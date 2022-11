Lisez le premier e-mail d’Elon Musk à tous les employés de Twitter

Dans son premier e-mail à l’échelle de l’entreprise aux employés de Twitter, le nouveau propriétaire et PDG Elon Musk a déclaré qu’il mettait fin à la politique de “travail à domicile pour toujours” du réseau social. Maintenant, selon l’e-mail obtenu par CNBC, Musk souhaite que les employés soient dans un bureau Twitter au moins 40 heures par semaine et prévoit d’approuver personnellement tout autre arrangement.

Il a également averti les employés que l’entreprise pourrait ne pas survivre au ralentissement économique sans des revenus d’abonnement importants. Musk souhaite réorienter les activités de l’entreprise afin qu’elle génère au moins la moitié de ses revenus à partir des abonnements et puisse devenir moins dépendante de la publicité. Mais il a déclaré, dans le courrier électronique du personnel, qu’il prévoyait toujours que Twitter générerait des revenus importants de la part des annonceurs.

Bloomberg précédemment signalé sur les changements de politique.

Ces changements interviennent au milieu de démissions supplémentaires de cadres supérieurs de Twitter, y compris le directeur de l’information et de la sécurité. Léa Kissner, les employés actuels ont déclaré à CNBC.

Sur Twitter, Kissner a écrit :

“J’ai pris la décision difficile de quitter Twitter. J’ai eu l’opportunité de travailler avec des gens incroyables et je suis tellement fier des équipes de confidentialité, de sécurité et d’informatique et du travail que nous avons accompli. Je cherche hâte de découvrir la suite.” Kissner a également noté: “J’ai adoré ce travail et nous avons fait * tellement * de choses, mais nous y sommes.”

La politique de retour au bureau de Musk pour Twitter reflète celle qu’il a mise en œuvre chez son constructeur de véhicules électriques, Tesla, plus tôt cette année. Le 31 mai, il a dit Tesla employés qu’ils doivent retourner au bureau au moins 40 heures par semaine ou démissionner.

Certains employés de Tesla qui n’ont pas pu retourner au bureau tout de suite ont été informés qu’ils pourraient continuer leur travail pendant encore plusieurs semaines, mais ont déclaré avoir été licenciés à la place, car ils n’ont pas immédiatement accepté de revenir.

La culture de travail de Twitter contrastait fortement avec celle de la voiture électrique et de l’entreprise d’énergie durable de Musk.

Le co-fondateur et alors PDG de Twitter, Jack Dorsey, qui a poussé Musk à reprendre l’entreprise, a déclaré aux employés en mai 2020 qu’ils pouvaient travailler à domicile “pour toujours”, devenant ainsi l’une des premières entreprises à instituer une politique de travail à distance aussi durable. pendant la pandémie.

De nombreux annonceurs ont suspendu leurs dépenses pour Twitter jusqu’à ce que Musk et son équipe puissent prouver que sous leur direction, le réseau social est capable de lutter efficacement contre les discours de haine, le harcèlement en ligne, les faux comptes et la fraude.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Voici l’e-mail complet de Musk au personnel de Twitter, transcrit par CNBC.

De : Elon Musk [email removed] Date : 9 novembre 2022 [time stamp removed] À : Équipe Désolé que ce soit mon premier e-mail à toute l’entreprise, mais il n’y a aucun moyen d’édulcorer le message. Franchement, la situation économique à venir est désastreuse, en particulier pour une entreprise comme la nôtre qui dépend tellement de la publicité dans un climat économique difficile. De plus, 70 % de notre publicité est une marque plutôt qu’une performance spécifique, ce qui nous rend doublement vulnérables ! C’est pourquoi la priorité au cours des dix derniers jours a été de développer et de lancer des abonnements Twitter Blue Verified (un énorme soutien à l’équipe !). Sans revenus d’abonnement importants, il y a de fortes chances que Twitter ne survive pas au ralentissement économique à venir. Nous avons besoin d’environ la moitié de nos revenus pour être des abonnements. Bien sûr, nous dépendrons toujours de manière significative de la publicité, donc je passe du temps avec nos équipes de vente et de partenariats pour m’assurer que Twitter continue d’être attrayant pour les annonceurs. Voici la discussion Spaces que Robin, Yoel et moi avons animée aujourd’hui : [Link to Elon Q&A: Advertising & the Future removed] Le chemin à parcourir est ardu et nécessitera un travail intense pour réussir. Nous modifions également la politique de Twitter afin que le travail à distance ne soit plus autorisé, sauf exception spécifique. Les responsables m’enverront les listes d’exceptions pour examen et approbation. À partir de demain (jeudi), tout le monde est tenu d’être au bureau pendant un minimum de 40 heures par semaine. Évidemment, si vous êtes physiquement incapable de vous rendre dans un bureau ou si vous avez une obligation personnelle critique, votre absence est compréhensible. J’ai hâte de travailler avec vous pour amener Twitter à un tout autre niveau. Le potentiel est vraiment incroyable ! Merci, Élon

REGARDER: Twitter est désormais la société d’Elon Musk – Voici comment les experts ont réagi à la nouvelle