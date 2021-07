Lisez l’histoire de Pegasus, le cheval mythique d’où le logiciel espion NSO est nommé

Le logiciel espion Pegasus est à nouveau dans l’actualité, cette fois pour avoir prétendument été utilisé pour pirater les smartphones de quelques journalistes, politiciens et militants en Inde. Mais saviez-vous que Pégase est un cheval ailé mythique vénéré dans la mythologie grecque ?

Beaucoup se souviendront peut-être de Pégase comme du compagnon ailé d’Hercule, tel que représenté dans le film d’animation populaire de Disney. Mais selon la tradition grecque, Pégase n’avait rien à voir avec Hercule, mais était le coursier d’un autre héros grec, Bellérophon.

Pégase, la progéniture du dieu grec de la mer – Poséidon – et de la gorgone Méduse, est née du sang de cette dernière lorsqu’elle a été tuée par Persée. Après que Dieu de la mer eut eu des relations sexuelles avec la gorgone sous la forme d’un cheval ou d’un oiseau, Pégase et son frère Chrysaor sont nés.

Comme le cheval divin passait ses journées avec les Muses, Bellérophon voulait l’apprivoiser afin de pouvoir tuer Chimère, un monstre à tête de lion et à queue de dragon. Bien qu’il existe de nombreuses versions de l’histoire sur la façon dont il a apprivoisé le cheval, la plus célèbre dit que la déesse Athéna lui a donné une bride en or pour accomplir la tâche. Bellérophon attendit dans les buissons que Pégase s’agenouille et lui jette la bride sur la tête. Lorsque l’animal mythique a compris qu’il était en présence de quelqu’un de puissant, il s’est soumis à son nouveau gardien. Le cheval a aidé le héros grec à vaincre la redoutable Chimère crachant du feu, établissant ainsi la crédibilité de Bellérophon en tant que grand guerrier. Il est allé avoir plusieurs autres grandes aventures avec Pégase, dont l’une se vengeait de Stheneboea, qui l’avait faussement accusé de mauvaise conduite pour avoir rejeté ses avances romantiques. On dit que Bellérophon l’a convaincue de monter Pégase, qui l’a fait survoler la mer et l’a jetée dans ses profondeurs.

Finalement, Bellérophon n’était pas satisfait de ses gains dans le royaume des mortels et a essayé d’être l’un des dieux. C’est pourquoi, un beau jour, il tenta d’atteindre le sommet du mont Olympe, demeure des Dieux. Cette décision ne convenait pas à Zeus, la principale divinité grecque. Il a envoyé un taon sur leur chemin, ce qui a distrait Pégase, l’amenant à secouer le héros grec de son dos. Bellérophon est resté infirme, mais le cheval ailé a trouvé une place de choix dans l’écurie de Zeus. On dit aussi que Pégase est devenu une constellation.

Pégase, le fils du dieu de la mer, doit avoir créé des sources avec ses sabots. Les poètes ont souvent écrit des hymnes pour le cheval mythique car il a créé Hippocrène, la source du mont Hélicon qui fait naître la créativité poétique.

