L’Israélien Netanyahu quitte l’hôpital après avoir passé la nuit

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été libéré jeudi d’un hôpital de Jérusalem, a annoncé son parti, un jour après avoir été reconnu coupable de douleurs à la poitrine.

Netanyahu, 72 ans, a été transporté mercredi soir à l’hôpital Shaarei Tzedek de la ville après s’être senti mal lors des services de la synagogue pour le jour de jeûne juif de Yom Kippour.

Il a subi des examens médicaux et a passé la nuit en observation. L’hôpital a déclaré que les résultats de ses tests étaient normaux.

L’ancien Premier ministre est maintenant de retour au travail et a déjà fait sa promenade matinale, a déclaré son parti du Likud, remerciant le personnel du service de cardiologie et de l’unité de soins intensifs pour leur aide. Pour conjurer les inquiétudes concernant sa santé, Netanyahu a ensuite publié une vidéo d’un parc de Jérusalem, marchant rapidement et déclarant qu’il se sentait “bien”.

Son hospitalisation intervient moins d’un mois avant qu’Israël ne tienne sa cinquième élection nationale en moins de quatre ans.

L’élection du 1er novembre, comme les quatre précédentes, se concentre en grande partie sur la question de savoir si les électeurs pensent que Netanyahu, qui est jugé pour corruption, est apte à diriger le pays.