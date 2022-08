Lisez le mandat de perquisition du FBI au domicile de Trump à Mar-a-Lago pour d’éventuelles violations de la loi sur l’espionnage

Deux documents clés liés à la perquisition par le FBI du domicile de l’ancien président Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, lundi sont désormais accessibles au public : le mandat qui a autorisé le raid et le reçu de propriété qui détaille ce que les agents fédéraux ont récupéré.

Ensemble, les documents fournissent une image plus claire de la façon dont la perquisition s’est déroulée, ainsi que de l’ampleur et de l’étendue de la saisie.

Les documents indiquent que le mandat a été émis pour enquêter sur des violations potentielles de la loi sur l’espionnage, qui stipule, entre autres, qu’un fonctionnaire chargé d’informations sensibles ou classifiées qui permet qu’elles soient retirées de son emplacement sécurisé par “négligence grave” ou qui sait qu’il a été retiré de la sécurité et ne dit pas aux fonctionnaires fédéraux qu’ils peuvent être condamnés à une amende ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans. Ils suggèrent également une enquête sur d’éventuelles suppressions ou destructions inappropriées de documents fédéraux et sur l’obstruction d’une enquête fédérale.

Le reçu suggère que 11 ensembles de documents ont été récupérés, y compris des éléments liés au président français Emmanuel Macron, des notes manuscrites, des photos et des documents top secrets.

Trump a dénoncé la perquisition, affirmant dans un communiqué, à tort, que sa maison était « assiégée, perquisitionnée et occupée par un grand groupe d’agents du FBI ». Des rapports ont rapidement commencé à apparaître selon lesquels la recherche était fondée sur la récupération d’informations sensibles qui devaient être sécurisées. Un rapport du jeudi du Washington Post a déclaré que des documents nucléaires classifiés pourraient figurer parmi ceux récupérés ; c’est préoccupant étant donné le large éventail d’alliés et d’adversaires qui ont eu et continuent d’avoir accès au club de golf qui sert de résidence à l’ancien président.

Les Archives nationales ont récupéré au moins 15 boîtes de dossiers présidentiels plus tôt cette année ; la loi fédérale oblige les administrations présidentielles à remettre leurs archives aux Archives nationales. Un pronostiqueur aurait déclaré au gouvernement fédéral que tous les documents importants n’avaient pas été récupérés. Le FBI aurait visité Mar-a-Lago en juin et aurait dit à Trump de mieux sécuriser les objets restants ; une assignation à comparaître a également été émise après cette visite dans le but de les récupérer.

Le procureur général Merrick Garland a annoncé jeudi que le ministère de la Justice avait demandé au juge qui avait autorisé la perquisition que le mandat et le reçu de propriété soient descellés. Trump a rapidement publié une déclaration disant qu’il “ENCOURAGEAIT la publication immédiate de ces documents”.

Maintenant, ils ont été libérés. Lisez-les ici.