Lismullen Hurdle: Home By The Lee choque Bob Olinger dans le long métrage de Navan | Nouvelles de la course

Il y a eu un résultat choc dans le Railway Bar Lismullen Hurdle alors que Home By The Lee de Joseph O’Brien a battu Bob Olinger pour obliger à 28-1 à Navan.

Le vainqueur était aux côtés d’Ashdale Bob qui suivait le rythme au début du concours, alors que le double champion des Stayers ‘Hurdle Flooring Porter prenait sa position habituelle à la tête de la procédure, mais semblait avoir une montagne à gravir avec un circuit à parcourir alors qu’il revenait à la dérive. à travers le terrain et échangé à 1000 sur la bourse Betfair.

Remarquablement, JJ Slevin a réussi à remettre Home By The Lee en lice et il était l’un des trois, aux côtés de Bob Olinger et Ashdale Bob, à envahir Flooring Porter alors que le peloton entrait dans la ligne droite.

Alors que l’étoile restante de Gavin Cromwell commençait à battre en retraite, une erreur d’Ashdale Bob l’a également vu reculer alors que le concours de deuxième année était laissé à Home By The Lee et Bob Olinger, formé par Henry de Bromhead, pour se battre jusqu’à la fin.

Rachael Blackmore voyageait toujours fortement à bord du double vainqueur du Festival de Cheltenham alors que la paire s’approchait du dernier avec peu de séparation, mais quand la pression est venue, c’est la charge d’O’Brien qui a retiré plus pour enregistrer une victoire de deux longueurs.

L’entraîneur adjoint Brendan Powell n’a pas tardé à féliciter le vainqueur et son cavalier. Il a dit: “C’est son point fort, rester. C’est vraiment un trois milles.

“Il avait la forme physique de son côté aujourd’hui et une excellente course de JJ. Il a eu une belle pause de Down Royal, où il n’a pas eu de chance là-bas.

“La seule chose qu’il fait est de toucher ce plat, mais JJ le connaît bien et il faut dire que c’était presque la course de la saison jusqu’à présent.

“Nous l’avons envoyé chasser et il ne s’y est pas vraiment pris. C’est un très bon cheval à son époque. Avant, quand il a couru contre Flooring Porter, il n’a été battu que de sept longueurs. J’ai dit à JJ que cette piste lui conviendrait si il est à leurs trousses.”