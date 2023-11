L’Islande évacue sa ville et déclenche une alerte aérienne alors que l’on craint qu’un volcan n’entre en éruption

LONDRES — Les habitants d’une ville de pêcheurs du sud-ouest de l’Islande ont quitté leurs maisons samedi après que les inquiétudes croissantes concernant une éventuelle éruption volcanique aient poussé les autorités de la protection civile à déclarer l’état d’urgence dans la région.

La police a décidé d’évacuer Grindavik après que l’activité sismique récente dans la région s’est déplacée vers le sud en direction de la ville et que la surveillance a indiqué qu’un couloir de magma, ou roche semi-fondue, s’étend désormais sous la communauté, a indiqué le Bureau météorologique islandais. La ville de 3 400 habitants se trouve sur la péninsule de Reykjanes, à environ 50 kilomètres (31 miles) au sud-ouest de la capitale, Reykjavik.

“A ce stade, il n’est pas possible de déterminer exactement si et où le magma pourrait atteindre la surface”, a indiqué le Bureau météorologique.

Les autorités ont également élevé leur alerte aérienne à l’orange, indiquant un risque accru d’éruption volcanique. Les éruptions volcaniques constituent un grave danger pour l’aviation, car elles peuvent rejeter des cendres très abrasives dans l’atmosphère, où elles peuvent provoquer la panne des moteurs à réaction, endommager les systèmes de commande de vol et réduire la visibilité.

Une éruption majeure en Islande en 2010 a provoqué une perturbation généralisée du transport aérien entre l’Europe et l’Amérique du Nord, coûtant aux compagnies aériennes environ 3 milliards de dollars en annulant plus de 100 000 vols.

L’évacuation intervient après que la région a été secouée chaque jour par des centaines de petits tremblements de terre pendant plus de deux semaines, alors que les scientifiques surveillaient une accumulation de magma à environ 5 kilomètres (3,1 miles) sous terre.

Les inquiétudes concernant une éventuelle éruption se sont accrues tôt jeudi lorsqu’un séisme de magnitude 4,8 a frappé la région, obligeant la station géothermique de renommée internationale Blue Lagoon à fermer temporairement.

L’activité sismique a commencé dans une zone au nord de Grindavik où se trouve un réseau de cratères vieux de 2 000 ans, a déclaré le professeur de géologie Pall Einarrson au RUV islandais. Le couloir magmatique mesure environ 10 kilomètres (6,2 miles) de long et s’étend, a-t-il déclaré.

“Les plus grands tremblements de terre sont nés là-bas, sous cette ancienne série de cratères, mais depuis lors, il (le couloir magmatique) s’est allongé, est passé sous la zone urbaine de Grindavík et se dirige encore plus loin et vers la mer”, a-t-il déclaré.