient également en préparation pour examiner des questions telles que l’aéronomie, l’imagerie thermique et l’évaluation de l’impact du changement climatique.

« Il y a tellement de choses là-bas et nous sommes très occupés à faire tout cela », a-t-il déclaré.

À la question de savoir si les scientifiques étaient en mesure de recevoir une quelconque réponse de l’atterrisseur Vikram du vaisseau spatial Chandrayaan-3, qui a réussi un atterrissage en douceur sur la surface de la Lune le 23 août, il a déclaré que Vikram avait fait son travail très bien. bien pendant le jour lunaire (équivalent de 14 jours terrestres), moment auquel il était programmé pour remplir ses fonctions.

« Il dort joyeusement sur la Lune. Il a très bien fait son travail. Peut-être que s’il souhaite se réveiller, qu’il se réveille. En attendant, nous attendrons », a-t-il déclaré. L’ISRO s’est efforcé de rétablir la communication avec le rover Pragyan et l’atterrisseur Vikram après qu’ils aient été mis en mode veille en septembre après le début de la nuit sur la Lune.

« Aucun signal n’a été reçu de leur part. Les efforts pour établir le contact se poursuivront », avait déclaré l’ISRO.

Après l’alunissage historique du 23 août, l’atterrisseur Vikram et le rover Pragyan ont effectué différentes tâches sur la surface lunaire, notamment la détection de la présence de soufre et l’enregistrement de la température relative.

À propos de la première mission de l’ISRO visant à étudier le Soleil, Somanath a déclaré que le vaisseau spatial est « en très bonne santé » et effectue un voyage de 110 jours jusqu’au point de Lagrange L1 et devrait atteindre la destination prévue d’ici « la mi-janvier ». «C’est un long voyage. Cela fait presque 110 jours de voyage et il a déjà parcouru une certaine distance. Nous avons un peu corrigé sa trajectoire, car une correction précoce est importante pour atteindre le point de L1. Après suivi, nous constatons qu’il va dans la bonne direction vers le point L1 », a-t-il déclaré.

Observant que la fusée effectue un « voyage complexe », Somanath a déclaré : « Il faut encore 70 à 75 jours pour l’atteindre. Il y arrivera à la mi-janvier. Après cela, nous apporterons quelques corrections pour le faire entrer sur l’orbite Halo au point L1. « Après cela, les instruments seront allumés et ils commenceront à diffuser des données scientifiques. Actuellement, tout va très bien sur Aditya L1 », a-t-il déclaré.

Aditya-L1 a été lancé le 2 septembre et il s’agit du premier observatoire spatial indien qui étudiera le Soleil à partir d’une orbite en halo autour du premier point lagrangien Soleil-Terre (L1), situé à environ 1,5 million de km de la Terre. .

Les plus lus 1

« Les lâches balayent contre le spin », la façon dont « Babar Azam et Mohammad Rizwan ont joué au spin était bizarre »: Rashid Latif frappe 2

Quand l’ancien chef de l’ISRO s’est vu dire de « se perdre » par le centre satellite de l’ISRO Voir plus

Plus tôt, Somanath a visité la résidence du célèbre agronome MS Swaminathan, décédé le 28 septembre. Il a rencontré les membres de la famille de l’éminent généticien des plantes connu comme la force motrice de la « Révolution verte » indienne, ici dans la ville.

« Je suis ici aujourd’hui juste pour rendre hommage et mon affection à sa contribution (de MS Swaminathan)… Quiconque travaille dans n’importe quel domaine, qu’il s’agisse de l’espace, de l’agriculture ou de la durabilité et bien d’autres domaines, nous trouvons tous un lieu pour travailler ensemble », a-t-il déclaré. dit.

« Merci beaucoup pour cette opportunité. Son héritage (celui de MS Swaminathan) continuera d’inspirer davantage de jeunes du pays à travailler dans les sciences et la technologie. » dit Somanath.