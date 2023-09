L’Islande reprend la chasse à la baleine après une interdiction temporaire, mais l’abattage doit être plus rapide

Le gouvernement islandais a annoncé qu’il reprendrait la chasse aux rorquals communs après une interruption de deux mois, mais avec de nouvelles directives visant à les tuer le plus rapidement possible afin de réduire les souffrances.

Reykjavík suspension de la chasse commerciale à la baleine en juin après qu’un rapport commandé par le gouvernement a déclaré qu’il fallait trop de temps pour que les baleines meurent après avoir été harponnées, parfois des heures, en violation de la loi sur le bien-être animal.

La chasse reprendra après qu’un groupe de travail gouvernemental ait conclu qu’il était possible d’améliorer les méthodes de chasse.

« Un règlement sera publié qui comprendra des exigences détaillées et plus strictes concernant l’équipement et les méthodes de chasse, ainsi qu’une surveillance accrue », a déclaré jeudi le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche dans un communiqué.

La chaîne publique islandaise a déclaré que les chasseurs de baleines seraient tenus de suivre un cours sur la biologie des baleines, la perception de la douleur et le stress.

Ils recevront également des instructions détaillées sur la façon de harponner les animaux pour s’assurer qu’ils meurent rapidement.

Humane Society International, un groupe de défense du bien-être animal, a condamné cette décision comme un rejet « dévastateur » d’une opportunité de « faire la bonne chose ».

« Il n’y a tout simplement aucun moyen de rendre le harponnage des baleines en mer autre chose que cruel et sanglant, et aucune modification n’y changera », a déclaré Ruud Tombrock, directeur exécutif du groupe.

Le pays ne compte plus qu’une seule entreprise baleinière, Hvalur, et son permis de chasse au rorqual commun expire en 2023.

Avec la Norvège et le Japon, l’Islande est l’un des seuls pays à pratiquer encore la chasse commerciale à la baleine. Photo d’archives : TNS

Une autre entreprise a définitivement raccroché ses harpons en 2020, affirmant qu’elle n’était plus rentable.

Des quotas annuels autorisent l’abattage de 209 rorquals communs – le deuxième plus long mammifère marin après le rorqual bleu – et de 217 petits rorquals, l’une des plus petites espèces.

Mais les captures ont considérablement chuté ces dernières années en raison de la diminution du marché de la viande de baleine.

L’opposition à la chasse à la baleine s’est accrue en Islande, avec une majorité désormais favorable à l’abandon de cette pratique.

Un sondage publié début juin indiquait que 51 pour cent des Islandais étaient opposés à la chasse et 29 pour cent en faveur, les plus de 60 ans étant les plus favorables.

L’Islande dépend fortement de la pêche et de la chasse à la baleine depuis des siècles.

Mais au cours des deux dernières décennies, son industrie touristique, y compris les excursions d’observation des baleines, s’est développée – et les deux secteurs clés de l’économie ont des intérêts divergents.

Le Japon, de loin le plus grand marché pour la viande de baleine, a repris la chasse commerciale à la baleine en 2019 après une interruption de trois décennies, réduisant ainsi considérablement le besoin d’importations en provenance d’Islande.

Reportage supplémentaire de l’Agence France-Presse et d’Associated Press