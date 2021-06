L’isolement automatique de Covid pour les écoliers « prendra fin à partir de septembre »

Les élèves des écoles pourraient être épargnés d’être contraints de s’auto-isoler automatiquement après un contact avec un cas Covid positif en vertu de nouvelles règles qui pourraient entrer en vigueur après les vacances d’été.

Nick Gibb, le ministre des écoles, a déclaré mardi que le gouvernement envisageait d’utiliser des tests quotidiens comme « alternative » aux règles existantes en vertu desquelles les enfants sont obligés de se mettre en quarantaine à la maison si quelqu’un dans leur bulle scolaire est positif.

Un quart de million d’enfants ont manqué l’école en une seule semaine ce mois-ci en raison d’une infection à Covid-19, d’un auto-isolement ou de fermetures d’écoles.

Selon Le gardien, qui a d’abord signalé les plans, le nouveau système visera à garder les élèves à l’école autant que possible sera en place lorsque la nouvelle année scolaire en Angleterre commencera en septembre.

Pressé sur la question sur Sky News, M. Gibb a déclaré que le gouvernement menait actuellement des essais de tests de contact quotidiens comme « alternative possible à l’auto-isolement ».

Il a suggéré qu’environ 3% des écoliers étaient actuellement absents de la salle de classe en raison de l’auto-isolement, déclarant: «C’est moins qu’à l’automne. Il a tendance à être en corrélation avec le nombre d’infections dans la communauté. »

M. Gibb a ajouté que le gouvernement examinerait les résultats du procès et s’est également engagé à prendre une décision sur le remplacement des règles existantes pour l’école avant la date cible du 19 juillet pour mettre fin à toutes les restrictions légales de Covid en Angleterre.

« Nous devons faire tout notre possible pour minimiser le risque de transmission de ce virus », a-t-il déclaré.

Lundi, le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il avait demandé aux autorités de « nouveaux conseils » sur la question, ajoutant que la politique existante « avait un impact considérable » sur l’éducation des enfants.

« J’espère pouvoir en dire plus à ce sujet dès que possible », a-t-il déclaré.

Leurs remarques sont intervenues alors que Dame Rachel de Souza, la nouvelle commissaire à l’enfance pour l’Angleterre, a déclaré que la nécessité pour les enfants d’entrer et de sortir de l’isolement est « un très gros problème » et s’avère « incroyablement frustrant » pour les élèves et les enseignants.

« Avec les bulles, je pense que tout le monde aimerait que nous puissions revenir à la normale, le plus tôt possible. Évidemment, nous devons être en sécurité et nous devons prendre des conseils, mais c’est très, très restrictif », a-t-elle déclaré. Le télégraphe quotidien.

Par ailleurs, les enseignants sont avertis de se préparer au retour des tests Covid sur place au cours de la nouvelle année scolaire – une source de préoccupation pour les syndicats d’enseignants. De nouvelles directives sur les tests Covid-19 ont été publiées lundi par le gouvernement.

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré: «Une fois de plus, les écoles secondaires sont mises en veille pour mettre en place ce qui sont effectivement des centres de test Covid à part entière. Le gouvernement ne doit pas sous-estimer l’ampleur de cette tâche et les perturbations probables pour les élèves à leur retour en septembre.

«À tout le moins, ce que nous devons voir cette fois-ci, c’est que les écoles reçoivent le soutien approprié dont elles ont besoin et qu’elles acceptent que cela prendra un certain temps à travailler.

« Il devient de plus en plus clair qu’il y a de fortes chances que ce ne soit pas le ‘business as usual’ pour les écoles le prochain trimestre et le gouvernement devra prendre en compte les pressions supplémentaires auxquelles ils devront faire face. »

Concernant les plans de rattrapage pour les écoliers, M. Gibb a également déclaré qu’un examen était en cours pour déterminer dans quelle mesure il serait efficace d’augmenter la durée de la journée scolaire pour permettre aux enfants de rattraper les apprentissages manqués en raison de la pandémie.

« Nous savons que le meilleur rattrapage se produit bien sûr chaque jour à l’école avec les enfants à l’école dans ces salles de classe. »

« Mais nous menons également un examen en ce moment des preuves sur l’allongement de la journée d’école et du temps passé à l’école pour comprendre comment cela fonctionnerait, à quel point il serait efficace si nous devions augmenter la durée de la journée d’école. »