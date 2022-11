L’isolation des logements sociaux permettrait aux locataires d’économiser 700 millions de livres sterling par an sur les factures d’énergie

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement de Rishi Sunak a été invité à moderniser le parc de logements sociaux en Angleterre, car un nouveau rapport a révélé que des mesures d’efficacité énergétique permettraient aux locataires d’économiser 700 millions de livres sterling par an.

Si les maisons du conseil et de l’association de logement d’Angleterre étaient isolées et à l’épreuve des courants d’air, les factures d’énergie seraient réduites de 42% et les résidents économiseraient 567 £ par an en moyenne, a-t-il constaté.

La recherche de la Fédération nationale du logement (NHF) a déclaré qu’un programme de rénovation majeur pour réparer certaines des maisons les plus fuyantes du pays serait bénéfique pour l’environnement et atténuerait la crise du coût de la vie.

Kate Henderson, directrice générale de la NHF, a déclaré: “Non seulement les maisons mal isolées sont l’un des plus grands pollueurs environnementaux du pays, mais elles sont maintenant devenues l’un des principaux responsables de la crise du coût de la vie.”

Elle a déclaré que certains locataires sociaux perdaient jusqu’à deux mois de salaire sur les coûts énergétiques par an, certains étant contraints de faire des choix impossibles – comme s’endetter pour garder le courant.

Les résidents sociaux des logements les moins efficaces dépensent 15,5 % de leurs revenus pour le chauffage, selon le rapport de la NHF.

Les associations de logement en Angleterre prévoient de dépenser 70 milliards de livres sterling pour la rénovation de logements sociaux au cours des prochaines décennies. Cependant, le NHF – l’organisme qui chapeaute les associations de logement – ​​estime qu’il en coûtera 36 milliards de livres sterling supplémentaires pour rénover toutes leurs maisons et atteindre l’objectif net zéro du gouvernement en 2050.

Avec seulement 1 milliard de livres sterling sur les 3,8 milliards de livres sterling promis par le manifeste conservateur pour décarboner le logement social engagé, l’organisation a appelé M. Sunak à libérer l’intégralité maintenant pour aider les propriétaires sociaux à planifier à l’avance.

“La décarbonisation des logements sociaux est une solution gagnant-gagnant, et plus cela peut être fait rapidement, plus les avantages pour les résidents et l’environnement sont importants”, a déclaré Mme Henderson. Les conseils et les associations de logement… ont besoin du financement à long terme en place pour pouvoir accélérer l’ampleur et la vitesse de ces programmes.

Le Royaume-Uni est l’un des pires pays d’Europe en matière d’efficacité énergétique des habitations, selon un récent rapport du groupe de réflexion de l’Institute for Government (IfG) – avertissant que la crise énergétique pourrait s’aggraver l’hiver prochain sans une crise majeure. programme d’isolation.

M. Sunak et son chancelier Jeremy Hunt envisageraient un soutien supplémentaire des factures d’énergie en avril “conformément” aux paiements existants du coût de la vie.

Ce paquet de 15 milliards de livres sterling comprenait 400 livres sterling de paiements directs pour chaque ménage et 650 livres sterling pour les bénéficiaires de prestations – mais il n’est pas clair si le programme universel pour tous les ménages se poursuivra.

Pendant ce temps, des millions de personnes à faible revenu commenceront à recevoir des paiements de 324 £ sur leurs comptes bancaires à partir du mardi 8 novembre dans le cadre du soutien du gouvernement au coût de la vie.

Le Département du travail et des pensions (DWP) commencera à effectuer les paiements en tant que deuxième partie d’une somme de 650 £.

Les demandeurs du DWP – y compris ceux qui bénéficient du crédit universel, de l’allocation de demandeur d’emploi basée sur le revenu, de l’allocation d’emploi et de soutien, du crédit de pension, du crédit d’impôt pour enfants et du crédit d’impôt pour travail – devraient généralement recevoir leurs deuxièmes versements avant le 23 novembre.

Il n’est pas nécessaire que les gens postulent ou fassent quoi que ce soit pour le recevoir, donc les gens doivent faire attention aux SMS ou aux e-mails des escrocs les invitant à faire des candidatures.