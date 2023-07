Lisez l’intégralité de la lettre de démission de Zac Goldsmith alors qu’il attaque les espoirs d’élection des conservateurs

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le ministre de l’Environnement, Zac Goldsmith, a démissionné de son poste de ministre, blâmant « l’apathie » de Rishi Sunak envers le changement climatique et avertissant que l’absence d’action nuira aux votes conservateurs lors des prochaines élections générales.

La démission de Lord Goldsmith est intervenue au lendemain d’avoir été accusé par une commission parlementaire d’avoir porté des attaques « inquiétantes » contre la démocratie.

Lisez sa déclaration de démission complète ci-dessous:

Cher Premier Ministre,

Je me suis engagé en politique avant tout à cause de mon amour et de ma préoccupation pour l’environnement naturel. Nous dépendons de la nature pour tout, et nous dégradons le monde naturel à une vitesse étonnante. Logiquement, il n’y a rien de plus important.

Alors, quand vous m’avez demandé de rester ministre de l’Environnement international, j’ai bien sûr accepté. Je l’ai fait dans le but de préserver les progrès que nous avons constatés ces dernières années sur l’environnement international et de tirer parti d’un leadership international qui a été si chaleureusement accueilli dans le monde entier.

Les quatre dernières années ont été une expérience exaltante pour moi, et je serai à jamais reconnaissant d’avoir été placé dans une position où je pouvais faire plus pour l’environnement que je ne l’aurais cru possible dans une vie.

Je suis fier qu’au cours des dernières années, le Royaume-Uni ait joué un rôle essentiel, voire déterminant – à la tête de puissantes coalitions d’ambition et en garantissant des engagements qui changent le monde sur un très large éventail de questions environnementales.

L’ancien ministre de l’Environnement Zac Goldsmith (PENNSYLVANIE)

Et même si dans l’environnement politique hautement polarisé ici au Royaume-Uni, il y a une réticence à le reconnaître, ce leadership a été reconnu et apprécié par la société civile et les gouvernements du monde entier.

En conséquence directe de notre leadership environnemental, nous avons vu des pays auparavant ambivalents envers le Royaume-Uni se mobiliser pour nous soutenir sur de nombreuses questions sans rapport.

Nous nous retrouvons souvent invités à des sommets régionaux sur l’environnement en tant que seul pays « étranger » présent. C’est vers le Royaume-Uni que la société civile se tourne régulièrement pour faire avancer sa cause. À bien des égards, le Royaume-Uni est devenu la voix la plus importante pour la nature dans le monde.

Je crois que nous pouvons être fiers de notre bilan. Lors de la COP26, nous avons obtenu des engagements sans précédent de la part de pays, de philanthropes et d’entreprises qui, s’ils sont tenus, mettront le monde naturel sur la voie de la reprise.

À l’époque, le WWF avait déclaré que « la nature est vraiment arrivée à la COP26 ». La Tropical Forest Alliance a déclaré : « Nous regarderons en arrière et réaliserons que c’est le jour où nous avons finalement renversé la tendance à la déforestation. Forbes l’a qualifié de « moment parisien » pour les forêts. À Glasgow, avec le ferme soutien du Premier ministre de l’époque, nous avons pu accomplir bien plus qu’aucun d’entre nous n’aurait jamais cru possible.

Depuis lors, le Royaume-Uni a été le moteur des efforts mondiaux couronnés de succès. Nous avons mené des appels pour protéger 30 % des terres et des océans du monde d’ici la fin de cette décennie, un objectif qui a été convenu lors de la COP sur la biodiversité à Montréal l’année dernière, où le Royaume-Uni a fait plus que presque tous les autres pays pour en faire un succès historique.

Par ailleurs, nous avons aidé à galvaniser un accord pour un nouveau traité mondial sur la pollution plastique. Et c’est notre équipe de négociateurs qui – plus que toute autre – a obtenu un accord pour la création de nouvelles lois pour protéger la haute mer. Entre-temps, nos négociateurs du G7 ont persuadé les principaux pays donateurs d’aligner leurs dépenses d’aide non seulement sur les objectifs de Paris, mais aussi sur la nature.

Zac Goldsmith a reçu une pairie de Boris Johnson (Norme du soir)

Nous avons créé des programmes de financement de classe mondiale comme notre nouveau fonds pour les paysages de biodiversité, qui crée de vastes corridors fauniques entre les pays, offrant un passage sûr pour la faune et des emplois pour les personnes vivant dans et autour des corridors ; et notre nouveau fonds Blue Planet, qui soutient la protection marine, la restauration des coraux et des mangroves, et les efforts pour arrêter la pollution plastique et la pêche illégale.

Ces fonds et d’autres sont de classe mondiale et ont mobilisé une vague de soutien financier d’autres pays et de philanthropes. J’ai eu le privilège de développer notre merveilleux programme Blue Belt afin qu’il protège aujourd’hui entièrement une zone océanique beaucoup plus grande que l’Inde autour de nos territoires d’outre-mer.

Le Royaume-Uni a pu gagner des arguments au niveau international en partie parce que nous agissons chez nous. Je ne prétendrai pas que nous sommes allés assez loin ou assez vite, mais il ne fait aucun doute que depuis 2019, nous avons fait des progrès significatifs.

Nous avons renforcé nos lois environnementales, fourni davantage de financements pour la nature, engagé dans davantage de zones protégées, davantage d’actions contre la pollution plastique, et le Royaume-Uni est l’un des seuls pays à avoir des objectifs légaux pour inverser la perte de biodiversité.

Nous nous sommes engagés à restaurer nos tourbières et à planter des arbres à une échelle sans précédent et nous transformons notre système de subventions foncières pour soutenir l’environnement. Nous avons également pris des mesures pour réduire notre empreinte environnementale internationale, y compris de nouvelles lois arrêtant l’importation au Royaume-Uni de produits agricoles cultivés sur des terres illégalement déboisées.

Nous avons également fait des progrès en matière de bien-être animal. Le gouvernement a signé un plan d’action ambitieux pour le bien-être animal, qui aurait représenté le plus grand bouleversement du bien-être animal de mémoire d’homme.

En tant que ministre responsable, j’ai pu le traduire petit à petit dans la loi. Nous avons augmenté les peines pour cruauté de 6 mois à 5 ans, nous avons reconnu dans la loi la sensibilité des animaux, promulgué et prolongé l’interdiction du commerce de l’ivoire, introduit des mesures pour briser le commerce de contrebande d’animaux de compagnie et interdit les pièges à colle.

Avant de prendre vos fonctions, vous avez assuré aux membres du Parti, par mon intermédiaire, que vous continueriez à mettre en œuvre le plan d’action, y compris le projet de loi sur les animaux gardés et des mesures telles que la fin de l’exportation d’animaux vivants destinés à l’abattage, l’interdiction de garder des primates comme animaux de compagnie, la prévention de l’importation de requins nageoires et trophées de chasse d’espèces vulnérables.

Mais j’ai été horrifié car, petit à petit, nous avons abandonné ces engagements – au niveau national et sur la scène mondiale. Le projet de loi sur les animaux gardés a été abandonné, malgré vos promesses. Nos efforts sur un large éventail de questions environnementales nationales sont tout simplement au point mort.

Plus inquiétant, le Royaume-Uni a visiblement quitté la scène mondiale et retiré notre leadership sur le climat et la nature. Trop souvent, nous sommes simplement absents des principaux forums internationaux.





Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez apparemment choisi d’assister à la fête d’un baron des médias plutôt que d’assister à un sommet environnemental d’une importance cruciale à Paris que le Royaume-Uni aurait normalement co-dirigé.

Pire encore, nous avons effectivement renoncé à l’une des promesses les plus largement rapportées et les plus solennelles que nous ayons faites sur cette question ; notre engagement à consacrer 11,6 milliards de livres sterling de notre aide au climat et à l’environnement. En effet, la seule raison pour laquelle le gouvernement n’a pas eu à dire la vérité sur la promesse non tenue est que la dernière année de dépenses tombe après la prochaine élection générale et sera donc le problème du prochain gouvernement, pas celui-ci.

C’est une promesse, rappelez-vous, qui a été constamment répétée par les premiers ministres au cours des quatre dernières années, y compris par vous, et pour une bonne raison. C’est le signal d’intention le plus important pour les dizaines de petits États insulaires et vulnérables au climat sur une question qui est existentielle pour eux. Ces États, souvenez-vous, ont une influence égale au sein de l’ONU où nous recherchons régulièrement leur soutien sur d’autres questions.

Cette même promesse a également été utilisée avec succès par le Royaume-Uni comme levier pour persuader les pays du G7 de faire de même, et la rompre non seulement les rendrait furieux, ainsi que ces petits États insulaires du Commonwealth et au-delà – cela détruirait toute réputation que nous avons d’être un partenaire fiable.

Monsieur le Premier ministre, ayant pu faire tant de choses auparavant, j’ai même eu du mal à tenir la ligne ces derniers mois. Le problème n’est pas que le gouvernement soit hostile à l’environnement, c’est que vous, notre Premier ministre, vous êtes tout simplement indifférent . Ce signal, ou son absence, s’est propagé à Whitehall et a provoqué une sorte de paralysie.

Il y a un monde de gens qui s’en soucient beaucoup. Et vous aurez besoin de leurs votes Seigneur Orfèvre

Et vous aurez besoin de leurs votes. Toutes les enquêtes et tous les sondages – sans exception – nous disent que les gens se soucient profondément du monde naturel, du bien-être des autres espèces, de remettre ce monde en meilleur état à la prochaine génération. Et à mesure que ces problèmes prendront inévitablement de l’importance, le fossé entre le peuple britannique et un parti conservateur qui ne répondra pas de manière appropriée augmentera également.

Ce fut un privilège de pouvoir travailler avec tant de personnes talentueuses au sein du gouvernement, en particulier mon cabinet privé, et d’avoir pu faire une différence pour une cause à laquelle je me suis engagé depuis aussi longtemps que je me souvienne.

Mais l’apathie de ce gouvernement face au plus grand défi auquel nous avons été confrontés rend intenable la poursuite de mon rôle actuel.

C’est donc avec beaucoup de réticence que je quitte mes fonctions de ministre pour concentrer mon énergie là où elle peut être plus utile.

Zac Orfèvre