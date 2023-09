L’Islande déclare que la chasse commerciale à la baleine peut reprendre après une interdiction temporaire

LONDRES — La chasse commerciale aux rorquals communs peut reprendre en Islande, mais avec des exigences plus strictes sur les méthodes de chasse et une surveillance accrue, a annoncé jeudi le gouvernement de cette nation insulaire de l’Atlantique Nord.

Les groupes de défense des droits des animaux ont réagi à cette décision avec consternation et l’ont qualifiée de « honteuse ».

L’interdiction temporaire imposée par les autorités islandaises en juin pour des raisons de bien-être animal prend fin jeudi.

L’Autorité alimentaire et vétérinaire islandaise a estimé dans un rapport de mai que 67 % des 58 baleines capturées par les bateaux qu’elle surveillait sont mortes ou ont perdu connaissance rapidement ou immédiatement. Mais il indique que 14 baleines ont été abattues plus d’une fois et que deux ont été abattues quatre fois avant de mourir.

Suite à la publication du rapport, un groupe d’experts officiels a évalué les moyens de réduire les « irrégularités » lors de la chasse à la baleine. Ils ont conclu cette semaine qu’« il est possible d’améliorer les méthodes utilisées pour la chasse aux grandes baleines » et d’améliorer le bien-être des animaux, selon un communiqué du gouvernement.

Les rorquals communs sont la plus grande espèce de baleine au monde, après les rorquals bleus, selon la Commission baleinière internationale.

Le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche a déclaré que les nouvelles réglementations incluront des exigences plus strictes concernant l’équipement et les méthodes de chasse. L’Autorité alimentaire et vétérinaire et la Direction de la pêche travailleront ensemble pour superviser la chasse à la baleine, a indiqué le ministère.

Humane Society International, un groupe de défense du bien-être animal, a condamné cette décision comme un rejet « dévastateur » d’une opportunité de « faire la bonne chose ».

« Il n’y a tout simplement aucun moyen de rendre le harponnage des baleines en mer autre chose que cruel et sanglant, et aucune modification n’y changera », a déclaré Ruud Tombrock, directeur exécutif du groupe.

La Commission baleinière internationale a interdit la chasse commerciale à la baleine dans les années 1980 en raison de la diminution des stocks. L’Islande a quitté la CBI en 1992, mais y est revenue en 2002 avec une réserve à l’interdiction. Il a permis la reprise de la chasse commerciale à la baleine en 2006.

Avec la Norvège et le Japon, l’Islande est l’un des seuls pays à pratiquer encore la chasse commerciale à la baleine. Le pays impose des quotas annuels pour les rorquals communs et les pêcheurs de petits rorquals sont autorisés à chasser dans ses eaux. Elle exporte la majeure partie de sa viande de baleine vers le Japon, mais la demande y a diminué depuis que le Japon a quitté la CBI.

« Presque personne ne mange (de la viande de baleine) ici en Islande… Les gens ne veulent pas de cela, ils ne veulent pas que ces animaux soient tués », a déclaré Micah Garen, militant pour le climat et réalisateur d’un documentaire intitulé « La dernière station baleinière ». »

Il a déclaré que lui et d’autres envisageaient d’engager des poursuites judiciaires pour bloquer cette pratique. «C’est mauvais pour L’Islande, c’est mauvais pour la planète », a-t-il déclaré.