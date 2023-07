L’ISRO a opté pour A "Conception basée sur les défaillances" Dans Chandrayaan-3. Voici pourquoi

La troisième mission lunaire de l’Inde, dont le lancement est prévu vendredi, est chargée de plus de carburant, d’une multitude de mesures de sécurité et d’un site d’atterrissage plus grand, l’ISRO déclarant avoir opté pour une « conception basée sur les échecs » pour la deuxième tentative pour s’assurer que le rover atterrit avec succès sur la lune même si certaines choses tournent mal.

Chandrayaan-3, dont le décollage est prévu à 14 h 35 le 14 juillet, sera une mission de suivi après l’atterrissage forcé de Chandrayaan-2 en septembre 2019 en raison d’un problème logiciel.

Le président de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), S Somanath, a déclaré lundi qu’au lieu d’une conception basée sur le succès à Chandrayaan-2, l’agence spatiale a opté pour une conception basée sur l’échec à Chandrayaan-3, axée sur ce que tout peut échouer et comment protéger et assurer un atterrissage réussi.

« Nous avons examiné de très nombreuses pannes – panne de capteur, panne de moteur, panne d’algorithme, panne de calcul. Donc, quelle que soit la panne, nous voulons qu’elle atterrisse à la vitesse et au rythme requis.

« Donc, il y a différents scénarios de panne calculés et programmés à l’intérieur », a-t-il déclaré.

Le chef de l’ISRO a partagé des détails minutieux sur ce qui n’allait pas avec l’atterrisseur Vikram de Chandrayaan-2 alors qu’il descendait vers le point d’atterrissage identifié de 500 m x 500 m sur la surface lunaire avec les moteurs conçus pour réduire sa vitesse en développant une poussée plus élevée que prévu.

« Les principaux problèmes étaient que nous avions cinq moteurs qui étaient utilisés pour réduire la vitesse, ce qu’on appelle le retard. Ces moteurs développaient une poussée plus élevée que ce à quoi on s’attendait », a-t-il déclaré aux journalistes ici en marge du Congrès spatial indien. organisé par SIA Inde.

Somanath a déclaré que lorsqu’une poussée aussi élevée se produisait, les erreurs dues à ce différentiel s’accumulaient sur une certaine période.

« Toutes les erreurs se sont accumulées, ce qui était plus élevé que ce à quoi nous nous attendions. L’engin a dû effectuer des virages très rapides. Lorsqu’il a commencé à tourner très vite, sa capacité à tourner était limitée par le logiciel car nous ne nous attendions pas à de tels virages. » taux élevés à venir. C’était le deuxième problème », a déclaré le chef de l’ISRO.

Il a déclaré que la troisième raison de l’échec était le petit site de 500 mx 500 m identifié pour l’atterrissage du vaisseau spatial.

« L’engin essayait d’y parvenir en augmentant la vitesse. Il était presque proche du sol et continuait d’augmenter la vitesse », a déclaré M. Somanath.

En un mot, le problème à Chandrayaan -2 était que la capacité à gérer la dispersion des paramètres était très limitée, a-t-il déclaré.

« Donc, ce que nous avons fait cette fois-ci, c’était simplement d’étendre cela davantage, de regarder quelles sont les choses qui peuvent mal tourner. Ainsi, au lieu d’une conception basée sur le succès à Chandrayaan-2, nous faisons une conception basée sur l’échec à Chandrayaan- 3. Ce que tout peut échouer et comment le protéger. C’est l’approche que nous avons adoptée », a déclaré Somanath.

« Nous avons élargi la zone d’atterrissage de 500 m x 500 m à quatre km sur 2,5 km. Il peut atterrir n’importe où, il ne vous limite donc pas à cibler un point spécifique. Il ciblera un point spécifique uniquement dans des conditions nominales. Donc, si les performances sont médiocres, il peut atterrir n’importe où dans cette zone », a déclaré M. Somanath.

Il a déclaré que le Chandrayaan-3 avait également plus de carburant, de sorte qu’il avait plus de capacité à voyager ou à gérer la dispersion ou à se déplacer vers un autre site d’atterrissage.

Le chef de l’ISRO a déclaré que l’atterrisseur Vikram dispose désormais de panneaux solaires supplémentaires sur d’autres surfaces pour garantir qu’il génère de l’énergie, quelle que soit la manière dont il atterrit.

« Nous avons demandé s’il atterrissait avec une vitesse plus élevée, que se passerait-il ? Ne peut-il pas atterrir ? Ensuite, nous avons augmenté la composante de vitesse verticale de 2 m/s à 3 m/s et l’avons testé totalement », a-t-il déclaré.

Le vaisseau spatial a également été testé pour sa capacité à résister aux vibrations en le faisant voler sur différents terrains à l’aide d’un hélicoptère, tandis que des grues ont été utilisées pour tester les processus d’atterrissage, a-t-il déclaré.

« Nous avons fait de nouveaux bancs d’essai pour la simulation, qui n’étaient pas là la dernière fois. C’était pour examiner des scénarios d’échec », a déclaré M. Somanath.

