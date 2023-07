TEL AVIV, Israël (AP) – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu subissait toujours des tests à l’hôpital dimanche après un étourdissement, mais devrait être libéré plus tard dans la journée, a indiqué son bureau.

Netanyahu, 73 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital samedi après avoir ressenti de légers étourdissements. Son bureau a déclaré que les résultats des tests de dimanche étaient normaux et que Netanyahu se sentait « très bien ».

Son bureau a déclaré qu’il avait passé la veille à la mer de Galilée, un lieu de villégiature populaire dans le nord d’Israël où les températures ont grimpé à environ 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) au milieu d’une vague de chaleur étouffante à l’échelle du pays. Après une série de tests, l’évaluation initiale a été que le vétéran dirigeant israélien était déshydraté.

Après avoir été hospitalisé, Netanyahu a publié une vidéo sur les réseaux sociaux hier soir. Souriant, il a dit qu’il s’était exposé au soleil vendredi sans chapeau et sans eau. « Ce n’est pas une bonne idée », a-t-il dit.

Les médecins lui ont ordonné de rester à l’hôpital pendant la nuit pour une observation plus approfondie, et sa réunion hebdomadaire du Cabinet a été retardée d’un jour et reportée à lundi, a indiqué son bureau.

Netanyahu est le plus ancien dirigeant d’Israël. Il a rempli plusieurs mandats s’étendant sur 15 ans au pouvoir. Son gouvernement d’extrême droite actuel, un ensemble de partis religieux et ultranationalistes, est entré en fonction en décembre dernier.

Netanyahu serait généralement en bonne santé, bien qu’il ait été brièvement hospitalisé en octobre dernier après s’être senti mal pendant les prières de Yom Kippour, un jour où les Juifs pratiquants jeûnent.

Le dirigeant israélien fait face à des pressions sur plusieurs fronts.

Il est jugé pour de multiples accusations de corruption dans une affaire qui a amèrement divisé la nation. Les politiques intransigeantes de son gouvernement envers les Palestiniens ont suscité des critiques internationales et ont contrarié les relations avec les États-Unis, l’allié le plus proche et le plus important d’Israël.

Chez eux, des dizaines de milliers d’Israéliens ont organisé des manifestations hebdomadaires contre le gouvernement de Netanyahu pour protester contre son projet de refonte du système judiciaire du pays.

Les alliés de Netanyahu disent que le plan est nécessaire pour limiter le pouvoir des juges non élus. Mais ses opposants affirment que le plan détruira le fragile système de freins et contrepoids du pays et concentrera le pouvoir entre les mains de Netanyahu et de ses alliés.

Tia Goldenberg, Associated Press