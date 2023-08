Lisez l’intégralité de la lettre de démission de Nadine Dorries – comme le dit l’allié de Boris au Premier ministre, « l’histoire ne vous jugera pas avec bienveillance »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’alliée de Boris, Nadine Dorries, a finalement démissionné de son poste de députée avec une attaque cinglante contre Rishi Sunak.

Dans sa lettre de démission, publiée en ligne par le Courrier quotidien, Mme Dorries a déclaré que M. Sunak n’avait jusqu’à présent rien réalisé au sein du gouvernement. Elle l’a accusé d’avoir abandonné le manifeste de Boris Johnson et d’avoir abandonné « les principes fondamentaux du conservatisme ».

Voici sa lettre dans son intégralité.

« Cher Premier ministre,

« Cela a été le plus grand honneur et le plus grand privilège de ma vie d’avoir servi les bonnes gens du Mid Bedfordshire en tant que député pendant 18 ans et je me considère chanceux d’avoir travaillé à Westminster pendant près d’un quart de siècle. Malgré ce que certains médias et vous-même avez laissé entendre, mon équipe de travailleurs sociaux et moi-même avons continué à travailler fidèlement et avec diligence pour mes électeurs jusqu’à ce jour.

« Quand je suis arrivé dans le Mid Bedfordshire en 2005, j’ai hérité d’une majorité conservatrice de 8 000 voix. En cinq élections, ce nombre est passé à près de 25 000, ce qui en fait l’un des sièges les plus sûrs du pays. Un héritage dont je suis fier.

« Pendant mon mandat de député, j’ai été député d’arrière-ban, président d’une commission de projet de loi, sous-secrétaire d’État parlementaire avant de devenir ministre d’État au ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) pendant la crise de Covid, après quoi j’ai été nommé secrétaire d’État au Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS). Votre prédécesseur, Liz Truss, m’a proposé de continuer à exercer mes fonctions au Cabinet, et je vous suis reconnaissante de votre appel téléphonique personnel le matin où vous avez nommé votre cabinet en octobre, même si j’ai refusé de répondre à l’appel.

« En tant que politiciens, l’une des meilleures choses que nous puissions faire est de donner aux gens les moyens de réaliser leurs aspirations et de les aider à améliorer leur vie. Au DHSC, j’ai défendu des améliorations significatives en matière de sécurité maternelle et néonatale. J’ai lancé la stratégie pour la santé des femmes et fait avancer un essai national fondé sur des preuves pour le dépistage des streptocoques du groupe B chez les femmes enceintes dans le but de réduire les décès infantiles. Lorsque j’ai démissionné de mon poste de secrétaire d’État du DCMS, j’ai pu remercier les fonctionnaires professionnels, dévoués et travailleurs qui ont fait de notre département le plus performant de Whitehall. Nous avons travaillé sans relâche pour renforcer le projet de loi sur la sécurité en ligne afin de protéger les jeunes, gelé les frais de licence de la BBC, inclus la vente de Channel 4 dans le projet de loi sur les médias pour protéger son avenir à long terme et conduit le monde à imposer des sanctions culturelles lorsque Poutine a envahi l’Ukraine.

«J’ai travaillé avec et encouragé le secteur technologique, pour rechercher des talents non enseignés tels que la pensée créative et critique dans les communautés défavorisées, offrant à ceux qui étaient confrontés à une vie avec un faible salaire ou des avantages sociaux non qualifiés, l’accès à un emploi mieux rémunéré et à la mobilité sociale. Ce que bon nombre des PDG du secteur technologique et des chefs d’entreprise avec lesquels j’ai parlé souhaitaient réellement, c’était une réforme réglementaire significative de votre part, en tant que chancelier, pour permettre aux entreprises non seulement de s’établir au Royaume-Uni, mais aussi d’être cotées à la Bourse de Londres plutôt qu’à New York. Vous avez affiché votre sourire étincelant dans vos chaussures Prada et votre costume Savile Row derrière un appareil photo, mais vous n’écoutiez tout simplement pas. Tout ce qu’ils ont reçu en retour, ce sont des platitudes et un discours illustrant à quel point la vie était merveilleuse en Californie. Londres perd désormais de son attrait alors que de plus en plus d’entreprises basées au Royaume-Uni recherchent de meilleures opportunités de cotation aux États-Unis. Cela, Monsieur le Premier ministre, dépend entièrement de vous.

Nadine Dorries dit avoir découvert une « sombre histoire » sur la façon dont Boris Johnson a été démis de ses fonctions (Getty)

« Bien avant l’annonce de ma démission, en juillet 2022, j’avais informé le secrétaire de cabinet, Simon Case, de mon intention de démissionner. Des hauts responsables du parti, vos proches alliés, ont continué jusqu’à ce jour à me implorer d’attendre les prochaines élections générales plutôt que d’infliger une énième élection partielle préjudiciable au parti à un moment où nous sommes constamment en retard de vingt points dans le classement. les sondages.

« Ayant été témoin direct de la chute de Boris Johnson puis de Liz Truss, j’ai décidé que le peuple britannique avait le droit de savoir ce qui se passait en son nom. Comment se fait-il que nous ayons eu cinq premiers ministres conservateurs depuis 2010, alors qu’aucun des quatre précédents n’a quitté son poste à la suite d’une défaite aux élections générales ? Il s’agit d’un déficit démocratique dont la mère des parlements devrait avoir profondément honte et qui, comme vous et moi le savons, est le résultat des machinations d’un petit groupe d’individus profondément ancrés au centre du parti et à Downing St.

«Au début, mes enquêtes se sont concentrées sur l’assassinat politique de Boris Johnson, mais au fur et à mesure que je parlais à de plus en plus de personnes – et j’ai parlé à beaucoup de gens, depuis d’anciens Premiers ministres jusqu’à des ministres anciens et actuels à travers tout le pays. niveaux de gouvernement et de Westminster et même des journalistes – une sombre histoire est apparue qui est devenue de plus en plus inquiétante avec chaque personne à qui je parlais.

« Au cours de mon travail, il m’est apparu clairement que rester député d’arrière-ban était incompatible avec la publication d’un livre qui expose comment le processus démocratique au cœur de notre parti a été corrompu. En découvrant cette situation alarmante que je connaissais, les forces opposées à moi étaient telles que j’étais reconnaissant de conserver mon privilège parlementaire jusqu’à aujourd’hui. Et comme vous le savez également, Premier ministre, ces forces sont aujourd’hui les figures les plus puissantes du pays. L’attaque contre moi a même inclus le spectacle bizarre du secrétaire du cabinet affirmant (sans preuve) devant un comité restreint qu’il m’avait dénoncé au bureau des whips et des présidents (non seulement aucun des deux bureaux n’a été en mesure de confirmer que c’était vrai, mais ils ont aucun pouvoir d’agir, comme il le sait bien). Il s’agit certainement d’une violation aussi évidente de l’impartialité de la fonction publique qu’on pourrait le souhaiter.

Dorries accuse Sunak d’avoir abandonné le manifeste de Boris Johnson (Getty)

« Mais le pire de tout a été le spectacle d’un Premier ministre humiliant son bureau en ouvrant les portes pour attiser une frénésie publique contre l’un de ses propres députés. Vous avez omis de mentionner dans vos commentaires publics qu’il ne pourrait y avoir de brefs d’élections partielles au cours de l’été. Et que des élections partielles pourraient avoir lieu au plus tôt fin septembre. Les attaques personnelles clairement orchestrées et presque quotidiennes démontrent le niveau pitoyablement bas auquel votre gouvernement est descendu.

« Il s’agit d’un modus operandi établi par vos alliés qui a ciblé Boris Johnson, transféré à Liz Truss et maintenant à moi. Mais je n’ai pas été Premier ministre. Je n’ai ni sécurité ni protection. Les attaques de personnes, dirigées par vous, ont déclaré la chasse ouverte contre moi-même et, au cours des dernières semaines, la police a dû se rendre à mon domicile et me contacter à plusieurs reprises en raison de menaces contre ma personne.

« Depuis que vous avez pris vos fonctions il y a un an, le pays est dirigé par un Parlement zombie où rien de significatif ne s’est produit. Qu’est-ce qui a été fait exactement ou avez-vous réalisé ? Vous occupez le poste de Premier ministre sans être élu, sans un seul vote, pas même de la part de vos propres députés. Vous n’avez aucun mandat du peuple et le gouvernement est à la dérive. Vous avez dilapidé la bonne volonté de la nation, pour quelle raison ?

«Et quelle différence depuis 2019, lorsque Boris Johnson a remporté une majorité de quatre-vingts sièges et un pourcentage de voix plus élevé que Tony Blair lors de la victoire écrasante du Parti travailliste en 1997. Nous n’avions que cinq points de retard le jour où il a été démis de ses fonctions. Depuis que vous êtes Premier ministre, son programme a été complètement abandonné. Nous ne pouvons pas simplement ignorer le choix démocratique de l’électorat, retirer à la fois le Premier ministre et les engagements du programme pour lesquels il a voté, puis espérer revenir vers le peuple dans l’espoir qu’il continuera à nous soutenir inconditionnellement. Ils ont du pouvoir, ils l’utiliseront.

« La mise à niveau a été abandonnée et avec elle, les communautés défavorisées qu’elle cherchait à servir. L’assistance sociale, prête à être lancée, abandonnée avec l’espoir de tous ceux qui s’occupent des personnes âgées et vulnérables. Le projet de loi sur la sécurité en ligne a été édulcoré. Réforme du financement de la BBC, le temps presse. La loi sur la santé mentale a expiré. Dépenses de défense réduites. Notre engagement en faveur du zéro émission nette, du bien-être animal et des questions vertes si importantes pour la planète et les électeurs de moins de 40 ans a été gaspillé. Comme Lord Goldsmith l’a écrit dans sa propre lettre de démission, c’est parce que vous ne vous souciez tout simplement pas de l’environnement ou du monde naturel. Que représentes-tu exactement ?

« Vous avez augmenté l’impôt sur les sociétés à 25 pour cent, ce qui nous a porté au niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, à 75 pour cent du PIB, et vous avez complètement échoué dans votre capacité à réduire l’immigration illégale ou à tirer parti des avantages du Brexit. Le feu de joie de la législation européenne a dévié. L’accord-cadre de Windsor, un canard mort, a vu le jour grâce à des promesses louches de promotions futures avec des récompenses crasseuses et des gongs potentiels pour les députés. Stormont n’est toujours pas assis.

Dorries a dit à Rishi Sunak : « L’histoire ne vous jugera pas avec bienveillance » (Reuters)

«Au mépris de votre chancelier, vous vous êtes attribué la semaine dernière le mérite d’avoir réduit l’inflation en citant votre ‘plan’. Il n’y a pas eu de budget, pas de nouvelles mesures fiscales, pas de débat, pas de plan. De telles déclarations prennent le public britannique pour un imbécile. La baisse des prix des matières premières telles que le pétrole et le gaz, la diminution de la pression sur l’offre de blé et la hausse des taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre sont ce qui a dissipé la chaleur de l’économie et réduit l’inflation. De votre part, revendiquer personnellement le mérite de cela était pour le moins fallacieux.

« C’est un fait qu’il n’y a aucune affection pour Keir Starmer à la porte. Il n’a pas les qualités X-factor gagnantes d’un Thatcher, d’un Blair ou d’un Boris Johnson, et malheureusement, Premier ministre, vous non plus. Vos actions ont laissé environ 200 de mes collègues députés face à un tsunami électoral et à la perte de leurs moyens de subsistance, car dans votre impatience de devenir Premier ministre, vous faites passer votre ambition personnelle avant la stabilité du pays et de notre économie. Déconcertés, nous cherchons en vain une grande vision politique à laquelle les habitants de ce grand pays pourraient s’accrocher, qui rendrait valables tous ces bouleversements et l’inertie qui en résulte, et nous ne trouvons absolument rien.

« Je trouverai un certain réconfort en expliquant aux gens exactement comment vous et vos alliés avez réalisé ce bouleversement antidémocratique dans mon livre. Je suis un fier conservateur de la classe ouvrière, c’est pourquoi le programme Leveling Up était si important pour moi. Je sais personnellement à quel point une main forte et secourable peut être efficace pour sortir quelqu’un de la pauvreté et comment la vision, l’espoir et les opportunités peuvent changer des vies. Vous avez abandonné les principes fondamentaux du conservatisme. L’histoire ne vous jugera pas avec bienveillance.

« J’informerai aujourd’hui le chancelier de mon intention de prendre les Chiltern Hundreds, permettant ainsi de proposer le bref d’élection le 4 septembre pour l’élection partielle que vous cherchez si désespérément à avoir lieu.

« Cordialement,

« Nadine Dorries »