Lisez l’e-mail que les sous-traitants de Twitter ont reçu samedi pour leur dire qu’ils avaient perdu leur emploi

Les sous-traitants travaillant chez Twitter ont perdu l’accès aux systèmes de l’entreprise samedi soir.

Peu de temps après, ils ont reçu un e-mail les informant qu’ils avaient été licenciés, ont déclaré deux sources à Insider.

Les sous-traitants de Twitter ont été informés dans l’e-mail que cela était dû à un “exercice de redéfinition des priorités et d’économies”.

Certains sous-traitants de Twitter ont réalisé ils avaient été licenciés lorsqu’ils ont perdu l’accès à leur messagerie professionnelle et à leurs comptes Slack samedi soir, ont déclaré deux sources à Insider.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Axios. Les entrepreneurs licenciés, qui ont parlé sous couvert d’anonymat, ont déclaré à Insider qu’ils n’avaient reçu l’e-mail qu’après avoir réalisé qu’ils avaient été bloqués sur leurs comptes samedi soir.

Les employés de Twitter, employés par Surya Systems, ont reçu un e-mail les informant qu’ils avaient perdu leur emploi environ une heure plus tard, ont indiqué les sources, ajoutant que les personnes concernées travaillaient dans la modération et l’ingénierie du contenu.

Les sous-traitants ont été informés que leur mission chez Twitter avait pris fin en raison d’un “exercice de redéfinition des priorités et d’économies” et que leur dernier jour dans l’entreprise était lundi. L’e-mail les a informés que leur badge et l’accès au système avaient été “fermés immédiatement”.

Twitter et Surya Systems n’ont pas répondu à une demande de commentaire d’Insider faite en dehors des heures normales de travail.“Je ne comprends pas comment ils n’ont pas appris de la débâcle de la semaine précédente consistant à licencier des employés à temps plein sans le leur dire”, a déclaré un travailleur à Insider. “Cela peut ne pas sembler un gros problème, mais je ne pense pas qu’il soit approprié de traiter les employés comme ça (encore).”

Elon Musk pris le contrôle de Twitter à la fin du mois dernier et avait licencié environ la moitié de ses employés à temps plein avant le 4 novembre. Comme les sous-traitants, les membres du personnel se sont également rendu compte qu’ils avaient perdu leur emploi lorsqu’ils étaient verrouillé hors de leur Slack et les comptes de messagerie.

