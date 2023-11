L’isolement social est lié au risque de décès précoce, selon une étude

Laissez-vous inspirer par un résumé hebdomadaire sur le bien-vivre, en toute simplicité. Inscrivez-vous à la newsletter Life, But Better de CNN pour obtenir des informations et des outils conçus pour améliorer votre bien-être..





Si vous rendez visite à vos proches pendant la période des fêtes, une nouvelle étude suggère que vous en preniez l’habitude régulièrement, si ce n’est pas déjà fait. Ceux qui ne socialisent pas avec leurs amis ou leur famille peuvent voir leur risque de mourir prématurément augmenter de 39 %.

De nombreuses études antérieures ont établi un lien entre la solitude ou l’isolement social et un risque plus élevé de décès prématuré et d’autres problèmes de santé. Mais peu, voire aucun, se sont penchés sur la façon dont ces associations dépendent de l’impact combiné de différents types d’interaction sociale, selon une nouvelle étude publiée jeudi dans la revue BMC Medicine.

“Nous avons examiné deux types différents de solitude et trois types différents d’isolement social… et nous avons constaté que chacun d’entre eux était associé à un risque plus élevé de mourir”, a déclaré Hamish Foster, premier auteur de l’étude et chercheur clinique à l’École de santé et de médecine. Bien-être de l’Université de Glasgow en Ecosse, lors d’un point presse.

Le sentiment de solitude, tel que défini par les auteurs, a été mesuré par deux facteurs : la fréquence à laquelle les participants ont senti qu’ils pouvaient se confier à un proche et la fréquence à laquelle ils se sentaient seuls. L’isolement social des participants a été évalué par la fréquence à laquelle ils recevaient la visite d’amis ou de membres de leur famille, la fréquence à laquelle ils participaient à des activités de groupe hebdomadaires et s’ils vivaient seuls.

Selon les auteurs, le manque de l’un des cinq types de liens sociaux de l’étude – à quelque degré que ce soit – était associé à un risque plus élevé de mourir prématurément, quelle qu’en soit la cause.

Le grand groupe de plus de 458 000 participants était partie de l’étude UK Biobank, qui a suivi l’état de santé de plus de 500 000 personnes d’âge moyen au Royaume-Uni – âgées de 40 à 69 ans – pendant au moins 10 ans. Lorsque les participants, âgés en moyenne d’environ 56 ans, ont été recrutés entre 2006 et 2010, ils ont répondu à un questionnaire sur leur vie sociale.

Les chercheurs de l’étude ont ensuite suivi les participants après une période d’environ 12 ans. Ils ont constaté que, par rapport aux personnes dont la famille et les amis leur rendaient visite quotidiennement, le risque de décès prématuré pour ceux qui vivaient seuls et n’avaient jamais reçu de visites augmentait de 39 %. Et s’engager dans des activités avec des groupes de personnes qui n’étaient pas des proches n’a pas du tout contribué à réduire ce risque, ce qui suggère que les liens avec les amis ou la famille peuvent être plus précieux que les interactions potentiellement superficielles.

Mais passer du temps avec ses proches au moins une fois par mois signifiait un risque moindre. Ces contacts étroits peuvent avoir apporté « un soutien plus pratique ou être plus susceptibles d’identifier des détériorations subtiles de la santé et du bien-être d’un individu », ont indiqué les auteurs.

Les experts non impliqués dans l’étude ont salué sa contribution approfondie au nombre croissant de recherches sur la relation entre les liens sociaux et la santé.

«Cette vaste étude de cohorte… fournit des informations importantes et nuancées sur les relations complexes entre différents aspects du lien social et des résultats en matière de mortalité», a déclaré par courrier électronique le Dr Anthony Ong, professeur de psychologie à l’Université Cornell dans l’État de New York. Les résultats « fournissent une base empirique pour de futures recherches visant à déterminer si le renforcement de certains types de liens sociaux pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé des groupes les plus isolés ».

Liens sociaux et santé



Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les raisons des conclusions de l’étude et savoir si les participants auraient également pu être affectés par d’autres facteurs de santé mentale ou physique, ont déclaré les auteurs – mais ils ont quelques idées.

Selon l’étude, la déconnexion sociale a déjà été associée à une mauvaise fonction immunitaire, à des problèmes cardiovasculaires tels que l’hypertension artérielle et à des troubles du développement neurologique. Il peut également s’agir d’une forme de stress qui peut avoir des effets négatifs sur le corps.

Ceux qui ont signalé un quelconque degré de déconnexion sociale étaient plus susceptibles d’avoir un indice de masse corporelle plus élevé ; avez des problèmes de santé à plus long terme ; et ont des habitudes malsaines comme fumer, boire de l’alcool en excès ou ne pas faire suffisamment d’activité physique. Il est également possible que l’un de ces facteurs conduise à la solitude ou à l’isolement social plutôt qu’en résulte, selon l’étude.

Les auteurs ne disposaient pas d’informations sur la qualité des relations avec les personnes avec lesquelles vivaient les participants, a déclaré Foster – un détail qui pourrait expliquer comment partager une maison avec quelqu’un n’est pas nécessairement suffisant pour réduire l’impact négatif de la solitude ou de l’isolement.

Dans l’ensemble, l’étude offre « des implications sur ce que nous faisons pour essayer d’aider les personnes isolées », a déclaré le co-auteur de l’étude Jason Gill, professeur de santé cardiométabolique à l’Université de Glasgow, lors d’un point de presse. « Parce que nos données suggèrent également qu’un seul type d’intervention ne résoudra probablement pas complètement cette situation. … Vous devez faire plusieurs choses pour essayer de résoudre les multiples composants différents de ce problème.

Les personnes qui ont reçu la visite de leurs proches ont également bénéficié de la participation à d’autres activités de groupe. Les deux sont donc importantes pour aider les gens à se sentir plus connectés, a déclaré le Dr Olivia Remes, chercheuse en santé mentale à l’Université de Cambridge en Angleterre, qui n’était pas intéressée. impliqués dans l’étude. De telles activités pourraient être un cours basé sur un passe-temps ou un service religieux, a ajouté Gill.

Des organismes sociaux, comme le Organisation de réseaux de amitié au Royaume-Uni, peut vous aider à trouver un nouvel ami ou à devenir le compagnon d’une personne dans le besoin, a-t-il ajouté.

Les auteurs n’ont pas examiné l’effet des compagnons animaux, a déclaré Foster, mais d’autres recherches ont montré qu’avoir un animal de compagnie peut être bénéfique si vous vivez seul.