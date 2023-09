L’Islande reprend la chasse à la baleine selon des règles plus strictes pour « améliorer le bien-être animal »

Le gouvernement islandais a déclaré que la chasse à la baleine pourrait reprendre vendredi avec des conditions et une surveillance plus strictes, après avoir décidé de ne pas prolonger une interdiction temporaire de deux mois imposée en raison de problèmes de bien-être animal.

L’Islande est l’un des trois pays à autoriser la chasse commerciale à la baleine, avec la Norvège et le Japon, malgré les critiques virulentes des écologistes et des défenseurs des droits des animaux.

« La chasse à la baleine peut reprendre demain (…) (avec) des exigences détaillées et plus strictes en matière d’équipement et de méthodes de chasse, ainsi qu’une surveillance accrue », a déclaré jeudi le ministère de la Pêche dans un communiqué à l’AFP.

L’association de protection des animaux Humane Society International a qualifié cette décision de « décision dévastatrice et inexplicable ».

L’Islande a suspendu sa chasse à la baleine le 20 juin après qu’un rapport commandé par le gouvernement ait conclu que cette chasse n’était pas conforme à la loi nationale sur la protection des animaux.

Un récent contrôle effectué par l’Autorité alimentaire et vétérinaire islandaise sur la chasse au rorqual commun, au cours de laquelle des harpons explosifs sont utilisés, a révélé que la mise à mort des animaux prenait trop de temps, compte tenu des principaux objectifs de la loi sur la protection des animaux.

Des clips vidéo choquants diffusés par les autorités vétérinaires ont montré l’agonie d’une baleine alors qu’elle était chassée pendant cinq heures.

Un groupe de travail créé en juillet et composé d’experts de l’Autorité alimentaire et vétérinaire et de la Direction de la pêche a conclu qu’il était possible d’améliorer les méthodes de chasse à la baleine, a indiqué le ministère.

« Il existe une base pour apporter des changements à la méthode de chasse qui peuvent conduire à la réduction des irrégularités lors de la chasse, et donc améliorer l’aspect bien-être des animaux », a déclaré jeudi le ministère.

Mais la Humane Society a rejeté ces conclusions.

« Il est inexplicable que la ministre (de la Pêche) (Svandis) Svavarsdottir ait rejeté les preuves scientifiques sans équivoque qu’elle a elle-même commandées, démontrant la brutalité et la cruauté de l’abattage commercial des baleines », a déclaré son directeur exécutif pour l’Europe, Ruud Tombrock.

Le pays ne compte plus qu’une seule entreprise baleinière, Hvalur, et son permis de chasse au rorqual commun expire en 2023.

Une autre entreprise a définitivement raccroché ses harpons en 2020, affirmant qu’elle n’était plus rentable.

Des quotas annuels autorisent l’abattage de 209 rorquals communs – le deuxième plus long mammifère marin après le rorqual bleu – et de 217 petits rorquals, l’une des plus petites espèces.

Mais les captures ont considérablement chuté ces dernières années en raison de la diminution du marché de la viande de baleine.

Une opposition croissante dans le pays

Tombrock, de la Humane Society, a déclaré qu’il n’y avait « aucun moyen de rendre le harponnage des baleines en mer autre chose que cruel et sanglant, et aucune modification ne changera cela ».

« Les baleines sont déjà confrontées à une myriade de menaces dans les océans dues à la pollution, au changement climatique, aux empêtrements dans les filets de pêche et aux collisions avec des navires », a-t-il déclaré.

« L’Islande avait l’occasion de faire ce qu’il fallait et elle a choisi de ne pas le faire. »

L’Islande ne compte plus qu’une seule entreprise baleinière alors que la demande en viande de baleine diminue. © Tom Grove, AFP

La saison baleinière du pays se termine traditionnellement fin septembre ou début octobre.

La société baleinière Hvalur n’a pas encore commenté la décision de jeudi, mais des informations non confirmées parues dans les médias islandais en début de semaine ont indiqué que ses bateaux étaient déjà en mer à la recherche de rorquals communs en prévision de l’annonce de jeudi.

L’opposition à la chasse à la baleine s’est accrue en Islande, avec une majorité désormais favorable à l’abandon de cette pratique.

Un sondage publié début juin indiquait que 51 pour cent des Islandais étaient opposés à la chasse et 29 pour cent en faveur, les plus de 60 ans étant les plus favorables.

L’Islande dépend fortement de la pêche et de la chasse à la baleine depuis des siècles.

Mais au cours des deux dernières décennies, son industrie touristique, y compris les excursions d’observation des baleines, s’est développée – et les deux secteurs clés de l’économie ont des intérêts divergents.

Le Japon, de loin le plus grand marché pour la viande de baleine, a repris la chasse commerciale à la baleine en 2019 après une interruption de trois décennies, réduisant ainsi considérablement le besoin d’importations en provenance d’Islande.

(AFP)