L’Islande n’est pas que des villes remplies de glace – profitez-en au maximum avec ces sept conseils

Reykjavík est peut-être la destination la plus connue d’Islande, avec sa pléthore de bars branchés et son ambiance métropolitaine nordique, mais la péninsule préservée des Westfjords (la région qui ressemble à des doigts lorsque vous regardez la carte) est le véritable stupéfiant.

Et alors qu’il était auparavant moins fréquenté, le nouvel itinéraire touristique Westfjords Way signifie que ses paysages accidentés sont beaucoup plus faciles à explorer par la route au printemps. N’oubliez pas d’emballer les couches!

Rauðasandur est une belle plage de 10 km qui change de couleur tout au long de la journée

La mère de toutes les cascades des Westfjords est la magnifique Dynjandi à Arnarfjörður

1. Des plages à couper le souffle

Cette bête tombe en cascade sur 100 m sur les affleurements rocheux noirs et il ne faut que 15 minutes pour marcher jusqu’au sommet du sentier.

Pendant ce temps, l’incroyable côte avec ses plages de lave noire qui ressemblent à des copeaux de chocolat noir est l’endroit où vous pourrez apercevoir des phoques se prélassant toute l’année.

Assurez-vous de vous arrêter à Patreksfjörður, qui offre également la vue majestueuse du Garðar BA 64 – le plus ancien navire en acier d’Islande – qui rouille dans son paysage. Il n’y a pas de sable noir partout.

Rauðisandur (qui signifie « sable rouge ») est une belle plage de 10 km qui change de couleur tout au long de la journée, passant de l’orange foncé aux teintes de jaune et de magenta.

2. Des randonnées incroyables

La variété des sentiers de randonnée sur le glacier Snæfellsjökull dans la péninsule de Snæfellsnes est propice à des aventures revigorantes.

Passez la nuit dans un pod de camping rustique à Melanes – faites attention aux moutons lorsque vous visitez les toilettes ! Les pods sont ouverts de mai à septembre et coûtent à partir de 50 £ par nuit (Melanes.com).

De là, il vous faudra 15 minutes de marche pour apercevoir les ruines de Sjöundá, une ancienne ferme et décor d’un célèbre roman policier, puis repérer des haförn (aigles à queue blanche) dans le ciel et des petits rorquals dans le fjord.

3. Contes vikings

Canalisez votre Viking intérieur au musée vivant d’Eiríksstadir à Búðardalur pour écouter les récits de guerriers islandais et d’Erik The Red, l’explorateur qui a fondé la première colonie au Groenland.

Les visites ont lieu de mai à septembre et coûtent 15 £ (Eiriksstadir.is).

Pendant ce temps, les déchets d’un homme sont le trésor d’un autre dans la collection d’Egill Olafsson au musée Hnjótur à Örlygshöfn.

Montez à bord d’un quad et gravissez les routes de gravier jusqu’au sommet de la montagne Þverfjall à Ísafjörðu

Il regorge d’éléments anciens de la communauté de pêcheurs locale – pensez à tout, des chaussures en peau de poisson au bateau de pêche traditionnel en bois de taille normale. Ouvert de mai à septembre et l’entrée coûte 9,50 £ par personne.

4. Super soupes

Pour un déjeuner parfait, rendez-vous à Flak dans le petit village de Patreksfjörður, qui ne compte que 721 habitants.

Ce bar/café artistique ne propose que deux délicieuses soupes – végétariennes ou de poisson – servies avec du pain croustillant et du houmous maison, 15 £, tandis que de la bière maison est également à la pression (Flakflak.is).

Pendant ce temps, le restaurant de poisson familial Tjöruhúsið à Ísafjörður se trouve dans une grange en bois confortable. Il n’y a pas de menu, mais le premier est toujours leur célèbre

soupe de poisson – probablement la meilleure soupe que vous aurez jamais goûtée. Cela est suivi d’un incroyable buffet de fruits de mer – de la truite brune au citron et à la crème aux joues de morue frites

à l’ail – 38 £ (+354 456 4419). Envie de viande ? Borgarnes est la porte d’entrée du parc national de Snæfellsjökull, mais a toujours une ambiance de village.

Régalez-vous d’un jarret d’agneau accompagné d’une purée copieuse à Englendingavík Homestay. Coût du secteur à partir de 25 £ (Englendingavik.is/restaurant).

Lavez le requin pèlerin fermenté avec un shot de Brennivín traditionnel

5. Coups d’adrénaline

Montez à bord d’un quad et gravissez les routes de gravier jusqu’au sommet de la montagne Þverfjall à Ísafjörður – vous aurez l’impression de toucher presque les nuages !

La vue panoramique sur le fjord Skutulsfjörður et les fjords environnants est insensée. Descendez ensuite à plein régime vers la vallée de Tungudalur avec ses maisons aux couleurs automnales.

Les visites de deux heures coûtent à partir de 160 £ pour deux personnes (Atv-isafjordur.is).

Pendant ce temps, depuis la plate-forme d’observation au sommet de la montagne Bolafjall à Bolungarvík, il y a une vue imprenable sur la péninsule d’Ísafjarðardjúp et Jökulfirðir – bien que cela puisse être à éviter si vous avez le vertige !

6. Trempettes en plein air

Cachée juste à côté de la route principale, la piscine géothermique gratuite de Reykjarfjörður Arnarfjörður offre une vue magnifique sur la montagne et le fjord. Si vous avez de la chance, vous pouvez

prenez tout pour vous. Ne manquez pas non plus la piscine naturelle fumante cachée dans l’herbe juste au-dessus.

Pendant ce temps, les nouvelles sources chaudes de Hvammsvík, à 45 minutes de route de l’aéroport de Keflavik, ont huit sources naturelles dans lesquelles se baigner.

Si vous souhaitez canaliser le célèbre nageur sur glace Wim Hof, vous pouvez même louer des chaussures de wading et plonger dans l’océan glacial (si vous l’osez !).

Ensuite, descendez un coup énergisant de Hvammsvík, qui regorge d’astaxanthine – un antioxydant d’algues – 4 £. Frais d’entrée à partir de 43 £ (Hvammsvik.com).

Rassemblement des moutons et des agneaux à l’automne, péninsule de Snæfellsnes, Islande

7. Bières locales

Ne manquez pas une visite à la micro-brasserie familiale Dokkan Brugghús à Ísafjörður, la plus grande ville des Westfjords.

Ce favori local sert de tout, des stouts finement travaillés comme Skarfur à la bière blonde très glugable Fossa Vatn (qui signifie eau de cascade).

Prenez les lavabos sur mesure dans les toilettes pour Insta et écoutez de la musique live le week-end (Dokkanbrugghus.is).

De plus, ce ne serait pas une aventure islandaise sans goûter au Hákarl – requin pèlerin fermenté – dans un pub local.

Arrosez-le avec un verre de Brennivín traditionnel, un schnaps non sucré à base de pomme de terre fermentée et aromatisé aux graines de carvi.

La boisson est l’une des préférées des Islandais depuis 1935. Skál !