Lisez le discours d’intronisation de Jack Black au Rock Hall pour Ozzy Osbourne

Le chef d’orchestre de Le train fou du Rock & Roll Hall of Fame samedi soir était l’acteur Jack Black, qui a eu l’honneur d’introniser Ozzy Osbourne dans l’institution avec un discours qui était, comme on pouvait s’y attendre, respectueux et hilarant.

En plus de célébrer la musique du premier groupe d’Osbourne, Black Sabbath, Black défend depuis longtemps la carrière solo d’Osbourne, en se produisant « Le train fou » en tant que membre de Tenacious D et « M. « Crowley » avec le fils de Tom Morello, Roman. En fait, il a été fan d’Osbourne pendant la majeure partie de sa vie. En 2010, Black a déclaré à George Lopez qu’il était tombé amoureux du heavy metal lorsqu’un adolescent dans un magasin de disques l’a dissuadé d’acheter un disque de Journey et d’obtenir celui d’Osbourne. Blizzard d’Ozz album à la place. « Cela a juste changé tout mon cerveau », a déclaré Black. « La passion et l’obscurité, le mal de la musique. »

Osbourne a dit Pierre roulante plus tôt ce mois-ci, il était ravi d’entendre le discours de Black car il a un immense respect pour l’acteur. «Jack a invité ma famille au École du rock première du film en 2002 », a-t-il déclaré. «J’ai toujours été un grand fan de lui. Jack est l’un des rares grands acteurs qui est également un véritable rock & roll et qui ne joue pas le rôle.

Voici ce que Black avait à dire à propos d’Osbourne.

Plombier, accordeur de klaxon de voiture, employé d’abattoir, le plus grand leader de l’histoire du rock and roll. Ozzy Osbourne.

Je me souviens de la première fois que j’ai entendu parler d’Ozzy. J’avais 13 ans, j’errais chez le disquaire. Que dois-je obtenir ? Des bâtons ? Voyage? Un aficionado de rock plus âgé a remarqué mon indécision et m’a dit : « Arrête de déconner, gamin. C’est l’album qu’il vous faut, le Blizzard of Ozz. Mec, avait-il raison ! Merci, amateur de rock sans nom, où que vous soyez, vous avez changé ma vie. Je me souviens avoir regardé la pochette de l’album devant le visage d’Ozzy avant même d’entendre la musique. J’étais transpercé. Il avait l’air tellement cool, ce costume rouge-blanc avec les franges blanches sur les manches, ce regard fou dans ses yeux, le crâne, la croix – Putain de merde. Tout cela avait l’air tellement dur à cuire. C’était la chose la plus métal que j’aie jamais vue, et je ne savais même pas ce qu’était le métal. Il m’apprenait. Je n’avais pas réalisé que j’entrais dans un tout nouveau monde de musique heavy metal.

J’ai ramené ce disque à la maison, et quand l’aiguille a frappé, le paradis du vinyle s’est ouvert au-dessus de moi, je ne sais pas. Puis piste deux, « Crazy Train ». Il y a eu une explosion de couleurs dans mon cerveau. « Solution suicidaire ». « M. Crowley », « Révélation », et même « Adieu à la romance ». Vous feriez mieux de croire qu’Ozzy pourrait le réduire d’un cran. Il pouvait tout faire. Blizzard d’Oz C’était la meilleure chose que j’aie jamais entendue. Un chef-d’œuvre du heavy metal. Ce putain de son était une puissance brute. Randy, putain de Rhodes, ouais, il donne du fil à retordre à Eddie Van Halen. Et cette voix d’Ozzy, elle pourrait traverser une vitre. Magie, joie, beauté.

Alors je suis revenu aux albums précédents d’Ozzy, à Black Sabbath, et j’étais comme une merde impie. Cet enfoiré a inventé le Heavy Metal, avec Geezer Butler, Bill Ward et l’immortel Tony Iommi, la merde la plus sombre et la plus lourde que le monde ait jamais entendue. Et grâce à toute cette puissance, la voix d’Ozzy traversant le haut fourneau sonique comme une sirène de raid aérien, il a fait dresser les cheveux sur ma nuque au Attention. Clair et vif comme une cloche du matin, et ce sourire, il avait l’air si heureux, il avait l’air fou. Tant de charisme, le Jack Nicholson du rock.

Il a inventé un genre et a fait revenir le plus grand deuxième acte de l’histoire du rock. Et alors ? Que diriez-vous de « No More Tears » en 1991 avec la guitare God Zakk Wylde prouvant une puissance insensée et durable, cinq fois platine. Vous m’avez bien entendu ! Plat quintuple. C’est alors qu’il décide de toucher totalement à son côté tendre. Il a donc appelé Lemmy Kilmister de Motorhead, naturellement, et avec Zakk, ils ont écrit : « Maman, je rentre à la maison ». Et ainsi, Ozzy a fait un petit plongeon dans le Top 40 juste pour prouver qu’il en était capable. Et alors ? Les Osborne? Oui, il a fait équipe avec sa famille pour créer un autre genre, la télé-réalité, peut-être la chose la plus diabolique qu’il ait jamais faite. Mais on ne peut le nier, toute sa famille était vraiment hilarante et intensément divertissante. Encore un putain de morceau énorme. Et alors ? Oh, peut-être juste un petit truc appelé Ozzfest, le festival de musique heavy metal le plus réussi de tous les temps. Ozzy, arrête de créer des succès incroyablement réussis, qui définissent le genre et qui changent le monde. C’est trop de succès pour une vie.

Et vous savez, on a beaucoup parlé de son alliance maléfique avec le Seigneur des Ténèbres Satan. Mais en vérité, Ozzy est un père, un mari et un ami aimant, fidèle à sa famille et à ses amis jusqu’au bout du monde et retour.

Et maintenant, je me tiens ici, juste un autre aficionado de rock sans nom. Et je m’adresse à vous, les jeunes de 13 ans qui regardent la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame. Vous posez tous les cinq votre téléphone à moins que vous ne le regardiez, puis rapprochez-le de votre visage. Oh, mec, l’amateur de rock est sur le point de lâcher une vérité. Bien sûr, vous pouvez diffuser Post Malone et Taylor Swift et obtenir tous les câlins chaleureux dont vous avez besoin pour vos cœurs brisés, ou vous pouvez rester éveillé toute la nuit et vous laisser emporter par l’ensemble du catalogue d’Ozzy pour la première fois.

Putain de merde, vous avez tellement de chance, les enfants.