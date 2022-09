Le PRINCE Harry a rendu un hommage émouvant à sa grand-mère la reine en la louant comme sa “boussole directrice”.

Dans une déclaration sincère, le duc de Sussex a déclaré qu’il chérissait les moments spéciaux où la reine a rencontré sa femme “chérie” Meghan et a embrassé ses enfants.

Harry qui, aux côtés de Meghan, a rejoint William et Kate pour parler aux personnes en deuil à l’extérieur du château de Windsor samedi, a également inclus une ligne faisant référence à son grand-père, feu le duc d’Édimbourg.

Et il a également fait référence à son père, avec qui sa relation aurait été tendue dans l’hommage touchant disant: “Et en ce qui concerne les premières rencontres, nous honorons maintenant mon père dans son nouveau rôle de roi Charles III.”

“En célébrant la vie de ma grand-mère, Sa Majesté la Reine – et en pleurant sa perte – nous nous souvenons tous de la boussole qu’elle a été pour tant de personnes dans son engagement envers le service et le devoir.

“Elle était admirée et respectée dans le monde entier. Sa grâce et sa dignité inébranlables sont restées vraies tout au long de sa vie et maintenant son héritage éternel.

“Faisons écho aux paroles qu’elle a prononcées après le décès de son mari, le prince Philip, des paroles qui peuvent désormais nous réconforter tous : “La vie, bien sûr, consiste en des séparations finales ainsi qu’en des premières rencontres.”

“Mamie, bien que cette dernière séparation nous apporte une grande tristesse, je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres – depuis mes premiers souvenirs d’enfance avec vous, jusqu’à vous rencontrer pour la première fois en tant que commandant en chef, jusqu’au premier moment vous avez rencontré ma femme chérie et étreint vos arrière-petits-enfants bien-aimés.

“Je chéris ces moments partagés avec vous, et les nombreux autres moments spéciaux entre les deux.

“Tu nous manques déjà beaucoup, pas seulement à nous, mais au monde entier.

“Et en ce qui concerne les premières réunions, nous honorons maintenant mon père dans son nouveau rôle de roi Charles III.

“Merci pour votre engagement envers le service.

“Merci pour vos judicieux conseils.

“Merci pour votre sourire contagieux.

“Nous aussi, nous sourions en sachant que vous et grand-père êtes réunis maintenant, et tous les deux en paix.”

Cela survient alors que Harry semble s’être réconcilié avec sa famille alors qu’il a été vu en train de regarder la mer d’hommages laissés à Sa Majesté avec son frère le prince William.

Alors que les deux frères semblaient unis dans le chagrin, The Sun a révélé qu’ils pourraient marcher côte à côte derrière le cercueil de la reine dans des plans à discuter dans les prochains jours.