L’Islande participera à la Biennale d’architecture de Venise 2025 avec le pavillon « Lavaforming » | Nouvelles

La lave façonnera l’entrée officielle de l’Islande Formation de lave à la Biennale d’architecture de Venise 2025, montrant comment sa densité et d’autres propriétés naturelles peuvent devenir un futur matériau de construction viable pour des conceptions aussi vastes que de petites structures résidentielles, des paysages urbains, etc.

Rendu d’image avec l’aimable autorisation des architectes s.ap

Arnhildur Pálmadóttir, fondatrice de s.ap architects, est responsable de la conservation de l’arche historique du pavillon, qui se déroule en 2150. Elle déclare : « Formation de lave explore un matériau de construction qui n’a jamais été utilisé auparavant. Le thème est à la fois une proposition et une métaphore : l’architecture est en train de changer de paradigme et nombre de nos méthodes actuelles sont jugées obsolètes ou nuisibles à long terme. Dans la situation difficile actuelle, nous devons être audacieux, penser différemment, relever les défis et trouver les bonnes ressources. »

Rendu d’image avec l’aimable autorisation des architectes s.ap

Halla Helgadóttir, directrice du design et de l’architecture en Islande, déclare également que cette présentation a le potentiel « d’attirer l’attention sur le caractère unique de l’Islande ainsi que sur le rôle et l’importance de l’architecture à une époque d’incertitude et de défis complexes, d’une manière mémorable ».

Rendu d’image avec l’aimable autorisation des architectes s.ap

Organisé par Carlo Ratti, le thème de la 19e Exposition internationale d’architecture est Intelligents. Naturel. Artificiel. Collectif et aura lieu du 10 mai au 23 novembre 2025.