L’isolation est-elle la solution climatique dont nos bâtiments ont besoin ?

Le monde bourdonne de solutions au changement climatique ces jours-ci : Peut-être pouvons-nous planter un billion d’arbres pour sauver les écosystèmes et éliminer les gaz à effet de serre de l’air d’un seul coup ! Ou stockez de l’énergie dans des blocs de ciment géants qui peuvent agir comme des batteries d’énergie potentielle ! Ou utilisez nos véhicules électriques comme batteries pour nos maisons et nos entreprises ! Ces idées semblent prometteuses, mais certaines n’en sont qu’à leurs débuts. Beaucoup d’entre eux mettront des années à se concrétiser, voire jamais, et il y a pas mal de désaccords sur l’efficacité de certains d’entre eux. C’est pourquoi il est temps que nous commencions à réfléchir davantage à une solution low-tech, éprouvée et beaucoup moins sexy : l’isolation.

Les bâtiments sont responsables de 40 % de la consommation d’énergie aux États-Unis, dont plus de la moitié est consacrée au chauffage et au refroidissement. La majorité de l’énergie du pays provenant toujours de combustibles fossiles, la réduction de cette consommation d’énergie aurait des impacts climatiques importants. Selon le Natural Resources Defense Council, l’efficacité énergétique résidentielle pourrait être la plus grande source de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, et une étude de 2016 a montré que l’augmentation de l’isolation dans toutes les maisons unifamiliales du pays entraînerait des réductions annuelles de 80 millions de tonnes de dioxyde de carbone provenant des centrales électriques. Cela représente environ 4,7 % des émissions annuelles de carbone des centrales électriques américaines, soit l’équivalent du retrait de 15,6 millions de voitures à essence de la circulation. La réduction des besoins énergétiques faciliterait la transition des entreprises de services publics vers une énergie propre et, comme le montre clairement le dernier rapport alarmant du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, chaque geste compte.

« L’efficacité est l’une de ces choses auxquelles les gens ne pensent pas beaucoup, mais en fait c’est énorme », a déclaré Victor Olgyay, architecte principal du programme de bâtiments sans carbone au RMI, un groupe de réflexion qui étudie la durabilité. Olgyay, comme son titre pourrait le suggérer, est le genre de personne qui Est-ce que passent beaucoup de temps à réfléchir à l’efficacité, et il a une expérience directe de la différence qu’un peu d’isolation peut faire. Après que lui et sa femme Kristy aient acheté une maison de style ranch des années 1950 dans le centre de Boulder, au Colorado, en 2004, ils ont découvert que la maison, aussi vieille qu’elle était, n’était pas très bonne pour rester au chaud pendant l’hiver du Colorado. Plutôt que de faire monter le feu, Olgyay a pris les trucs moelleux.

L’isolation fonctionne sur un concept simple : elle maintient l’extérieur à l’extérieur et l’intérieur à l’intérieur. « Le but principal d’un bâtiment est de fournir un abri », a déclaré Christoph Reinhart, directeur du programme de technologie du bâtiment au MIT, à Recode. « Être thermiquement séparé, réduisant la conduction, est toujours bon. » Un bâtiment bien isolé n’est pas seulement bon pour rester au chaud ; l’isolation maintient également les espaces intérieurs au frais plus longtemps, sans utiliser d’énergie supplémentaire.

Prenez la maison d’Olgyay. Après avoir passé quelques week-ends à bourrer d’isolant moelleux dans le grenier, à remplir les cavités murales et les espaces entre les solives de plancher, à envelopper les conduits d’air et les conduites d’eau dans le vide sanitaire sous la maison et à sceller les espaces autour des fenêtres et des portes, la maison du ranch est devenue assez hermétique. Cela signifie qu’en hiver, la chaleur de la fournaise restera à l’intérieur de la maison, ce qui signifie que la fournaise fonctionnera moins souvent. En été, la famille d’Olgyay peut ouvrir ses fenêtres la nuit pour laisser entrer l’air frais et les fermer pendant la journée pour se protéger de la chaleur. Avec l’ajout d’un petit système de panneaux solaires sur le toit installé en 2007 qui pouvait fournir la majeure partie de l’énergie dont ils avaient besoin, leur seule dépendance majeure aux entreprises de services publics – et aux combustibles fossiles – provenait des quelques centaines de dollars qu’ils dépensaient chaque année sur leur facture de gaz. .

Peu de bâtiments dans le pays sont aussi bien isolés que la maison d’Olgyay. Comme Umair Irfan de Vox l’a écrit dans un article de 2019 détaillant le mauvais état de l’isolation dans tout le pays, les bâtiments commerciaux gaspillent 30% de l’énergie qu’ils consomment, tandis que 90% des maisons américaines sont sous-isolées. Cela peut avoir de graves conséquences au-delà des impacts climatiques, affectant directement les personnes vivant dans ces maisons : Une étude de 20 ans publiée en 2021 a révélé que les décès liés à la chaleur dans le monde sont en augmentation, avec plus de 5 millions de décès chaque année attribués à des conditions extrêmes. chaud ou froid.

L’amélioration de l’isolation, dit Olgyay, peut augmenter la « survivabilité passive » d’un bâtiment, ou la durée pendant laquelle les bâtiments restent à une température confortable sans électricité. C’est particulièrement important car les conditions météorologiques extrêmes sont à la hausse dans tout le pays, entraînant des pannes d’électricité dans leur sillage. La majorité des décès à la Nouvelle-Orléans à la suite de l’ ouragan Ida , qui a frappé la ville à l’été 2021, ont été attribués à des résidents piégés à l’intérieur de leurs maisons sans climatisation; 161 décès à la suite d’une tempête hivernale qui a provoqué des pannes de courant massives au Texas au début de 2021 ont été attribués à l’exposition au froid.

La solution semble donc simple, non ? Il suffit d’ajouter un peu d’isolant dans nos murs, de rendre les bâtiments plus confortables et plus respectueux du climat, et d’arrêter de fumer ?

Malheureusement, ce n’est pas si facile. Pour commencer, la plupart des propriétaires de bâtiments existants – qu’il s’agisse de maisons unifamiliales, d’immeubles d’appartements ou d’espaces commerciaux – ont tendance à considérer la structure de leurs bâtiments comme essentiellement fixe, et la perspective de rembourrer les greniers avec de l’isolant ou de percer des trous dans les murs pour souffler de l’isolant dans les interstices entre les poteaux est intimidant et coûteux. Les propriétaires, a déclaré Reinhart, sont plus susceptibles de se concentrer sur des améliorations éconergétiques telles que des ampoules LED ou de nouveaux réfrigérateurs qui peuvent être facilement échangés sans travaux de rénovation majeurs.

« C’est vraiment perturbant d’isoler dans la plupart des cas », a déclaré Reinhart à Recode. Une partie du problème est que si une maison est déjà isolée, même si elle n’est pas très efficace, il est très difficile de l’enlever pour faire de la place pour une nouvelle isolation – quelque chose que Reinhart espère trouver une solution pour cela ne nécessiterait pas beaucoup travail de rénovation.

La dépense signifie également que l’amélioration de l’isolation n’est une option que pour les personnes disposant d’un revenu disponible suffisant pour couvrir les coûts sans aide gouvernementale. Le département américain de l’énergie a un programme d’aide à la météorisation pour les ménages à faible revenu qui est destiné à aider à couvrir les coûts, bien que les fonds soient administrés au niveau de l’État et au niveau local et obligent les propriétaires à franchir les étapes bureaucratiques pour recevoir de l’aide. Et les locataires – qui représentent environ 36 % des ménages du pays – sont laissés à la merci de leurs propriétaires. « La situation locative a ce que nous appelons une incitation partagée », a déclaré Olgyay. « Vous avez des gens qui y vivent qui paient généralement les factures de services publics, puis vous avez un propriétaire qui ne le voit pas et n’a donc aucune incitation à améliorer l’efficacité de l’endroit. »

Certains groupes, comme l’Institution for Market Transformation, une organisation à but non lucratif qui défend le rôle des bâtiments en tant que solutions environnementales et sociétales, ont proposé l’idée de «baux verts» qui inciteraient les propriétaires à accroître la durabilité de leurs bâtiments. L’idée, essentiellement, est que les propriétaires dépenseront de l’argent pour rendre leurs bâtiments plus éconergétiques, et les économies que les locataires pourraient réaliser grâce à la réduction des factures de services publics iraient plutôt au propriétaire pour payer ces améliorations. Cependant, il y a peu d’accord sur la façon dont ces baux devraient fonctionner; à moins que les propriétaires de tout le pays ne deviennent soudainement extrêmement préoccupés par le changement climatique de leur propre gré (et que les locataires, à leur tour, acceptent des loyers plus élevés en échange de factures de services publics moins élevées), les baux verts auraient probablement besoin d’une sorte de pression gouvernementale devenir une réalité.

Il est également important de réfléchir à la manière dont nous devrions isoler nos bâtiments au fur et à mesure de leur construction. La quantité d’isolation mise dans un bâtiment est généralement déterminée par un calendrier de la rapidité avec laquelle les avantages de l’isolation permettront de récupérer le coût initial, a déclaré Olgyay, et les codes du bâtiment ont tendance à se concentrer sur une récupération plus rapide des coûts plutôt que sur une efficacité énergétique élevée. « Ce que cela ne prend pas vraiment en compte, c’est la possibilité de réaliser des économies plus importantes », a déclaré Olgyay à Recode. Si les nouveaux bâtiments étaient construits avec une isolation plus efficace, ils auraient besoin d’utiliser moins souvent les climatiseurs et les radiateurs, ce qui économiserait plus d’énergie et d’argent à long terme.

Les constructeurs doivent également commencer à réfléchir à l’impact de leurs bâtiments sur l’environnement simplement en étant construits, a déclaré Olgyay. Selon un récent rapport co-écrit par Olgyay, au moins un quart des émissions de carbone des bâtiments proviennent du processus de construction, dont une partie provient de la nature des matériaux utilisés dans la construction de ces bâtiments. Ces matériaux verrouillent essentiellement l’empreinte carbone d’un bâtiment dès le début – un concept connu sous le nom de carbone incarné. L’isolation en est un bon exemple : la plupart des isolations utilisées de nos jours sont en plastique, ce qui les rend riches en carbone incorporé. Le passage à une isolation avec peu ou pas de carbone incorporé, comme un isolant fabriqué à partir de matériaux organiques comme le coton ou la cellulose, réduirait le carbone incorporé d’un bâtiment de 16 % sans aucune augmentation des coûts.

Tous ces correctifs nous obligeraient à changer notre façon de penser à l’isolation, ou à commencer à y penser en premier lieu. Mais il est temps, ont déclaré Olgyay et Reinhart à Recode. Améliorer l’isolation des bâtiments – et associer ces améliorations à d’autres technologies qui réduiraient l’utilisation de combustibles fossiles, comme les panneaux solaires sur les toits et les pompes à chaleur électriques – est essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. De meilleurs bâtiments devront être plus efficaces jusque dans leurs os.

« C’est juste une partie intégrante, l’isolation », a déclaré Reinhart. « Si vous avez cette vision d’un grand avenir pour la société, vous avez aussi besoin d’isolation. Vous ne pouvez pas esquiver cela.