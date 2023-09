L’Israélien Netanyahu rencontrera Biden à New York. L’emplacement est considéré comme un signe de mécontentement des États-Unis.

NEW YORK (AP) — Le Premier ministre Benjamin Netanyahu devrait avoir mercredi sa rencontre tant convoitée avec le président Joe Biden – réunissant les deux dirigeants pour la première fois depuis que le dirigeant israélien a pris ses fonctions à la tête de l’extrême droite de son pays. gouvernement à la fin de l’année dernière.

Netanyahu a été un visiteur fréquent à la Maison Blanche au fil des années, et les dirigeants israéliens sont généralement invités quelques semaines après leur prise de fonction. Le long retard dans l’organisation de la réunion avec Biden et la décision de la Maison Blanche de tenir la réunion à New York plutôt qu’à Washington ont été largement interprétés en Israël comme des signes de mécontentement américain à l’égard du nouveau gouvernement de Netanyahu.

« Une réunion à la Maison Blanche symbolise des relations étroites, de l’amitié et de l’honneur, et le déni de cela montre exactement le contraire », a déclaré Eytan Gilboa, expert des relations américano-israéliennes à l’université Bar-Ilan d’Israël.

« Cela ne sera pas une réunion agréable », a déclaré Gilboa. « Ça va être une réunion aigre. »

La Maison Blanche est restée discrète avant la réunion de mercredi, refusant de fournir beaucoup de détails sur ce qui serait à l’ordre du jour de Biden pour les pourparlers.

Les responsables de l’administration Biden ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes concernant le projet controversé de Netanyahu de réformer le système judiciaire israélien, et le sujet reviendra certainement.

Netanyahu affirme que les juges non élus du pays exercent trop de pouvoir sur le processus décisionnel du gouvernement. Les critiques affirment qu’en affaiblissant le système judiciaire indépendant, Netanyahu pousse le pays vers un régime autoritaire.

Son projet a profondément divisé le pays et déclenché des mois de protestations massives contre son gouvernement. Ces protestations l’ont suivi jusqu’aux Etats-Unis. Un grand nombre d’expatriés israéliens devraient manifester devant la réunion de mercredi à Manhattan, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Au début de cette année, Biden a exprimé son mécontentement face à la refonte, affirmant que Netanyahu « ne peut pas continuer sur cette voie » et exhortant le dirigeant israélien à trouver un compromis. Les négociations de Netanyahu avec l’opposition israélienne sont au point mort et sa coalition a avancé son plan, en faisant adopter le premier projet de loi majeur par le Parlement en juillet.

Le traitement réservé aux Palestiniens par le gouvernement israélien a également suscité la colère américaine. La coalition de Netanyahu est dominée par des ultranationalistes d’extrême droite qui ont considérablement étendu la construction de colonies israéliennes sur les terres occupées revendiquées par les Palestiniens pour un futur État. Le gouvernement israélien s’oppose également à une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens – pierre angulaire de la politique de la Maison Blanche dans la région. Cette impasse a coïncidé avec une recrudescence des combats en Cisjordanie.

La Maison Blanche a déclaré que les discussions de mercredi se concentreraient sur « les valeurs démocratiques partagées entre nos deux pays et la vision d’une région plus stable, plus prospère et plus intégrée ».

La réunion intervient à un moment où les relations entre Israël et le Parti démocrate se refroidissent. Un sondage réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que même si les Américains considèrent généralement Israël comme un partenaire ou un allié, nombreux sont ceux qui se demandent si le gouvernement de Netanyahu partage les valeurs américaines. Les républicains étaient nettement plus susceptibles que les démocrates de qualifier Israël d’allié partageant des valeurs communes.

Tom Nides, qui a quitté son poste d’ambassadeur américain en Israël en juillet, a déclaré que le moment et le lieu de la réunion de mercredi posaient des problèmes et a reconnu certaines différences politiques.

«C’est ce que font les amis. Les amis se disputent. Nous pouvons exprimer une opinion ferme contre la croissance des colonies. Nous pouvons dire franchement qu’ils devraient parvenir à un compromis sur la réforme judiciaire. Qu’est-ce qui ne va pas avec ça? »

Mais il a prédit une bonne réunion sans « feux d’artifice », notant que Biden et Netanyahu sont des amis de longue date et que les pays sont toujours de proches alliés. « La relation est plus forte qu’elle ne l’a jamais été », a-t-il déclaré.

Les responsables de l’administration Biden ont minimisé le fait que la réunion se tenait en marge de New York et non de Washington. Netanyahu devrait éventuellement recevoir une invitation de la Maison Blanche, même si le calendrier d’une telle visite pourrait dépendre du déroulement de la réunion de mercredi.

En tête de la liste de souhaits de Netanyahu figureront les discussions sur les efforts américains visant à négocier un accord établissant des relations diplomatiques complètes entre Israël et l’Arabie saoudite.

Netanyahu, qui a également dirigé Israël lorsque l’ancien président Donald Trump a négocié les « Accords d’Abraham » entre Israël et quatre pays arabes, a déclaré qu’un accord similaire avec l’Arabie Saoudite marquerait un « bond en avant » pour Israël et la région.

La Maison Blanche a reconnu qu’elle cherchait à parvenir à un tel accord, mais des obstacles se dressent sur son chemin. L’Arabie Saoudite fait pression pour un accord de coopération nucléaire et des garanties de défense de la part des États-Unis

Les Saoudiens ont également déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’Israël fasse d’importantes concessions aux Palestiniens.

Biden fera probablement clairement comprendre à Netanyahu que tout accord devra prendre en compte les intérêts palestiniens. Biden est conscient que les Saoudiens hésitent à normaliser leurs relations avec Israël à un moment où celui-ci est dirigé par le gouvernement le plus à droite de son histoire et où les tensions avec les Palestiniens sont montées en flèche.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré aux journalistes « qu’il n’y a pas d’autre moyen » de résoudre le conflit que par la création d’un État palestinien. Mais de hauts ministres du gouvernement de Netanyahu ont déjà exclu toute concession aux Palestiniens.

Israël est également impatient de consulter les États-Unis au sujet de l’Iran, en particulier au sujet de leurs préoccupations communes concernant le programme nucléaire iranien. L’Iran affirme que le programme est pacifique, mais il enrichit désormais l’uranium plus près que jamais des niveaux de qualité militaire.

Danny Danon, ancien ambassadeur israélien à l’ONU et aujourd’hui député du Likoud de Netanyahu, a reconnu que la réunion de mercredi n’avait pas le cachet d’une visite à la Maison Blanche.

« Il n’y a pas d’image ni de cérémonie », a-t-il déclaré à la radio militaire israélienne. Néanmoins, a-t-il déclaré, « c’est une réunion significative et très importante et nous devrions être reconnaissants qu’elle ait lieu. »

Federman a rapporté de Jérusalem.

Josef Federman et Aamer Madhani, Associated Press