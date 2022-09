L’Islande Cricket Trolls propose à la BCE d’héberger une série de tests IND vs PAK sur un terrain neutre

Le compte Twitter d’Iceland Cricket s’est moqué de l’England Cricket Board après que ce dernier a proposé d’être un hôte neutre pour la future série de tests Pakistan-Inde afin que les deux nations puissent s’attendre à jouer au cricket bilatéral pour la première fois en plus de 15 ans. “Nous entendons @ECB_cricket avoir proposé d’héberger une série de tests entre l’Inde et le Pakistan. Nous annonçons officiellement à @ICC que nous proposons également de faire de même et que nous pouvons fournir une lumière du jour de près de 24 heures en juin et juillet, ainsi que de meilleurs Tweets couvrant les matchs. La sécurité des tireurs d’élite aussi », a tweeté Iceland Cricket.

Le président de l’England & Wales Cricket Board, Martin Darlow, a eu des entretiens avec le Pakistan Cricket Board au cours de la série T20I actuelle et a proposé le terrain de l’Angleterre comme lieu idéal pour une série de tests de trois matchs à l’avenir, a rapporté Telegraph.

Nous entendons @ECB_cricket ont proposé d’héberger une série de tests entre l’Inde et le Pakistan. Nous annonçons officiellement à @ICC que nous proposons également de faire de même et que nous pouvons fournir une lumière du jour de près de 24 heures en juin et juillet, ainsi que de meilleurs Tweets couvrant les matchs. La sécurité des tireurs d’élite aussi. — Cricket d’Islande (@icelandcricket) 27 septembre 2022

Un match Inde-Pakistan serait une aubaine financière pour l’Angleterre, compte tenu du large public qu’il peut attirer, d’autant plus qu’il existe une importante population sud-asiatique au Royaume-Uni. L’Inde et le Pakistan, de leur côté, n’ont pas pu s’affronter dans une série bilatérale depuis longtemps en raison des relations politiques tendues entre les deux pays.

Le compte Twitter d’Iceland Cricket est connu pour ses trolls occasionnels. Lorsque le Pakistan Cricket Board (PCB) a annoncé que l’équipe de cricket d’Angleterre ferait une tournée nationale pour la série T20I de sept matchs, Iceland Cricket a retweeté le message original partagé par PCB et a écrit: «Tous les fans devraient réserver un hébergement en fonction du« paiement à l’arrivée ». ‘ avec possibilité d’annulation jusqu’à la veille du match. De nos jours, une tournée n’est pas une tournée tant qu’elle n’est pas une tournée.

« Les fans ont certainement mal interprété ce Tweet. Celui-ci concernait la probabilité que l’Angleterre annule une tournée au Pakistan, tout comme elle l’avait fait en 2021 », avait-il précisé plus tard.

