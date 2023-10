L’islamophobie n’est pas la « liberté d’expression » | Des avis

Les incendies de Coran cet été en Scandinavie ne constituaient pas une anomalie mais s’inscrivaient dans une tendance inquiétante. Nous assistons à une forte montée de la haine islamophobe, alimentée et financée par des acteurs politiques d’extrême droite à travers le monde. Les musulmans sont de plus en plus ciblés, harcelés et discriminés simplement parce qu’ils sont musulmans en Europe, aux États-Unis et au-delà.

En tant que travailleur social et coordinateur des affaires gouvernementales pour le Council on American-Islamic Relations (CAIR), je sais personnellement à quel point de tels incidents haineux peuvent dévaster les communautés et nuire à la cohésion et à la confiance nationales.

Certaines choses peuvent être faites, et sont faites, pour mettre un terme à cette nouvelle vague d’islamophobie.

En juillet, peu après qu’une tentative d’incendie du Coran en Suède ait provoqué des protestations dans le monde musulman, par exemple, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) a présenté une résolution pour tenter de résoudre le problème.

La résolution appelle, entre autres, les pays à prendre des mesures pour « prévenir et poursuivre les actes et les appels à la haine religieuse qui constituent une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ».

La proposition a finalement été adoptée avec 28 « oui » à travers le monde. Pourtant, plutôt que de faire preuve de solidarité avec la communauté musulmane mondiale, certains États puissants et influents – notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France – se sont opposés à la proposition, affirmant que son contenu était en conflit avec leurs positions sur la liberté d’expression. Pire encore, une grande partie de la couverture médiatique internationale de cette importante résolution s’est concentrée sur ce soi-disant débat sur la « liberté d’expression » plutôt que sur l’impact réel de l’islamophobie sur le bien-être et la sécurité quotidienne des musulmans et sur ce qui peut être fait pour mettre un terme à cette situation. mettre fin à ce mal sociétal mondial.

Alors que les musulmans d’Europe et des États-Unis ont le sentiment d’être une cible sur leur dos en raison de leur identité religieuse, nos élus ont la responsabilité d’agir. Alors que des agitateurs d’extrême droite attaquent les mosquées et déchirent négligemment le livre sacré musulman pour provoquer et intimider les citoyens respectueux des lois sous couvert d’exercer leur droit à la « liberté d’expression », les gouvernements démocratiques ne peuvent pas se permettre de rester les bras croisés. Les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France et de tous les autres pays qui ont voté « non » à la résolution de l’ONU doivent de toute urgence dépasser les discussions politiquement chargées sur la dichotomie entre liberté d’expression et discours de haine et commencer à s’attaquer aux causes profondes. de préjugés anti-musulmans dans leur pays.

Quoi qu’il en soit, les inquiétudes liées à la liberté d’expression suscitées par la résolution du CDH sont déplacées. La résolution n’appelle pas à des limitations de la liberté d’expression, ni à une interdiction générale de toute critique de l’Islam ou des musulmans. Il exhorte simplement les États membres à condamner les actes de provocation et de haine comme l’autodafé du Coran, et à combler les lacunes de leurs cadres juridiques et politiques nationaux respectifs qui permettent aux acteurs de mauvaise foi d’inciter en toute impunité à la violence religieuse, à la haine et à la discrimination.

Il existe déjà une distinction claire reconnue dans le droit entre les critiques, les protestations légales et les discours de haine, que les pays opposés à la résolution du CDH semblent ignorer. Même si les critiques et les désaccords à l’égard de toutes les religions, y compris l’islam, sont légitimement protégés dans la plupart des pays libres et démocratiques, les discours de haine – qui vilipendent et déshumanisent les êtres humains et pourraient conduire à des actes de violence à leur encontre – ne sont jamais acceptables.

Les pays qui ont voté « non » à la résolution du CDH cet été, y compris les États-Unis, ont raté une occasion importante de prendre publiquement position contre l’islamophobie, mais il n’est pas trop tard pour faire marche arrière et prendre des mesures constructives.

Aux États-Unis, nos représentants au Congrès peuvent facilement contribuer à notre lutte contre l’islamophobie en renforçant les lois sur les crimes haineux pour englober les crimes à motivation religieuse et en mettant à jour les lois sur les discours haineux pour lutter contre les discours haineux en ligne et l’incitation religieuse. Ils peuvent également établir de nouveaux canaux de communication entre le gouvernement et les groupes religieux afin que les préoccupations et les recommandations des communautés attaquées puissent être entendues et mises en œuvre en temps opportun. De plus, les dirigeants du Congrès peuvent soutenir des programmes de sensibilisation à l’islam et à la diversité religieuse afin de favoriser la compréhension et la coopération entre les communautés à l’échelle internationale.

En reconnaissant et en luttant contre l’islamophobie au moyen de politiques et d’initiatives aussi simples et directes, les États-Unis peuvent prendre des mesures vitales pour créer une société inclusive qui valorise le bien-être et la sécurité de chaque Américain, sans distinction de race, d’origine ethnique et de religion.

Certains soutiennent que, puisque les actes d’islamophobie les plus agressifs et les plus incendiaires, tels que l’autodafé du Coran, semblent avoir lieu en Europe, il n’est pas nécessaire pour les États-Unis de mettre en œuvre dans l’immédiat des politiques visant à lutter contre les préjugés anti-musulmans dans la société américaine. Mais de tels actes islamophobes, même lorsqu’ils ont lieu à des kilomètres en Europe, n’existent pas en vase clos.

Aujourd’hui, nous assistons à des efforts d’extrême droite visant à diaboliser, criminaliser et marginaliser davantage les musulmans et d’autres groupes minoritaires religieux, ethniques et raciaux à travers le monde occidental. Cette forme dangereuse d’activisme radical d’extrême droite est particulièrement forte aux États-Unis, où les politiciens et les commissions scolaires réussissent à interdire les livres traitant de la race, de l’histoire, de la religion et d’autres caractéristiques protégées.

Nous devons reconnaître les liens entre les actes de haine contre les musulmans en Europe, tels que les incendies de Coran, et la montée de l’extrême droite aux États-Unis. Après tout, les liens entre l’extrême droite américaine et les provocateurs anti-islam d’Europe sont bien connus et largement médiatisés. En outre, nous ne pouvons ignorer la manière dont les politiques européennes et américaines s’informent mutuellement.

Si les pays occidentaux sont véritablement déterminés à faire respecter et à protéger les droits de l’homme chez eux et à l’étranger, ils devraient cesser d’utiliser les préoccupations infondées concernant la « liberté d’expression » comme excuse pour leur inaction face à l’islamophobie. Ce fut sans aucun doute une erreur de la part des États-Unis et de leurs principaux alliés européens de voter contre la résolution du CDH contre l’islamophobie plus tôt cette année. Pourtant, ils peuvent et doivent toujours faire ce qui est juste, cesser de se cacher derrière de vagues inquiétudes concernant la protection de la liberté d’expression et faire le nécessaire pour garantir que toutes les personnes vivant à l’intérieur de leurs frontières, y compris leurs citoyens musulmans, puissent vivre leur vie à l’abri des abus et de la haine financée et financée par la haine. promu par l’extrême droite.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.