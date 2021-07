L’Islande est «la pointe d’un continent PERDU» qui a coulé sous les vagues il y a 10 millions d’années» – et pourrait se relever

L’Islande pourrait être la pointe d’un gigantesque continent englouti appelé Islande, selon des recherches.

Une équipe internationale de géologues affirme que la terre subaquatique pourrait s’étendre du Groenland jusqu’à l’Europe.

On pense qu’il couvre une superficie d’environ 600 000 kilomètres carrés, soit à peu près la taille du Texas.

Cependant, lorsque les régions voisines à l’ouest de la Grande-Bretagne sont incluses dans une « Grande Islande », la région pourrait mesurer un million de kilomètres carrés – une superficie plus grande que l’Australie.

Si cela est prouvé, cela signifie que le supercontinent géant de la Pangée, qui comprenait toute la masse continentale de la Terre et se serait désintégré il y a plus de 50 millions d’années, ne s’est en fait pas complètement dissous.

Cette nouvelle théorie remet en question les idées scientifiques de longue date sur l’étendue de la croûte océanique et continentale dans la région de l’Atlantique Nord et sur la formation des îles volcaniques, comme l’Islande.

La présence de croûte continentale plutôt qu’océanique pourrait également déclencher des discussions sur une nouvelle source de minéraux et d’hydrocarbures, tous deux contenus dans la croûte continentale.

Le travail pourrait également avoir d’importantes conséquences juridiques et politiques.

Sous certaines conditions, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer accorde aux États côtiers des droits exclusifs sur les ressources non biologiques de leurs fonds marins adjacents.

C’est si les scientifiques peuvent prouver que le fond marin est une extension submergée de la masse continentale.

Le professeur Gillian Foulger, professeur émérite de géophysique au Département des sciences de la Terre de l’Université de Durham et géologue de renommée mondiale, a dirigé l’étude.

Les résultats ont été dévoilés dans un nouveau livre, « Footsteps of Warren B. Hamilton: New Ideas in Earth Science », publié par la Geological Society of America.

Le professeur Foulger a déclaré: « Jusqu’à présent, l’Islande a intrigué les géologues car les théories existantes selon lesquelles elle est construite et entourée par la croûte océanique ne sont pas étayées par de multiples données géologiques.

« Par exemple, la croûte sous l’Islande a plus de 40 km d’épaisseur – sept fois plus épaisse que la croûte océanique normale. Cela ne pouvait tout simplement pas être expliqué.

« Cependant, lorsque nous avons envisagé la possibilité que cette croûte épaisse soit continentale, nos données ont soudainement toutes eu du sens.

« Cela nous a immédiatement conduits à réaliser que la région continentale était beaucoup plus grande que l’Islande elle-même – il y a un continent caché juste là sous la mer. »

Elle a ajouté : « Il y a un travail fantastique à faire pour prouver l’existence de l’Islande, mais cela ouvre également une toute nouvelle vision de notre compréhension géologique du monde. Quelque chose de similaire pourrait se produire à beaucoup plus d’endroits.

« Nous pourrions éventuellement voir les cartes de nos océans et de nos mers se redessiner au fur et à mesure que notre compréhension de ce qui se cache sous les changements. »

L’équipe de recherche travaille maintenant avec des collaborateurs du monde entier sur des travaux pour tester leur théorie, qui commencera une fois que les restrictions de Covid-19 le permettront.

Ce travail pourrait impliquer des études de conductivité électrique et la collecte de cristaux de zircon en Islande et ailleurs.

D’autres tests tels que le profilage sismique et le forage auraient besoin de millions de livres pour être financés, mais l’importance de ce travail est telle que le financement pourrait bien être à venir.

Le professeur Philip Steinberg, directeur de l’IBRU, Centre de recherche sur les frontières de l’Université de Durham, a ajouté : « Les pays du monde entier dépensent d’énormes ressources pour mener des recherches géologiques sous-marines afin d’identifier leurs plateaux continentaux et d’y revendiquer des droits miniers exclusifs.

« Des recherches comme celles du professeur Foulger, qui nous obligent à repenser la relation entre les fonds marins et la géologie continentale, peuvent avoir un impact considérable pour les pays qui tentent de déterminer quelle zone des fonds marins est leur domaine exclusif et quelles zones doivent être régies par l’Autorité internationale des fonds marins. comme « l’héritage commun de l’humanité ».

Les continents de la Terre faisaient autrefois partie d’une masse continentale unique appelée Pangée Crédit : Kieff / Wikimedia Commons

