L’ISRO combat plus de 100 cyberattaques chaque jour : S Somanath

S Somanath, président de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a déclaré samedi que l’agence spatiale du pays était confrontée à plus de 100 cyberattaques par jour. Somanath, s’exprimant lors de la séance de clôture de la 16e édition du c0c0n, une cyberconférence internationale de deux jours à Kochi, au Kerala, a en outre déclaré que la possibilité de cyberattaques est beaucoup plus élevée dans la technologie des fusées qui utilise des logiciels et des puces ultramodernes. -matériel basé.

« L’organisation est dotée d’un solide réseau de cybersécurité pour faire face à de telles attaques », a-t-il déclaré.

Notamment, la conférence a été organisée ici par la Kerala Police and Information Security Research Association.

Le chef de l’ISRO a en outre déclaré qu’outre le logiciel, l’ISRO poursuivait également divers tests axés sur la sécurité des puces matérielles à l’intérieur des fusées.

« Auparavant, la façon de surveiller un satellite a changé pour devenir une méthode de surveillance logicielle de plusieurs satellites à la fois. Cela indique la croissance de ce secteur. Pendant le COVID, il était possible de lancer à partir d’un endroit éloigné, ce qui montre le triomphe de la technologie », » il ajouta.

Il a ajouté qu’il existe différents types de satellites destinés à la navigation, à la maintenance, etc.

« Et en plus de cela, des satellites qui aident la vie quotidienne des gens ordinaires sont également présents. Tous ces satellites sont contrôlés par différents types de logiciels. La cybersécurité est très importante pour protéger tout cela », a ajouté Somanath.

Il a déclaré que la technologie avancée est à la fois une aubaine et une menace.

« Nous pouvons relever les défis posés par les cybercriminels en utilisant des technologies telles que l’intelligence artificielle avec la même technologie. Des recherches et un travail acharné doivent être menés à cette fin », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le ministre du Revenu du Kerala, P Rajeev, qui a inauguré la séance de clôture de la conférence, a déclaré que l’État est un modèle en matière de gouvernance de la cybersécurité, car le gouvernement de l’État est capable d’assurer une sécurité adéquate dans le domaine de la cybersécurité.

« Le gouvernement de l’État est capable d’assurer une sécurité adéquate dans le cyberespace. Le gouvernement fournit également le soutien nécessaire à ce secteur en créant l’Université numérique dans l’État. Le Kerala est un État où l’Internet est assuré via K-Fone dans chaque maison. « , a déclaré le ministre.

Il a en outre déclaré que le c0c0n est un modèle pour le secteur indien de la cybersécurité, qui apporte les innovations nécessaires en matière de cybersécurité.

« C0c0n est capable de former des experts en cybersécurité parmi la prochaine génération », a ajouté P Rajeev.

Le député Hibi Eden a présidé la cérémonie dans laquelle le maire M Anilkumar était l’invité principal. L’acteur Mamta Mohandas, l’ADGP du renseignement Manoj Abraham IPS et le président de l’ISRA Manu Zacharia ont également pris la parole à l’événement.

